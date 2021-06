Asturianos a unas horas de las mayores oposiciones de la pandemia: "Ha sido un año muy complicado para todos"

Alexandra Núñez (Oviedo): “Este año es un poco difícil para todos”

En la recta final de su encierro para preparar las oposiciones, a Alexandra Núñez Alonso (Oviedo, 1978) el robot de las citas de vacunación covid le llamó esta semana confirmando una de sus peores pesadillas, que le tocara ponérsela justo el día del examen, a la misma hora (este sábado a las nueve de la mañana). Aunque ha logrado aplazarlo al lunes, Alexandra admite que la pandemia, lejos de ayudar, ha venido a complicar las pruebas de acceso al cuerpo de profesores de Secundaria del Principado de Asturias. Convocadas para 2020 y aplazadas un año, Alexandra Núñez, cuenta que la suspensión no supuso tener un año más para estudiar: “Aplazarlo todo y el confinamiento, con dos niñas pequeñas, me obligó a empezar de nuevo después; y sé por compañeros que están trabajando que ellos, con este curso tan complicado, tampoco lo han tenido fácil para estudiar. Este año es un poco difícil para todos, unos por unas circunstancias y otros, por otras”. Filóloga y profesora de español para extranjeros, esta ovetense ya opositó una vez, pero hace tanto tiempo que ya no cuenta. Trabajó en el extranjero y de vuelta a casa en academias. El nacimiento de sus hijas le obligó a dejar el trabajo y ahora trata de encontrar con las oposiciones a profesora de Lengua y Literatura estabilidad laboral y un trabajo ligado a su formación.

David Salcines (Avilés): "Ha sido un curso muy duro desde el punto de vista emocional"

El avilesino David Salcines reconoce que llega a la oposición “exhausto” en la recta final de “un curso que comenzó con muchas incertidumbres y que ha sido duro desde el punto de vista emocional”. Es profesor interino en el instituto de Corvera, en el que imparte clases de Historia y Geografía a alumnado de segundo y tercero de Educación Secundaria, respectivamente. “Ha sido un curso de tensión, tanto para los profesores como para los alumnos. Afortunadamente en mi centro no se produjeron cierres de aulas ni del centro, pero sí ocurrió en otros centros. El alumnado tampoco pudo desarrollar su vida cotidiana, normal. El curso empezó tarde y se redujeron descansos. No solo nosotros llegamos muy cansados a esta recta final del curso, jamás había detectado al alumnado tan cansado. Tras la segunda evaluación, tuve que parar un semana el desarrollo de los temas porque lo necesitaban”, explica Salcines. El profesor avilesino reconoce haber tenido la “suerte de haber tenido clases presenciales”. “Muchos compañeros, aparte del trabajo cotidiano, han tenido el extra de las clases semipresenciales. De cara a las oposiciones todo esto es un lastre. Considero que este no es el mejor momento para un proceso selectivo. Conozco a mucha gente que se presentaba con la idea de sacar la plaza y este año se han visto desbordados y no las han podido preparar en condiciones. Yo voy medio preparado porque voy exhausto a esta oposición. Además, nos coinciden las juntas de evaluaciones entre el examen teórico (que es este fin de semana) y el práctico (que es el próximo). La Consejería fue impasible ante quienes pedían retrasar la convocatoria. Al menos, podrían haberlo dejado para septiembre”, opina David Salcines, ya con los apuntes cerrados y reposando los conocimientos que tendrá que plasmar mañana en Lugones, donde están citados los convocados para la especialidad de Historia.

Cómo serán las oposiciones

El primer examen, el teórico, será mañana a las 10.00 horas. La segunda parte, la práctica, se realizará el sábado que viene. Los aspirantes que pasen estos dos exámenes, se someterán a la segunda prueba, consiste en la entrega y defensa de la programación didáctica y la exposición de una unidad didáctica.

Para esta primera parte de la oposición, el Principado ha habilitado 32 sedes en institutos y centros de formación profesional de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Mieres, Noreña, Navia, Luarca, Llanera y Cangas de Onís.

Educación pondrá en marcha las máximas medidas de seguridad: habrá entradas y salidas escalonadas, las mesas estarán situadas a 1,5 metros, desinfección de manos... Y nadie podrá hacer el examen si no presenta firmada una declaración responsable.

