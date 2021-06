El presidente del Principado, Adrián Barbón, da por desactivado “el discurso del sucursalismo” que su Gobierno arrastra con acusaciones de falta de influencia en Madrid y que “ya no se sostiene”. Con traje de secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y en su alocución previa ante el Comité Autonómico del partido, Barbón quiso exacerbar su versión reivindicativa ante el Gobierno de pedro Sánchez. Sacó pecho, hizo inventario de logros, habló una vez más del suplemento de cien millones concedido a la industria en compensaciones por emisiones de CO2, de la visita de la ministra de Industria este viernes, “que nosotros exigimos”, o del arancel ambiental para proteger al sector fabril asturiano, que “forma parte del marco legislativo de la UE y más pronto que tarde va a ser una realidad”… Se vanaglorió del informe medioambiental favorable de la regasificadora del Musel y quiso cargarse de buenos augurios frente al “catastrofismo” que “abunda mucho en Asturias” entre quienes “tienen como único discurso decir que todo va mal. Eso es lo sencillo”, proclamó. “Lo difícil es reconocer los problemas cuando los tenemos y analizarlos y buscar soluciones. No estamos dispuestos a sumarnos a ese coro del lamento permanente sin alternativa sobre la mesa”, subrayó.

Opuso todos esos “objetivos que estamos consiguiendo y que hay que poner en valor” y una reivindicación de “nuestra autonomía”, la de la FSA, la que les lleva, sostuvo, a que “cuando tenemos que marcar diferencias y defender nuestras posiciones respecto a quien sea y donde sea, lo hacemos”. Ser autónomos, remarcó sin citar expresamente al PP, significa no tener que “leer consignas ni argumentarios o no tener que ir a las convocatorias que nos manden ni decir que hay que repetir las consignas de Madrid”. El consabido “estamos al servicio de Asturias” vino acompañado esta vez por la convicción de que además “tenemos una visión de Asturias”, una que actualiza en cuanto a la mirada sobre el territorio “el mejor modelo de los socialistas asturianos, el que lidero Pedro de Silva en los ochenta, y una misión por Asturias”, que se sustancia en “volcarnos en trabajar y seguir obteniendo logros. Vamos a seguir reivindicando porque quedan por concluir las infraestructuras de comunicación con la Meseta, hay que completar la transformación económica y hay que seguir diciendo que esta región no es igual que otras, que necesita más colaboración del Gobierno de España”. “No estamos dispuestos a creer que el futuro es inexorable”, zanjó, “y ninguna posibilidad más que el pesimismo al que algunos quieren llevarnos”.

Adrián Barbón presentó además a la FSA como la organización política que garantiza “estabilidad” en un “marco político inestable, hizo ostentación de su capacidad de diálogo “a izquierda y derecha” e hizo un llamamiento a votantes de todas las sensibilidades ideológicas tratando de hacerles ver que el PSOE opta por mantener a Asturias “a salvo del clima tóxico, de tensión, crispación y combate” que domina la política nacional y que “algunos partidos”, lamenta, quieren trasladar al Principado. Como quieren mantener a Asturias a salvo de todo eso, tira la caña y ofrece el PSOE “como organización refugio para todos asturianos que no quieren la crispación y el temor, que prefieren estabilidad, futuro y esperanza”. Por si no quedaba claro, precisó que se dirigía “no solo al amplio espectro del centro izquierda” en el que se mueve su partido, que se trataba de “abrir las puertas para que confíen todos los que están decepcionados con una derecha que se ha echado en manos de la extrema derecha”.

En el parte de la pandemia, el Presidente acompañó la defensa de su gestión y el llamamiento a la prudencia con una nueva declaración de acceso a una nueva fase camino de la inmunidad en la que ya “la preocupación será la dinamización y el relanzamiento de nuestra estructura económica. Como siempre dijimos”, frente a los “negacionistas” con cuyos postulados “estaríamos hablando de 15.000 o 20.000 muertos en Asturias”, “el control de la pandemia era el mejor instrumento para reanimar nuestra economía”.