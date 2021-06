Asturias doblega la curva más trágica: así se consiguió reducir drásticamente los accidentes mortales de tráfico

En el caso de Asturias, ya es muy difícil reducir las cifras de mortalidad, aunque las campañas de Tráfico no dejan de poner el acento en aspectos mejorables, como los despistes en la carretera, sobre todo por el uso del teléfono móvil y otros dispositivos, responsables en la actualidad de la mayor parte de los siniestros, pero aún habría cierto margen para mejorar los números. Además de Asturias, las comunidades autónomas que más han reducido la siniestralidad vial en las últimas tres décadas son Castilla-La Mancha y Castilla y León (87 por ciento), Cantabria (84 por ciento), País Vasco (83 por ciento) y Galicia (82 por ciento). El carné por puntos, la mejora de la red viaria, la tecnología de los vehículos, la voz de las asociaciones de víctimas y la educación vial son algunos de los factores que se señalan en el libro “Del infinito al cero: Así lo hicimos”, la mayor retrospectiva sobre la seguridad vial en España, presentada en la tarde de ayer con la participación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

¿Pero cuál ha sido el secreto para reducir la mortalidad de manera tan significativa? En opinión de Eduardo Llano, presidente en Asturias de la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (Aspaym) y coordinados en la región de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme), es el resultado de un conjunto de factores. “En primer lugar, la concienciación de los conductores de que es necesario evitar las malas conductas al volante, que son la causa del 80 por ciento de los siniestros, como conducir más deprisa o coger el coche después de habernos tomado una copa. También hay mayor presión policial, con cámaras, controles, radares... El miedo a que nos pongan una multa hace que hagamos mejor las cosas. Influye además que las carreteras y los vehículos son mejores. Ha sido un conjunto de medidas”, resume este ovetense que quedó parapléjico después de que un conductor borracho se lo llevase por delante hace dieciséis años. Llano cree que hay que seguir insistiendo a los conductores. “Si fuera tan fácil como que bebes, coges el coche y te matas solo tú, no pasaría nada, pero lamentablemente eso no es así. Puedes matar a un peatón, o cambiarle la vida para siempre, dejándolo en una silla de ruedas. Puedes matar a los niños que llevas detrás en el coche, o a un ciclista que circula a tu lado. Tu vida y las de los demás es lo más importante”, resume Eduardo Llano.

Estos treinta años de accidentes de tráfico han dejado miles de fallecidos en Asturias, miles de familias y futuros truncados. El pasado 18 de mayo se cumplieron 20 años del fallecimiento del empresario gijonés Ramón Herminio Iglesias Robles en un terrible accidente en la variante de Avilés, esa carretera malhadada que se llevó la vida de más de cincuenta personas. Tenía 28 años y un hijo de 4 meses, que no conoció a su padre. “Solo pregunta: ‘¿Cómo era papá?’. Le explicamos que su padre se mató en el coche. Hay que seguir viviendo”, dice con resignación Maribel Robles Llamazares, madre del conductor fallecido hace 20 años.

Esta mujer admite que con los años se ha tranquilizado. “Antes estaba continuamente pendiente, cada vez que sentía una ambulancia me ponía histérica”, indica. Con el tiempo y los años, ve aquello con cierta distancia: “Todos tenemos una fecha de caducidad. Por lógica tendría que haber muerto yo, y no mi hijo de 28 años. Es muy injusto. Te rebelas contra la vida, destruye tus creencias. Siempre digo que conduzcan con prudencia, que vayan suave. Pero a lo mejor no es suficiente”.

Con el libro presentado ayer se pretende resaltar la necesidad de “revitalizar” la política de seguridad vial ante el “agotamiento” de ciertas medidas, y poner el foco en los usuarios vulnerables, como los peatones, ciclistas, motociclistas y usuarios de patinetes, que son ahora la mitad de las víctimas.