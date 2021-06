Ciudadanos y Vox no logran tumbar el proyecto de ley para que el Gobierno asturiano pueda declarar la emergencia por crisis sanitaria

El consejero Pablo Fernández defendió la necesidad de reformar la ley autonómica de Salud para que Asturias cuente "con una respuesta rápida e integral ante futuras crisis sanitarias", que incluya la adopción de medidas restrictivas como, por ejemplo, los cierres perimetrales. "No cometamos el error de no creer que habrá otras situaciones de riesgo en el futuro. Tenemos la obligación de aprender lecciones de las experiencias vividas en esta pandemia", ha planteado Pablo Fernández. "Tenemos que consolidar un marco seguro y capaz de afrontar retos de futuro en el marco del Principado", ha argumentado el titular de la cartera de Salud.

Las enmiendas de totalidad de Ciudadanos y Vox coincidieron en cuestionar la inacción del Gobierno central para elaborar un texto jurídico que permita la adopción de medidas en caso de crisis sanitaria de una forma homogénea en todo el país.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, cuestionó el vacío legal que no ha cubierto en esta pandemia el Gobierno de la nación, al que reprochó que "deja una tremenda responsabilidad a cada comunidad autónoma". La diputada del partido naranja también señaló "varios defectos" del texto presentado por el Gobierno autonómico: "Sus criterios para adoptar medidas son inconcretos. El texto legal lejos de dar certezas, añade más elementos de inseguridad jurídica si no se desarrolla". Y justificó la negativa de su grupo parlamentario a la reforma de la ley de Salud porque "no participamos en campañas de marketing" al tiempo que exigió "criterios iguales" para el establecimiento de restricciones "en todo el territorio".

La diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, lamentó que "esta ley no proviene del consenso, la quieren imponer cuando tuvimos meses para negociar" y reprochó al Ejecutivo de Adrián Barbón que "la quieren sacar por vía de apremio, cuando solo permite una acumulación de poder inimaginable (...) Deja a los ciudadanos, que están hastiados, a merced de su actitud supremacista". Rouco también cuestionó "la falta de concreción" en cuestiones como "quién emite los informes técnicos previos" a la adopción de la emergencia sanitaria: "Todavía estamos esperando los informes sobre las restricciones que se han adoptado en esta pandemia", esgrimió la parlamentaria del partido que lidera Santiago Abascal para cuestionar un texto legislativo "que ahoga la vida y la libertad de los ciudadanos".

La incógnita sobre si las enmiendas de Ciudadanos y Vox prosperarían la despejó pronto la portavoz en el área de sanidad del PP, Beatriz Polledo, quien anunció que su grupo, el principal de la oposición, se abstendría. "El texto tiene graves deficiencias, como han advertido los letrados de la Cámara", apuntó Polledo, quien indicó que "lo ideal sería una legislación única del Gobierno de la nación, pero ante su inactividad cabe acudir también a la legislación autonómico". La parlamentaria popular señaló como lagunas a corregir, vía enmiendas parciales, las competencias del consejero de Salud ante la emergencia sanitaria y una definición más precisa sobre los informes técnicos.

Ricardo Menéndez Salmón (Podemos), calificó de "atrabiliaria" la enmienda de totalidad de Vox y más "mesurada" la de Ciudadanos, y defendió al consejero de Salud: "No tiene el poder que se dio a los dictadores de Roma para combatir la peste", afirmó Salmón, que hizo un llamamiento "a ajustar la ley" ante futuras amenazas. Ovidio Zapico, de IU, reprochó a Cs y Vox que "su problema no es esta ley, sino la España de las autonomías" y cargó, en particular, contra el discurso de Vox: "Son ustedes los campeones en la rotura de consensos". Pero el coordinador general de IU de Asturias afirmó que la mayor crítica que se puede hacer al Ejecutivo autonómica es que "esta ley llega tarde" ya que, a su juicio, debía haber sido aprobada para que el final del estado de alarma, en mayo pasado. Un argumento que también sostuvo Adrián Pumares (Foro).