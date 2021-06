Asturias, a punto de quitarse la mascarilla en la calle: estos son los lugares dónde sigue siendo boligatoria

“Nuestros rostros recuperarán en los próximos días su aspecto normal. Volveremos con ello a disfrutar de una vida en la calle sin mascarilla (…). Lo vamos a hacer porque estamos cumpliendo todos los hitos que nos hemos marcado frente a la pandemia. Por todo ello, este será el último fin de semana con mascarilla en exteriores”, ha dicho Sánchez.

Era la decisión que con más interés seguían los ciudadanos. Tanto el Ministerio como las autonomías eran proclives a adoptar esa decisión, aunque el cubrebocas seguirá siendo necesario en interior o situaciones en las que no exista distancia de seguridad. La decisión final debía ser del Gobierno central, ya que las comunidades no pueden regular por su cuenta una cuestión que exige modificar una ley estatal. No obstante, han sido varios los gobiernos autonómicos que han reclamado una relajación en el uso de la prenda: Castilla-La Mancha inició un movimiento que secundan Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra o Murcia. Estas comunidades han planteado que la mascarilla deje de ser obligatoria en julio en lugares abiertos y siempre que pueda respetarse una amplia distancia interpersonal. El Ejecutivo asturiano ha afrontado esta cuestión “con prudencia”, sin prisas y sin ánimo de tomar la iniciativa.

En poco más de una semana, los asturianos podrán guardar la mascarilla en el bolsillo o en el bolso y caminar sin un complemento que ha tapado el rostro de los ciudadanos en la región desde el 14 de julio del pasado año, cuando el gobierno regional obligó su uso en zonas urbanas y en poblaciones con importante afluencia turística.

Ahora, se podrá ir sin mascarilla en los espacios exteriores, siempre que se respete la seguridad de 1,5 metros con personas ajenas a nuestra burbuja social.

¿Dónde será obligatorio el uso de la mascarilla?

En el resto de lugares donde hasta ahora era obligatorio el uso de la mascarilla, la normativa no cambia. Tanto en hosteñería como en el resto de espacios cerrados será obligatorio su uso.

También en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote.

¿Debo ponerme la mascarilla para salir a correr?

Esto es lo que dice el BOE al respecto: "No será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias".