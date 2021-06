El gijonés acusado de acosar a dos alumnas, en paradero desconocido

El profesor gijonés de Literatura acusado de acosar a dos alumnas de un instituto del centro de la región, a las que envió mensajes inapropiados en los que les pedía una cita, no se presentó en la mañana de ayer en el Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo, donde estaba previsto el juicio. Al parecer no se le pudo notificar la celebración del juicio y su abogado, Luis Manuel Fernández, lleva un tiempo sin tener contacto con él.

Por ese motivo, el magistrado José María Serrano dictó una orden de localización para que le sea comunicada la nueva fecha del juicio. En caso de que no se le encontrase, se dictaría una orden de busca y captura. El profesor, Antonio Renato W. N., se enfrenta a penas que suman un año de cárcel, así como a libertad vigilada después de cumplir la pena y a una inhabilitación de año y medio, tiempo durante el que no podrá trabajar con menores de edad, remunerada o no remuneradamente.