“Sería muy interesante una conexión aérea semanal entre Asturias y Malta”

En unas semanas Daniel Azzopardi cumplirá su primer año como embajador de Malta en España. Le ha tocado representar a su país en tiempos complicados pero cuando la pandemia parece que va dando un respiro, Azzopardi ha viajado a Asturias con el motivo de estrechar relaciones entre el Principado y esta pequeña isla del Mediterráneo.

–¿Su primera impresión de Asturias?

–La primera impresión fue ya desde el avión, verlo tan verde y con el mar me parecía más un pequeño país como Irlanda, que una región de España. En Malta lo que conocemos de España es Madrid y Barcelona, el fútbol, la diversión y las compras. He visto que Asturias se parece mucho a Malta. Somos territorios situados en la periferia de la Unión Europea, Asturias al norte y nosotros al sur.

–Se ha reunido con el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde.

–Sí. Hay un convenio de becas Erasmus entre la Universidad de Oviedo y la de Malta, pero hay poco intercambio de estudiantes, tan solo cinco alumnos asturianos han ido a Malta. Queremos potenciar esa relación con visitas de los rectores, profesores y alumnos. En este primer contacto hemos visto que hay nichos muy interesantes en los que podemos trabajar conjuntamente, como la inteligencia artificial.

–¿Qué relaciones comerciales hay entre Asturias y Malta?

–En la actualidad hay 45 asturianos trabajando en Malta, en la empresa Alsa, que lleva allí cinco años, y sus compañías auxiliares, como Seresco.

–Da la sensación de que no nos conocemos demasiado.

–Hay un desconocimiento mutuo. Al llegar a Oviedo me he llevado una sorpresa al ver que era el inicio del Camino Primitivo. En Malta es muy popular el Camino de Santiago, viene mucha gente a España para hacerlo y yo no sabía que existía el Camino Primitivo. Sería muy interesante una conexión aérea entre Asturias y Malta una vez a la semana. El turismo maltés podría venir a España, a Asturias, a iniciar el Camino de Santiago. Mucha gente está deseando salir de la isla y vemos que aun con la pandemia, Asturias es un destino seguro.

–¿Ha hablado de esto con la viceconsejera de Turismo del Principado, Graciela Blanco?

–Hemos tenido un primer contacto. Ahora yo les contaré a mis jefes que estoy muy esperanzado y nos pondremos a trazar una estrategia de turismo. Bien explotado creo que puede ser una relación muy interesante.

–Universidad, turismo, ¿qué más sectores poder trabajar juntos en Asturias y Malta?

–Nos interesa mucho el proceso de descarbonización de Asturias. Han avanzado ustedes mucho en un camino que nosotros estamos empezando a recorrer. Hemos visto la apuesta de Asturias por la energía eólica y nosotros podríamos adaptarla con areogeneradores en el mar.

–¿Y qué ofrecen a los empresarios que quieran ir a Malta?

–Les ofrecemos un país serio, organizado y que cumple. Cosas que creo que son muy importantes en las relaciones comerciales.