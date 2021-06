Reyes Maroto anima a las empresas asturianas a “pensar en grande y ser ambiciosas”

“ Esto no va de reparto entre comunidades autónomas, sino de proyectos. No se trata de cuánto me toca y, si no logro lo que espero, me enfado. Esto va de tener proyectos que permitan un salto cualitativo”, dijo la ministra.

Maroto y el presidente de Asturias, Adrián Barbón, destacaron la relevancia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y no solo por el ambicioso volumen de recursos que movilizará para combatir los efectos de la crisis pandémica y para posibilitar la transformación de la economía, sino también porque “refuerza a Europa”, según Maroto, y “reconcilia a la UE con su razón de ser”, según Barbón, con una respuesta a la crisis –dijeron– inversa al “austericidio” y los “recortes” por los que se optó en la anterior crisis económica (2008-2014).

La ministra subrayó el afán reformista que acompaña al plan (”con más de cien reformas previstas, y no solo las del mercado laboral y las pensiones, que son las que generan más expectativas”) y su pretensión de impulsar la transición energética y digital, la industria y el turismo, la competitividad, la “modernización del tejido productivo”, el desarrollo de infraestructuras (”para que Asturias”, dijo, “esté bien comunicada”) y el apoyo al emprendimiento y a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que deben estar, en su opinión, en “el centro de la recuperación por ser España un país de pymes” y a las que el plan de fondos europeos debe contribuir, manifestó, a que ganen tamaño y se fortalezcan.

La titular de Industria se comprometió a “ser ágiles en la ejecución de los fondos” y a la simplificación de los procedimientos (con iniciativas como la creación de una ventanilla única para tramitar los proyectos), aseguró que “ideas hay” pero que “hay que definirlas bien en torno a un programa de trabajo”, y animó a las empresas asturianas a “pensar en grande y con ambición”.

“La modernización del tejido productivo es una de las prioridades”, indicó la titular de Industria, quien destacó en el caso asturiano las oportunidades que puede conllevar para los sectores naval, metalúrgico y agroalimentario, entre otros, el impulso de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), la nueva figura que aspira a involucrar a toda la cadena de valor de cada sector para acceder a los fondos europeos.

La automoción es otro ámbito industrial proclive para la formalización de este instrumento y en este caso aludió a las posibilidades de Asturias , que está, señaló, en “la liga de las baterías” de los coches eléctricos, aunque fuentes ministeriales precisaron que en igualdad de condiciones que otras regiones que pudieran aspirar a uno de estos emplazamientos. Maroto también vio oportunidades para la región en el acceso a las ayudas previstas para potenciar los “cluster” o grupos sectoriales de colaboración interempresarial en el ámbito de las sociedades innovadoras, dado que “en Asturias”, afirmó, “contáis con importantes centros de este tipo”.

Para la ministra, “la gobernanza” del proceso “será compleja” y va a ser “esencial” la colaboración público-privada.

Hasta el momento, el Ministerio ha identificado, en el caso específico de la industria, 210 proyectos innovadores con una inversión privada de 7.300 millones.

Adrián Barbón.

El presidente asturiano sostuvo que “hay pocas regiones en las que los fondos europeos hayan generado tantas expectativas como en Asturias”, y que deben contribuir en su parecer al “cambio de paradigma” actuando como “ariete para ganar el futuro y para que Asturias siga siendo una región industrial”, sin perjuicio del apoyo a otros sectores como el turismo.

Adrián Barbón replicó a quienes en los últimos meses se manifestaron con “ansiedad e inquietud” por el temor a que Asturias “perdiera el tren de los fondos respecto a otras regiones” por la “publicitación atropellada” de propuestas para acceder a los fondos por parte de otras comunidades autónomas. “Se pensó que estábamos huérfanos de ideas y de proyectos. Ahora ya no hay lugar a la duda”, dado que la oficina creada por el Principado tiene identificados en el conjunto de los sectores, expresó, 195 proyectos con capacidad para movilizar 6.500 millones de inversión.

Directivos asistentes.

Al encuentro de la ministra asistió una representación de 24 directivos significativos (presidentes, consejeros delegados y directores generales, según casos) del tejido económico regional, pertenecientes a las compañías ArcelorMittal (José Manuel Arias), Astilleros Armón (José Ramón Fernández), Astilleros Gondán (Luis Cotarelo), Asturfeito (Ricardo Rodríguez), Asturiana de Zinc (Carlos Navalpotro), Bayer (Jorge Julián Álvarez), Ence (Ignacio de Colmenares), Capsa (José Armando Tellado), Daorje (Miguel Zorita), Du Pont (Ángela Santianes), Duro Felguera (Jaime Argüelles), DXC Technology (Jesús Daniel Salas), Hiasa, (Fernando Castro), Hunosa (Gregorio Rabanal), Imasa (José Ignacio Martínez), Industrial Química del Nalón (Guillermo Orejas) Industrias Lácteas Asturianas (Javier Suárez), Isastur (Fernando Alonso), Sain-Gobain Cristalería (José Antonio Gabas), Santa Bárbara Sistemas (Sergio Menéndez), TK Airport Solutions (Íñigo Landa), TSK (Sabino García Vallina), Windar Renovables (Orlando Alonso) y EDP España (Manuel Menéndez).