El instituto Carmen y Severo Ochoa de Luarca será por primera vez sede de las oposiciones para los aspirantes a las plazas de profesor de dibujo de Enseñanza Secundaria. A la cita están convocadas 313 personas. Los exámenes se harán mañana y el próximo sábado en las aulas de dos edificios vinculados al centro de enseñanza, es decir "Severo Ochoa" y "Ramón Losada", ambos en Villar de Luarca. La cita será a partir de las 10.15 horas. El Ayuntamiento de Valdés ha organizado un amplio dispositivo para evitar contratiempos, garantizar la seguridad del personal convocado y facilitar, en la medida, la ordenación del tráfico. Estarán presentes cuerpos de las fuerzas de seguridad con presencia en la villa y habrá servicio médico para atender potenciales urgencias. El Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, mostró su gratitud con la Consejería de Educación por elegir por primera vez Luarca como sede de oposiciones. "La capital de Valdés se consolida como sede ideal para la celebración de pruebas relacionadas con la enseñanza", indicó el regidor. El instituto ya acogió a principio de junio, por primera vez en su historia, las pruebas de la EBAU para alumnos de los centros de Navia y Luarca.

Un año de oposiciones en Asturias

Las de Secundaria y FP no son las únicas oposiciones convocadas por el Principado. En total, la administración autonómica tiene previsto convocar otros ocho procesos. En total, y sin contar las de Educación, se adjudicarán 255 plazas.

La desescalada de las oposiciones del Principado Exámenes primer semestre 2021 Proceso Plazas Solicitudes Examen Subinspector prestaciones sanitarias 2 26 Abril Ayte. conservador Museo Bellas Artes 1 84 Abril Ingeniero tco. Montes 3 141 Abril Biólogo 5 188 Abril Cocinero ayudante 25 302 Mayo Terapeuta ocupacional 15 302 Mayo Educador 48 1.019 Junio Gestión 55 2.492 Junio Veterinario 10 25 3.er ex 18-6 Secundaria, FP y Esc. Idiomas 740 5.769 Junio Exámenes segundo semestre Proceso Plazas Solicitudes Examen Septiembre Bombero conductor 21 521 Septiembre Bolsa habilitados nacionales secretaria - 545 Septiembre Bolsa habilitados nacionales intervención - 477 Septiembre Bolsa habilitados nacs. Tesorería - 430 Octubre Policía Local. Agente 75 - Octubre Ayudante mantenimiento 18 1.237 Octubre Técnico educación infantil 20 1.480 Octubre Auxiliar laboratorio 9 519 Octubre Cuerpo Sup. Administradores 32 345 Noviembre Subalternos 44 10.161 Noviembre Periodista SEPA 2 90 Diciembre Operario agroganadero 34 943 En previsión, pero sin fecha Profesor instrumentista y profesor instrumentista principal; ingeniero técnico agrícola, arquitecto técnico; veterinario; bombero rescatador; auxiliar educador; técnico intervención 112 y auxiliar de enfermería. Total plazas 297

La oposición con una mayor demanda de solicitantes es la de subalternos (Grupo E), que saca 44 plazas correspondientes a las ofertas públicas de empleo de los años 2017 y 2018. Esta oposición ha recibido 10.161 solicitudes. La previsión que maneja el Principado es que este examen sea en noviembre. Las pruebas para técnico de educación infantil, con 1.480 solicitudes, y para ayudante de mantenimiento, con 1.237, conforman el trío de las más voluminosas en número de aspirantes. Ambas corresponden también a la ofertas públicas de los años 2017 y 2018 y sus exámenes están previstos para el mes de octubre. Aunque estas fechas pueden experimentar alguna modificación, en función de la situación de la epidemia del covid-19, la pretensión del Principado es que las pruebas más concurridas no coincidan en las mismas fechas para evitar multitudes en los accesos y sobre todo posibles colapsos en el registro de la Administración autonómica. El resto de pruebas con previsión de fecha para el segundo semestre de este año son las siguientes: bombero-conductor (septiembre), policía local, auxiliar de laboratorio y cuerpo superior de administradores (octubre), periodista para el Servicio de Emergencias (noviembre) y operario agroganadero (diciembre).

Además, se prevén convocar otros 16 procesos, con 452 plazas, pero estas pruebas aún no tienen fecha estimada y podrían demorarse varios meses, incluso a 2022.