Asturias tiene la suerte de contar, concretamente en Gijón, con la Unidad de Atención Integral a la Mujer, especializada en patologías de mama y ginecológicas y todos los tratamientos médicos y psicológicos, que ellas conllevan, ubicada en el Hospital Begoña.

Se encuentra compuesta por un amplio grupo de especialistas; En la especialidad de Ginecología, los Dres. Lorenzo Mier (LM), María del Carmen Bango (CB) y Begoña Arnott. (BA). En Oncología, el Dr. Ignacio Peláez (IP). En Radiología, la Dra. Astrid Secades (AS). En Cirugía general, la Dra. M del Carmen Moriyón. En cirugía plástica y reparadora, el Dr. Juan Luis Pérez. En las terapias psicológicas, contamos con Dª Icíar Alvarez Uría, Dª María José González Sánchez (JG) y Dª Carolina Santamaría Abadía (CS). Por último, gestión y atención al paciente, realizada por las secretarias administrativas de la misma. Todos ellos nos definirán la Unidad y lo que en ella podremos encontrar.

Cirugía y Ginecología

–¿Cómo definiría la Unidad?

–(LM) y (CB). Como un grupo de profesionales, con amplia formación y experiencia, dedicados a la prevención y tratamiento de las patologías específicas de la mujer.

–(BA). La unidad surge para ofrecer una respuesta global a cualquier necesidad de la mujer, relacionada con su aparato reproductor y genital a lo largo de su vida. Las necesidades ginecológicas cambian y evolucionan con las diferentes etapas de desarrollo, desde la adolescencia hasta la madurez. Para dar respuesta a esta demanda, contamos con un enfoque integral basado en un abordaje multidisciplinar.

–¿Cuál es el objetivo de este servicio?

–(LM) y (CB) En el ámbito de la Ginecología y cirugía ginecológica, realizar prevención del cáncer genital y mamario, estimular estilos de vida saludables, ofrecer asesoramiento anticonceptivo y tratar las patologías propias de la especialidad. En el campo quirúrgico realizamos la gran mayoría de los procedimientos ginecológicos, tanto por vía endoscópica (histeroscopia y laparoscopia), como por vía vaginal y mediante cirugía abierta (laparotomía)

–(BA). Prestar una atención integral a la mujer, tanto a nivel preventivo como en cualquier patología ginecológica relacionada con el sistema reproductor o sexual.

–¿Cuales son los temas o patologías más frecuentes y de ellas las más preocupantes?

–(LM) y (CB). En cuanto a frecuencia, la prevención del cáncer genital y las alteraciones del ciclo menstrual. Otras consultas habituales son problemas asociados a la presencia de miomas y quistes, lesiones originadas por el virus del papiloma humano, infecciones del tracto genital inferior, patología del suelo pélvico… Como preocupantes, las sintomatologías que pueden sugerir la existencia de cáncer.

–(BA). La mayoría de nuestras pacientes acuden para revisiones ginecológicas periódicas, prevención y detección precoz del cáncer de mama y ginecológico, asesoramiento anticonceptivo, estudios de fertilidad y tratamientos de reproducción asistida, cuidados en la menopausia... La mayoría de las consultas son por patología benigna. Las más preocupantes son las causadas por procesos neoplásicos muy agresivos o que se diagnostican en estadíos avanzados.

–¿El perfil de la paciente?

–(LM) y (CB) No hay un perfil definido. Desde adolescentes que precisan asesoramiento y método anticonceptivo hasta pacientes de edad avanzada con patología, pasando por las que acuden para actividades preventivas o presentando variadas sintomatologías. Acuden también pacientes remitidas desde otras consultas, con diferentes diagnósticos, para tratamiento quirúrgico.

–(BA). Nuestras pacientes son mujeres conscientes de la importancia de la detección precoz de la patología relacionada con su salud ginecológica que buscan un trato personalizado con estrecho seguimiento y un servicio a la medida de sus necesidades.

Oncología

–¿Cuales son los temas o patologías más frecuentes y de ellas las más preocupantes?

–(IP). En el Hospital Begoña, desde la creación de la Unidad de Mama, el cáncer de mama es con diferencia la patología oncológica que se más se ve. También es uno de los tumores más frecuentes y con una demanda creciente en la sociedad de supervisión y seguimiento.

–Cuál es el perfil de la paciente que acude a esta Unidad?

(IP). Pues hay de todo, pero cada día se ve gente más joven preocupada por un diagnóstico precoz, por un seguimiento más estrecho y personalizado o incluso por asesoramiento sobre riesgo familiar de cáncer de mama.

