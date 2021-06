La Ministra, de visita en Asturias, avisa: los fondos europeos no se repartirán con criterios regionales sino por la valía de los proyectos

Los fondos europeos de reconstrucción, de los que España percibirá 140.000 millones, no tendrán un reparto territorial por cuotas autonómicas sino que atenderán a la calidad y relevancia de los proyectos que concurran cualquiera que sea su procedencia regional, indicó la ministra de Industria, Reyes Maroto, en un encuentro celebrado está mañana en Oviedo con una representación empresarial.

"Esto no va de reparto entre comunidades autónomas, sino de proyectos. No se trata de cuánto me toca y si no logro lo que espero, me enfado. Esto va de tener proyectos que permitan un salto cualitativo", dijo la ministra.

Maroto y el presidente de Asturias, Adrián Barbón, destacaron la relevancia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y no solo por el ambicioso volumen de recursos que moviliza para combatir los efectos de la crisis pandémica y para posibilitar la transformación de la economía, sino también porque "refuerza a Europa", según Maroto, y "reconcilia a la UE con su razón de ser", según Barbón, con una respuesta a la crisis inversa -dijeron- al "austericidio" y los recortes por los que se optó en la anterior crisis económica (2008-2014).

La ministra destacó el afán reformista que acompaña al plan ("con más de cien reformas previstas, y no solo las del mercado laboral y las pensiones, que son las que generan más expectativas"), la voluntad de impulsar la industria y el turismo, la competitividad, las pymes ("que deben estar en el centro de la recuperación"), la transición energética y digital, la "modernización del tejido productivo", el desarrollo de infraestructuras ("para que Asturias", dijo, "esté bien comunicada") y el apoyo al emprendimiento.

La titular de Industria se comprometió a "ser ágiles en la ejecución de los fondos" y a la simplificación de los procedimientos, aseguró que "ideas hay" pero que "hay que definirlas bien en torno a un programa de trabajo" y animó a las empresas a "pensar en grande y con ambición".

Barbón sostuvo que "hay pocas regiones en las que los fondos hayan generado tantas expectativas como en Asturias".