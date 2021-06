El comité de empresa de la red de geriátricos públicos de Asturias (ERA) se ha personado hoy en la Dirección General de la Función Pública para pedir explicaciones ante la inminente toma de posesión de 5 plazas de Psicólogo. Los sindicatos denuncian que no se está pidiendo a los aprobados en dicho proceso selectivo la titulación necesaria que marca la ley para poder ejercer de Psicólogo prestando actividad sanitaria como ocurre en el organismo autónomo ERA.

El comité de empresa explica que e necesita estar en posesión del título de Máster en psicología general sanitaria o de una habilitación como profesional sanitario, un requisito que no se está cumpliendo en el ERA. "Ni a los aprobados de la oposición ni a los integrantes de la bolsa que son llamados para trabajar en el ERA se les exige dicha titulación, porque desde Función Pública han decidido que no cumplen la Ley. Les van a obligar a tomar posesión en plazas del ERA sin disponer de la titulación necesaria y sin tener en cuenta sus propios criterios a la hora de ofertar los puestos de llevar vacantes más de 3 años. Les cierran la oferta a 5 plazas concretas en el ERA y a media jornada", sostiene el comité de empresa, que pide que se exija para trabajar en el ERA como psicólogo la titulación que marca la ley y que se oferten más plazas para no obligar a incorporarse en puestos precarios de medias jornadas.