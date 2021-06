El consejero industria contraataca al PP sobre su dimisión: "¿Y si yo le pregunto si va a optar por relevar a Mallada"

El consejero de Industria, Enrique Fernández, pasó ayer al contraataque después de que el secretario general de los populares asturianos, Álvaro Queipo, le preguntase si piensa dimitir y qué hay de cierto en los rumores sobre su salida en la primera crisis de gobierno o remodelación que afronte el presidente del Principado, Adrián Barbón. "Qué me diría si yo le pregunto a usted si estaría dispuesto optar por el liderazgo si lo pidieran los militantes de su partido para relevar a Teresa Mallada?", le ha espetado el titular de la cartera de Industria al "número dos" de los populares asturianos.

"No estamos para conjeturas ni politiqueos. Simplemente le diré que no pienso dimitir, sin ánimo de entrar en ningún tipo de especulaciones", contestó de entrada Enrique Fernández a Álvaro Queipo, quien sostuvo que la Alianza por la Industria "es la herramienta más vacua en los últimos años en el Principado y carente de contenido", para concluir que es un ejemplo más "del nulo caso y escasa influencia ante el Gobierno de la nación". El consejero de Industria negó al mayor y argumentó que una de las demandas prioritarias de esa Alianza, concretamente la de llevar al máximo permitido las compensaciones por las emisiones de dióxido de carbono ha sido asumida por el Gobierno central para el próximo ejercicio "y estamos luchando para que se aplique también en este ejercicio de 2021". Enrique Fernández concluyó con su "pregunta retórica, no le pido que la conteste" sobre el hipotético relevo en el PP asturiano y con las siguientes palabras: "No me interesa que se interese porque su interés no es el mío ni el de este Gobierno que en todo momento se organizará de la mejor manera posible para afrontar los problemas que haya que afrontar de la mejor manera posible".