La Guardia Civil reclama “prudencia” ante la fiebre por las rutas de montaña

“Este año detectamos que no se ha desatado la locura del año pasado, tras el confinamiento, aunque todavía no llegó el verano. La tendencia es que el turismo de naturaleza y de actividades al aire libre haya venido para quedarse y vaya en aumento. Por eso es fundamental conseguir que se actúe con prudencia y que se respeten unas normas o recomendaciones básicas”, explicó el jefe de la Sección Especial de Rescate e Intervención en Montaña (Sereim) de Cangas de Onís, el teniente Pablo Villabrille.

Las rutas por los Picos de Europa son un claro atractivo para quienes visitan Asturias. Pero no dejan de ser rutas de alta montaña por muy fáciles que puedan parecer algunas de ellas. Y se pueden dar las más variadas circunstancias de un momento para otro, sobre todo climatológicas.

Recomendaciones para montañeros inexpertos 1. Planificar la actividad Hay que analizar la distancia a recorrer, el desnivel y atender los consejos de expertos para saber si es adecuada a nuestra capacidad física y psicológica. 2. La previsión meteorológica Hay que consultar en una página especializada, como la de Aemet, sobre el lugar elegido. 3. Llevar GPS En el teléfono móvil la batería se agota rápidamente. 4. No confiar en aplicaciones de posicionamiento Es probable que no haya cobertura y por tanto no funcionarán tampoco estas aplicaciones. 5. Grupos No hacer la ruta en solitario, sino como mínimo en grupos de tres personas. 6. Información Es muy importante dejar detallado a alguien que no realice la ruta adónde se va a ir, a qué cumbre y el camino de regreso, por si se produce cualquier incidencia y es necesario un rescate. 7. La ropa. Es fundamental llevar ropa de abrigo y guantes, por si se produce un repentino descenso térmico. 8. Alimentación Hay que comer pocas cantidades cada poco tiempo (una pieza de fruta, una barrita energética), en vez de parar, comer un bocadillo y emprender la ruta. 9. Hidratación Más que llevar una cantimplora y beber una gran cantidad cuando ya se está deshidratado, hay que beber a sorbos cada pocos minutos. 10. El calzado Es básico un buen calcetín que se ajuste al pie y con densidad para que amortigüe. Y en época de verano es mejor llevar unos buenos playeros antes que unas botas rígidas de cuero.

Pertenecer a la Federación de Montaña del Principado no asegura que se cumplan las recomendaciones básicas para salir a la montaña. “El incremento en el número de federados se explica porque durante el estado de alarma ese carné permitía salir al monte y librar los confinamientos perimetrales de los concejos. Muchos descubrieron entonces las ventajas de salir a la montaña, pero no significa que no sigan siendo inexpertos”, aseguró el teniente Villabrille, que participó activamente junto a su equipo en el rescate de los operarios de carretera que fallecieron sepultados por un alud en San Isidro el pasado mes de enero.

“El seguro de quienes están federados no deja de ser de médico y de responsabilidad civil, y se entiende que invierten en equipamiento para realizar las rutas. Pero quienes carecen de experiencia deben ir siempre y en cualquier caso con guías, que tendrán la actividad planificada y sabrán reaccionar si se da alguna circunstancia imprevista”, aseguró el jefe de la Sección Especial de Rescate e Intervención en Montaña (Sereim) de Cangas de Onís.

Este experto en alta montaña ha elaborado una especie de decálogo con recomendaciones para aquellos que quieren iniciarse en esa actividad, y que trata de explicar de manera didáctica las pautas básicas a seguir.

La primera es la necesidad de planificar la actividad y para ello es necesario saber qué va a hacer y consultar la distancia a recorrer, el desnivel que se va a encontrar y los comentarios de los expertos para saber si se adaptar a la capacidad física y psicológica del excursionista.

“No se puede ir confiado en que es una ruta conocida y por tanto estará bien señalizada. En los Picos de Europa, por ejemplo, no funciona así. La niebla se echa encima rápidamente y es muy fácil desorientarse”, señaló el teniente Villabrille. En este sentido es fundamental consultar la previsión meteorológica. Pero cuidado, “no vale la que nos sale a todos en el móvil”, advierte. “La Agencias Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en su página web un apartado específico para los Picos de Europa que es la realmente fiable”, añadió.

Es necesario también un GPS, para no fiarse exclusivamente del localizador del teléfono móvil, “que consume mucha batería y es necesario administrarla por si se produce cualquier incidente”. Y recordar además que hay muchas zonas en las que ningún operador ofrece cobertura, con lo que no funcionarán los datos y ni se podrá telefonear ni servirán de nada las aplicaciones de localización.

Por eso es importante que las rutas se realicen en grupo de al menos tres personas, para que, por ejemplo, si uno se accidente, otro miembro pueda acompañarle si alguno se tiene que desplazar a pedir ayuda. También se debe dejar detallada la actividad que se va a realizar a otra persona que no participe en ella: de dónde se va a partir, qué recorrido se va a hacer, la cumbre a la que se quiere llegar y la ruta de vuelta. “Esto es fundamental, porque si no se pueden usar los móviles, quien tenga esta información puede ayudar a orientar a los equipos de rescate”, señaló el teniente Pablo Villabrille.

La alimentación y la hidratación debe ser en pequeñas cantidades y continuas, y es necesario llevar un buen calzado y unos buenos calcetines, además de ropa de abrigo, porque “nunca se sabe en qué situación se puede encontrar uno”.