–¿Cómo afrontan las pacientes la patología tumoral, cuando se le comunica el diagnóstico, durante el tratamiento y las posibles secuelas del mismo

–(IP). Las pacientes lo afrontan con entereza y valentía. Para ello es fundamental una compresión correcta de lo que supone un diagnóstico de cáncer de mama y una explicación minuciosa de los tratamientos y pautas a seguir. Cuando las pacientes entienden a lo que se enfrentan y teniendo en cuenta que el diagnóstico en cada día más precoz y por ello el pronóstico mejor, suelen afrontar y enfrentar los diferentes tratamientos con mejor predisposición.

–¿Es alto el porcentaje de mujeres que precisan apoyo psicológico? ¿Suelen r recomendarlo ustedes o es una petición de ellas mismas?

(IP). Es variable, hay pacientes que demandan esa atención desde el primer momento y otras que no desean “compartirlo”. Se suele ofrecer en el primer momento del diagnóstico, pero también puede requerirse en otras fases del tratamiento.

Radiología

–¿Cuál es el volumen de Mamografías diarias, de todas ellas ¿cuántas son patológicas y/o dudosas que precisen biopsias y controles, periódicos?

–(AS). En el Hospital Begoña se está realizando un volumen muy importante de mamografías. Precisando algunas de ellas estudios complementarios

–(AS). Esto no quiere decir que estas pacientes vayan a tener una patología maligna ni mucho menos, puesto que, aunque el cáncer de mama sigue siendo el tumor más diagnosticado en mujeres (se estima que 1 de cada 8 mujeres padecerá un cáncer de mama a lo largo de su vida) la mayor parte de la patología que vemos es benigna.

–(AS). El cáncer de mama es un tumor potencialmente curable en un gran porcentaje de casos y es importante recalcar que, en España, la tasa de mortalidad es de las más bajas de los países desarrollados. Además, aunque la incidencia va en aumento, la tasa de mortalidad permanece estable y esto es debido fundamentalmente al diagnóstico precoz y desde luego, a los avances en el tratamiento. Por eso es muy importante la prevención, tenemos que perder miedo a hacernos una prueba que literalmente, nos puede salvar la vida ya que cuanto más precoz sea el diagnóstico, más posibilidades de curación habrá.

–(AS). La mamografía no es perfecta, pero a día de hoy, es lo mejor que tenemos para diagnosticar un cáncer de mama. Ahora, nuestros mamógrafos son digitales, lo que supone una menor dosis de irradiación, además, gracias a la tomosíntesis podemos ver la mama en 3D, lo que nos permite un mejor diagnóstico e incluso tratamiento, en algunas patologías benignas. Después, según lo que veamos en esa mamografía, haremos los estudios complementarios.

–¿Qué importancia da a los controles preventivos? ¿deben hacerse mamografías anuales ¿desde qué edad?

–(AS). Las edades con mayor tasa de cáncer de mama son de 45 a 65 años y aunque la edad desde la que deben realizase las mamografías sigue siendo un tema controvertido, cada vez se tiende más a la personalización.

–(AS). Creo que en este tema es mejor no generalizar y es conveniente intentar adecuar el seguimiento a cada mujer, puesto que, por ejemplo, no tiene el mismo riesgo una mujer con una mama grasa y sin ningún antecedente, que otra con una mama con gran cantidad de tejido glandular, con signos de proliferación y con antecedentes familiares.

–(AS). Es desde luego una tarea difícil para todos los profesionales que nos dedicamos a esto, pero creo que es muy importante intentar adecuar el diagnóstico y el seguimiento, por un lado, para no exponer en exceso a quien no lo necesita y para no quedarnos cortos en pacientes con más posibilidades de desarrollar cáncer.

Psicología

–¿Cómo afrontan psicológicamente las pacientes la patología tumoral cuando se les comunica el diagnóstico, y durante el tratamiento?

–(CS) El impacto psicológico del diagnóstico de cáncer de mama es muy grande. En un primer momento puede haber reacciones de negación de lo que está sucediendo, motivadas por el miedo y la incertidumbre. Aparecen mecanismos de defensa psicológica, como negar lo evidente, restarle importancia al diagnóstico o tener conductas de evasión. Después de un tiempo de asimilación termina imponiéndose la realidad y aparecen emociones negativas de alta intensidad. Es un momento muy duro, donde la terapia de apoyo psicológico ayuda a mitigar este primer impacto.

–(CS) Durante el tratamiento es fundamental que exista una comunicación eficaz con su especialista, para que se genere una toma de decisiones consciente e informada.

–(JG) Todo depende de la personalidad de cada paciente. A veces la primera reacción es de sorpresa. La paciente evita enfrentarse a la realidad y tiende a minimizar el impacto. En otros casos la reacción es de miedo y angustia. Con el paso de los días la persona comienza a enfrentarse a la situación y a poner en funcionamiento la que va a ser su estrategia de afrontamiento.