La Delegada del Gobierno, Delia Losa, asegura que las obras del "argayón" que tapona la carretera nacional 634, entre Villazón y Casazorrina (Salas) tienen la máxima urgencia y se les está dando la mayor celeridad. Lamentó que el asunto se esté "utilizando políticamente" y aseveró que "solo pide que algunos dejen de ir a hacerse fotos porque la obra continua y los profesionales saben lo que tienen que hacer".

"Somos conscientes de que lo significa el argayo de en la nacional 634 , cómo no, pero las obras son lo que son. No se ha parado ni un minuto desde que se produjo el argayo. El ministerio prestó todos los medios y ahora mismo la obra se está realizando, con lo cual solo pido que alguien deje de ir a hacerse fotografías, porque la obra continua. Los profesionales que llevan las obras de carreteras tienen la suficiente responsabilidad y experiencia para saber lo que tienen que hacer y lo están haciendo", explicó Losa, en un acto en Luarca (Valdés).

"Me gusta que me pregunten por esto, porque me parece que se está utilizando políticamente y engañando a la gente con la situación, pues que se produzca un argayo es inevitable. Y el estudio se hizo con la máxima celeridad, las obras de reparación y de habilitación de una vía alternativa se hicieron también con la máxima urgencia y ahora mismo están trabajando de ese mismo modo, con la mayor celeridad, con todos los medios disponibles y así se va a realizar", añadió la Delegada del Gobierno.

Preguntada acerca de la aseveración de algunos empresarios que entienden que la urgencia sería mayor si el argayo se hubiera producido en otra zona de Asturias en vez de en el Occidente, Losa rechazó tal planteamiento e incidió en que estamos ante "el argayo más grande de España", con características que han hecho necesario actuar previamente en materia de seguridad para no provocar daños mayores ni poner en riesgo a los operarios que trabajan en el área.

"El argayu no se hace por dónde está o no está, se hace en función de las características y la naturaleza de este. Este argayo es el que tiene el mayor índice de altura en España, el más grande que se ha producido en España, y además tenía el inconveniente de que seguía moviéndose el terreno en el vértice superior y eso hacía imposible tomar determinadas medidas más rápido sin asegurarlo, porque corríamos el riesgo de mover abajo y que cayera más y encima de los operarios . Todo eso se estudió y se hizo con la misma celeridad que se hubiera hecho en cualquier otra vía o punto", concluyó la Delegada del Gobierno.