El verano que se prevé seco llega mojado

Con todo, este domingo, último día de una primavera más bien seca –ha sido la tercera con menos lluvia desde 1961– apenas llovió en el Principado, salvo algún chubasco aislado de madrugada y a la hora de comer. La máxima precipitación acumulada fue de 7,6 litros por metro cuadrado en el puerto de Leitariegos (Cangas del Narcea) seguido con 7,4 en Gijón. Más destacadas fueron las temperaturas, bochornosas debido a los altos índices de humedad: la máxima se registró en Lena, con casi 23 grados, mientras que la mínima se quedó en Pajares en 5,4 grados.

Las “cuatro gotas” que cayeron de madrugada y a media mañana no disuadieron a los asturianos de lanzarse a terrazas, paseos, sendas y lo que fuera para disfrutar del domingo al aire libre, último que tendrán que pasar con la mascarilla puesta –si no hay aglomeraciones– en el exterior. Los hubo que también se acercaron a la playa a darse un chapuzón dada las agradables temperaturas, porque arenales como Salinas (Castrillón) o San Lorenzo (Gijón) no lucieron precisamente vacíos en algunos momentos cuando asomó el sol.

El solsticio de verano 20 DE MARZO Equinoccio de primavera Primavera en el hemisferio norte, otoño en el sur Eje de rotación de la Tierra 21 DE DICIEMBRE Solsticio de invierno Invierno en el hemisferio norte, verano en el sur 21 DE JUNIO Solsticio de verano Verano en el hemisferio norte, invierno en el sur Máxima radiación solar en el trópico de Capricornio Ecuador sol Máxima radiación solar en el trópico de Cáncer Órbita elíptica 22 DE SEPTIEMBRE Equinoccio de otoño Otoño en el hemisferio norte, primavera en el sur Ecuador Cenit 23,5º Solsticio de junio Ecuador celeste Equinoccio 23,5º El solsticio de verano es el día más largo del año, con 15 horas de luz. El verano acabará el 22 de septiembre, a las 19.21 horas E N S Solsticio de diciembre W Marzo, septiembre El solsticio de verano 20 DE MARZO Equinoccio de primavera Primavera en el hemisferio norte, otoño en el sur 21 DE DICIEMBRE Solsticio de invierno Invierno en el hemisferio norte, verano en el sur Eje de rotación de la Tierra 21 DE JUNIO Solsticio de verano Verano en el hemisferio norte, invierno en el sur Máxima radiación solar en el trópico de Capricornio Ecuador Máxima radiación solar en el trópico de Cáncer sol Órbita elíptica 22 DE SEPTIEMBRE Equinoccio de otoño Otoño en el hemisferio norte, primavera en el sur Ecuador Cenit 23,5º Solsticio de junio Ecuador celeste Equinoccio 23,5º El solsticio de verano es el día más largo del año, con 15 horas de luz. El verano acabará el 22 de septiembre, a las 19.21 horas E N S Solsticio de diciembre W Marzo, septiembre

Solsticio

Superada la primavera, toca encarrillar un verano en el hemisferio norte que llega con el solsticio: jornada con el mayor número de horas de luz del año. El estío durará 93 días y 15 horas hasta que comience el otoño el 22 de septiembre, a las 19.21 horas. Toca pues hoy disfrutar del solsticio alargando el día en la calle unas 15 horas hasta que oscurezca si el tiempo lo permite (aunque la previsión es que lloverá de forma ocasional toda la semana). El solsticio –sol quieto– se produce cuando el sol alcanza su punto más alto, en el movimiento aparente que describe en el cielo a lo largo del año.

Celebrado de distintas maneras en muchos puntos del hemisferio norte, en Asturias la fiesta de la llegada del verano –oficiosa– será más bien este miércoles 23 de junio, en la noche de San Juan. El fuego volverá a unas cuantas hogueras por toda la región después de un año apagadas por culpa de la pandemia.