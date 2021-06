El secreto de los primeros de la EBAU

Un 10 y tres 9,96. Son las mejores notas de la EBAU en Asturias, cuatro alumnos excelentes que sitúan el secreto de su éxito alrededor de la organización del estudio, la constancia y un no menos importante “saber descansar”. Dos apuntan a Medicina, hay una aspirante a ingeniera aeroespacial y uno, el único 10 de Asturias, con intenciones de matricularse en Historia.

Eduardo Alonso Lavandero, alumno del IES Cristo del Socorro de Luanco, en Gozón, es un alumno sobresaliente, de 10. No en vano esta es su nota media de bachiller y también de la EBAU, el único de la prueba de acceso a la Universidad en Asturias. “No me esperaba este resultado. La verdad es que salí contento de la prueba, el examen era sencillo”, confesaba ayer Alonso Lavandero, algo desbordado por eso de ser un “chico 10”. “He dedicado tiempo a Segundo de Bachillerato, lo hice por Ciencias Sociales porque no tenía muy claro el futuro, pero la verdad es que tampoco me maté a estudiar”, subrayó. Ahora el luanquín se matriculará en Historia en la Universidad de Oviedo. “Siempre me ha gustado esta asignatura y no me cierro a la posibilidad de trabajar de cualquier cosa, pero lo más normal es que acabe dando clases”, precisó.

Estela Cao Gago obtuvo una nota de 9,964. Estudió en el colegio San Fernando de Avilés, reside en Coto Carcedo, en Castrillón, y además de sus buenos resultados también ha terminado los estudios de piano en el Conservatorio “Julián Orbón” de Avilés. Sostiene que la preparación de la EBAU no le supuso un sobreesfuerzo porque estudió “durante todo el curso, que fue muy intensivo”. Completó el Bachillerato de Salud y con las notas logradas espera no tener problema para matricularse en Medicina. “Si no lograra el acceso empezaría otra carrera del sector sanitario para pasarme en cuanto pudiera a Medicina”, asegura. Estela Cao dice que lleva una vida normal. “Salgo con mis amigos, escucho música, leo, veo series…”. Los 81 alumnos del colegio San Fernando que se presentaron a la EBAU aprobaron. La nota media en el centro escolar fue de 8,451 y de 7,640 la de Asturias.

La gijonesa Celia Villoria González, alumna del Instituto de Secundaria Universidad Laboral, ha obtenido un 9,96 en la EBAU y su intención es cursar estudios de Medicina en la Universidad de Oviedo. Asegura que eligió esa profesión hace ya hace unos años, aunque también tenía un “plan B” que la llevaría al campo de la Arquitectura. De 17 años de edad y vecina de Nuevo Roces, Celia asegura que el secreto para sacar tan buen rendimiento académico como el suyo consiste en “dedicarle tiempo al estudio y saber descansar, que es importante”.

Lía Romero Valle, del Colegio Virgen Mediadora Dominicas, también ha obtenido un 9,96 en la EBAU. Su receta consiste en “estudiar, llevarlo todo al día, despejar de vez en cuando y tener un poco de suerte”. De 18 años y residente en Viesques, la intención de Lía, que ayer disfrutó de la fiesta de graduación en su colegio, es cursar Ingeniería Aeroespacial en Madrid. Es su vocación “desde pequeña”, aunque también le atraen otras especialidades como el Derecho.

Con un 9,75 de nota en la EBAU, Paula Bermúdez, natural de Ujo y estudiante en el IES Bernaldo de Quirós de Mieres, pretende estudiar Biomedicina en Santander. Sobre la prueba, considera que “era sencilla para aprobar, pero para sacar buena nota había que estudiar, no te queda otra y yo he estudiado mucho durante estos últimos años”. Esta joven, que procede de la rama de Ciencias de la Salud en el instituto mierense, aseguraba ayer que no tenía muy claro “hasta ahora” qué estudiar: “Me gustaba más la parte de la Biotecnología, pero no descartaba la rama de Medicina, y hace unos meses descubrí que existía Biomedicina, que lleva poco años y es una mezcla de las dos, así que me parece interesante porque es como un médico en la parte de laboratorio, una medicina más personalizada, que es lo que se va a buscar en un futuro”. Por otro lado, también dio cuenta de la “injusticia” que le pareció tener un mayor temario que sus compañeros de otros lugares de España en la EBAU.

Sospecha en Historia

Algunas notas de la prueba de Historia, por otro lado, han despertado alguna inquietud en padres y profesores. En concreto, varias decenas de alumnos del colegio Corazón de María de Gijón han coincidido en la sospecha tras obtener calificaciones por debajo de lo esperado a la vista de su evolución durante el curso y las notas de otros exámenes de la EBAU, también en comparación con estudiantes del mismo colegio y de otros que realizaron la prueba en otras aulas, con otro corrector. Los afectados están a la espera de las gestiones de la Universidad, que estudia si pudo haber algún error en el proceso de corrección.