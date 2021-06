Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, el más joven del Ejecutivo regional, ha sido vacunado hoy. Sánchez, de 42 años, ha sido inmunizado con su grupo de edad, tal y como ya había adelantado hace unos días Adrián Barbón. Precisamente, el Presidente es ahora el único integrante del gobierno autonómico que no ha puesto el brazo. No será por mucho tiempo. "Hoy me ha llamado el robot para vacunarme el próximo lunes", ha afirmado Barbón.

Barbón ha compartido esta noche una imagen de Sánchez instantes antes de recibir su primer pinchazo. La publicación iba acompañada del siguiente texto: "Con total transparencia, informamos que acaba de vacunarse, dentro de su turno de edad, el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez. En estos momentos, de los integrantes del Consejo de Gobierno, ya sólo quedo yo por vacunar. El robot me ha convocado precisamente hoy para vacunarme el próximo lunes".