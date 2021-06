Los docentes llegan agotados a la mayor oposición en pandemia: “El curso fue durísimo”

En el apartado de las críticas, los profesores acusan al Principado de perder “la oportunidad” de desvincular las listas de interinos de las oposiciones, como exigió CC OO. Lo único a lo que accedió Educación, tras llegar a un acuerdo con ANPE y UGT, es a que los opositores que estén confinados no queden excluidos de las listas. Sin embargo, todos los demás tendrán que presentarse al examen para continuar dando clases. “Lo hicieron en otras comunidades y aquí no. Se hubiese reducido la masificación en las pruebas”, aseguran.

Patricia Barranco lleva seis años trabajando como interina y, en la actualidad, es profesora en el colegio Palacio Valdés de Avilés. Este sábado realizará las oposiciones por la especialidad de orientación educativa. “Ha sido un año durísimo. Hemos tenido que trabajar mucho más, porque, además de impartir los contenidos, hubo que transmitir tranquilidad a los críos, estar pendientes de que se cumplían las medidas frente al virus... Y llegar a casa y preparar unas oposiciones fue casi imposible”, reconoce.

Barranco ve bien todas las actuaciones anticovid. “Era necesario que se incrementasen las sedes, porque otros años en las entradas hay unos embotellamientos... Ahora habrá más agilidad, estaremos menos tiempo esperando y, encima, se beneficia a quienes viven más lejos”, comenta. Este año, como novedad, las oposiciones se acercarán a las alas, con pruebas en Navia, Luarca y Cangas de Onís. Asimismo, esta docente avilesina aplaude la decisión de partir el primer examen en dos sábados. “Hacerlo en un solo día era una paliza”, opina.

Marta Fernández, profesora interina en el IES de la Ería de Oviedo, peleará por una plaza de Historia, después de un año, insiste, “muy duro y estresante”. “Ya veníamos del agotamiento del año pasado de combinar estudio y trabajo. Y este curso fue aún más difícil: las aulas espejo nos han duplicado el trabajo y tenemos a los inspectores encima vigilando la semipresencialidad”, cuenta. Esta docente cree que Asturias “ha perdido la oportunidad” de desvincular las listas de interinos de las oposiciones. “Lo hicieron otras comunidades y nosotros no. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que tenga que ir a firmar una profesora que el año que viene se jubila?”, critica. Con respecto a la organización de la prueba, Fernández apoya también que la primera prueba se reparta entre dos sábados. “Lo normal otros años era hacerlo por la mañana y por la tarde, así que mucha gente se quedaba a comer en la zona. Entiendo que se haya querido evitar eso”, menciona.

Eva Garzón es interina en el IES Alfonso II de Oviedo, en donde imparte Lengua Castellana. Llega a las oposiciones sin demasiadas esperanzas. “Lo veo más como una carrera a largo plazo, porque te puede salir bien como muy mal”, cuenta. Por eso, afronta el macroexamen con “frustración” y con la sensación de que “las cosas han empeorado más que mejorado” en los últimos años. “Ahora tenemos una prueba más, la práctica, y creo que en la era de internet la parte memorística debería reducirse”, señala. Garzón vería bien que la medida anticovid de repartir la primera prueba en dos sábados se mantuviese: “A nivel pedagógico, hacerlo todo en un día era una barbaridad”.

Garzón es muy crítica con el empecinamiento de la Consejería de obligar a los interinos a presentarse a las oposiciones para mantenerse en las listas. “Creo que fue un gran error. Si en algo estábamos todos de acuerdo era en no echar de las listas a quienes no fuesen a firmar. Hubiese reducido el miedo y la masificación”, lamenta. La profesora ovetense alerta, por otro lado, que el aumento de sedes puede llevar a la “confusión”. “Yo tengo la prueba teórica este sábado en el IES La Corredoria y la práctica del sábado siguiente en el Leopoldo Alas. Estamos con la sensación de: ‘A ver si me presento en una sede que no debo’. Y a alguien le pasará”, dice.

La bióloga Evelyn Cosío es otra de las aspirantes. “No lo he preparado prácticamente nada. Estoy por las mañanas trabajando en una empresa privada y por las tardes, estoy dando un certificado de profesionalidad en Cerdeño. No me salen las horas”, admite. Aun así, su intención es “ir igual” al examen de Biología. Ve el lado positivo de hacerlo en dos sábados. “Tienes un poco más de margen para preparar la parte práctica y así no existe riesgo de que la gente se agolpe en los mismos sitios a la hora de comer”, expresa.