La evolución del uso de la mascarilla en Asturias: la zona rural y el deporte se libraban al principio

El Ministerio de Sanidad y Salud Pública trabajan desde hace días para hacer que en julio la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre siempre que no existan aglomeraciones, todo depende del ritmo de vacunación y de cómo esté la incidencia acumulada de la covid-19 (este lunes bajaba hasta cinco puntos).

El gobierno de Asturias afronta con un tono de “prudencia” la reunión de esta tarde entre las Comunidades Autónomas y el ministerio de Sanidad en la que se abordará la posibilidad de relajar la obligatoriedad de uso de la mascarilla en espacios al aire libre y sin aglomeraciones. Algunas gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad Valenciana o el de Murcia, ya han apuntado que se muestran proclives a que la mascarilla deje de ser obligatoria en el mes de julio, en lugares abiertos y siempre que se pueda mantener una amplia distancia interpersonal. En todo caso, proponen que sí sea obligado tener una mascarilla, para poder utilizarla en el caso de que cambien esas condiciones.

Aunque parezca mentira, en Asturias no fueron obligatorias en la calle hasta mediados de julio del verano pasado. Desde ese momento, su uso se ha ido endureciendo y ya parece difícil encontrar un lugar o situación en la que esté permitido quitársela.

Mascarilla en verano Actividades incompatibles con el uso de la mascarilla El baño en el mar, lagos o embalses, ríos u otros espacios acuáticos naturales o en piscinas en el exterior o cubiertas. La práctica de deporte en el medio acuático, sea este natural o artificial. Los periodos de descanso antes o después del baño o la práctica de deporte en el medio acuático, en el entorno del mismo. En el caso de las playas o en entornos asimilados, solo podrá extenderse mientras esté en un punto determinado y respetando la distancia mínima de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes o asimilados. En las piscinas, solo entre intervalos de actividad. Las actividades de socorrismo o rescate cuando requieren acceder al medio acuático. Los periodos estrictamente necesarios para comer o beber, en lugares en los que esté autorizado. Uso obligatorio de la mascarilla El paseo por los accesos a playas, lagos y demás entornos naturales. El paseo a la orilla del mar y de los demás entornos acuáticos. Mascarilla en verano Actividades incompatibles con el uso de la mascarilla El baño en el mar, lagos o embalses, ríos u otros espacios acuáticos naturales o en piscinas en el exterior o cubiertas. La práctica de deporte en el medio acuático, sea este natural o artificial. Los periodos de descanso antes o después del baño o la práctica de deporte en el medio acuático, en el entorno del mismo. En el caso de las playas o en entornos asimilados, solo podrá extenderse mientras esté en un punto determinado y respetando la distancia mínima de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes o asimilados. En las piscinas, solo entre intervalos de actividad. Las actividades de socorrismo o rescate cuando requieren acceder al medio acuático. Los periodos estrictamente necesarios para comer o beber, en lugares en los que esté autorizado. Uso obligatorio de la mascarilla El paseo por los accesos a playas, lagos y demás entornos naturales. El paseo a la orilla del mar y de los demás entornos acuáticos. Mascarilla en verano Actividades incompatibles con el uso de la mascarilla El baño en el mar, lagos o embalses, ríos u otros espacios acuáticos naturales o en piscinas en el exterior o cubiertas. La práctica de deporte en el medio acuático, sea este natural o artificial. Los periodos de descanso antes o después del baño o la práctica de deporte en el medio acuático, en el entorno del mismo. En el caso de las playas o en entornos asimilados, solo podrá extenderse mientras esté en un punto determinado y respetando la distancia mínima de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes o asimilados. En las piscinas, solo entre intervalos de actividad. Las actividades de socorrismo o rescate cuando requieren acceder al medio acuático. Los periodos estrictamente necesarios para comer o beber, en lugares en los que esté autorizado. Uso obligatorio de la mascarilla El paseo por los accesos a playas, lagos y demás entornos naturales. El paseo a la orilla del mar y de los demás entornos acuáticos.

Durante los últimos meses, varios países han ido flexibilizando ya el uso de las mascarillas como Australia, Israel, Polonia, Hungría o Israel. En Estados Unidos los vacunados con la pauta completa tampoco tienen que llevarla a excepción de estar en interior y en un sitio muy concurrido. En Reino Unido también se acabó con la obligatoriedad de usar mascarillas al aire libre el pasado 22 de abril.

¿Cuándo dejará de ser obligatoria?

El Ministerio de Sanidad considera que podría darse ya la "situación adecuada" para dejar de usar mascarilla en el exterior, un paso que "será pronto", aunque el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no le ha puesto fecha.

"Si bien podría darse una situación adecuada para no usarla en exteriores, en los interiores es todavía probablemente muy necesario", afirmó Simón este lunes.

Simón hizo hincapié en que la retirada de medidas no farmacológicas debe ser progresiva, a medida que se logre una mayor inmunidad y "no radical". "No es a partir de hoy se puede, a partir de mañana, no", agregó el experto.

¿Será en toda España o por comunidades autónomas?

Los técnicos del Ministerio de Sanidad se decantan porque la medida se lleve a cabo al mismo tiempo en todo el territorio estatal. Esto, posiblemente, provoque que llegue más tarde de lo que podría ser para determinadas comunidades ya que hay grandes diferencias entre ellas. Ya no hay ninguna región en fase de riesgo extremo pero, según los indicadores del semáforo de Sanidad, comunidades como Madrid o Euskadi están en riesgo alto mientras que otras como Canarias están en la 'nueva normalidad'.

¿Debo ponerme la mascarilla para salir a correr?

Esto es lo que dice el BOE al respecto: "No será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias".