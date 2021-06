La baja psicológica de los tres integrantes de la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección contra los Malos Tratos a la Mujer (UPAP) de la Policía Nacional ha hecho que el sindicato Jupol alce la voz ante una situación “que nunca antes se había visto” y de la que culpan directamente a la jefa de brigada provincial de la Policía Judicial. Desde Jupol urgen una reunión con la jefatura para abordar esta situación que, en las últimas semanas, argumentan, “se ha vuelto inviable”. De hecho, temen tener que llegar a los juzgados ante la negativa a reunirse para encontrar una solución al conflicto. Hace días el sindicato pidió un análisis psicosocial de toda la Brigada.

Los tres agentes de UPAP se encargan de la atención y protección a 150 víctimas que dependen de ellos. Al estar de baja, inciden desde Jupol, otros policías llevan a cabo ese cometido, pero sin la misma relación de confianza con las personas afectadas. “En la Jefatura saben que hay un problema, pero no le quieren poner solución. Los agentes quieren volver a trabajar, pero en ese ambienta tan hostil no pueden”, sostienen desde el sindicato, que también acusan a la jefa de brigada de incumplir la compensación de descansos por las horas extra que realizan cuando cada uno de ellos está de incidencias. Las víctimas, eso sí, no están desatendidas. La Jefatura ha cubierto las bajas con otros agentes.

La situación que viven los agentes de la UPAP, además, no es un caso aislado, desvelan desde Jupol. “Tiene problemas con otro grupos”, prosiguen desde el sindicato policial.