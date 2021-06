Ha llegado el verano y, con él, la buena temperatura, la sandía, el gazpacho, el chiringuito de playa, el tiempo libre… y es que hay cosas que solo pasan en esta época del año, como los PcDays de PcComponentes que arrancan hoy y durarán hasta el domingo 27, a las 23.59 horas. Una semana cargada de grandes descuentos en cientos de productos: portátiles, componentes de ordenador, smartphones, gaming, televisores, hogar, deporte, electrodomésticos... Todas las ofertas que estabas esperando en electrónica con precios imbatibles. ¿Quieres descubrir por qué lo llaman el Black Friday del verano.

Con descuentos de hasta el 25% en ofertas flash a lo largo del día en unidades limitadas y concursos diarios a través de las redes sociales de la compañía, los PcDays vienen pisando fuerte este año, demostrando que se han posicionado como una de las principales campañas de ventas del e-commerce asturiano y la más deseada por los usuarios que quieren disfrutar al máximo de su tiempo de ocio con todas las posibilidades que ofrece la tecnología.

Los PcDays llegan fuerte con descuentos de hasta el 25% y envíos gratis a partir de cien euros

Y es que el verano puede ser para desconectar… o no. Querer estar informados y atentos a las últimas tendencias es algo que no desaparece en vacaciones, y en PcComponentes harán todo lo posible para conectarte de la mejor manera. Y qué mejor forma de hacerlo que gracias a los smartphones más completos del mercado. ¿Te imaginas olvidarte de lo molesto que es cargar el teléfono constantemente mientras disfrutas de un viaje?

En el caso del moto e7i power, con su gran batería de 5000 mAh que dura más de 40 horas con una única carga, la diversión no tendrá fin. La impresionante pantalla ultra ancha de 6,5", lo convierten en la opción ideal para disfrutar de los momentos de ocio y jugar durante días. Disfruta de un viaje de fin de semana y no te preocupes si te has dejado el cargador en casa. Reproduce en streaming vídeos durante 19 horas, música durante 78 horas o navega por Internet durante 14 horas. Con la pantalla Max Vision HD+ de 6,5" podrás ver más vídeos y jugar durante más tiempo, por lo que disfrutarás al máximo de tus momentos de ocio. Gracias a una relación de aspecto 20:9 y una gran proporción pantalla-cuerpo, podrás contar con más espacio para almacenar tu contenido favorito ¿Te preocupa que tus fotos salgan borrosas? Pues eso se acabó. Siempre tendrás a tu disposición una cámara principal de 13 MP de enfoque rápido. Además, una lente Macro Vision te permite profundizar en los detalles más pequeños. Los momentos únicos son especiales, por que la cámara de 13 MP con enfoque automático de detección de fase (PDAF) siempre estará a tu disposición cuando la necesites. Acércate 4 veces más con la cámara Macro Visión para apreciar cada detalle gracias a su lente estándar. Y sobre todo, no te preocupes más por el almacenamiento. Gracias a los 32 GB de almacenamiento interno tendrás un montón de espacio para almacenar tus fotos, canciones y películas. Y puedes ampliar el almacenamiento 1 TB más con la ranura para tarjetas microSD2.

Si lo que prefieres es quedarte en casa y disfrutar al máximo de la experiencia gaming y además tienes un ordenador potente para videojuegos, puedes sacarle más partido con un monitor como n el caso del Samsung Odyssey Premium Curva , con una pantalla curva de 32" con resolución WQHD de 2.560 x 1.440 píxeles. El tiempo de respuesta es de 1 ms (bajísimo), y la tasa de refresco es de 144 Hz, algo que se notará en títulos rápidos y en la navegación por el sistema.

La curvatura 1.000R proporciona al usuario una mayor sensación de inmersión y ajuste a los contornos del ojo humano. Además, tiene tecnología antiparpadeo y reducción de la luz azul para evitar la fatiga ocular. Por otra parte, es compatible con el contenido HDR10 para ofrecer más contraste, con negros profundos y blancos brillantes.

Si se cuenta con una tarjeta gráfica de AMD es posible aprovechar la característica FreeSync Premium, para evitar el "desgarro" y los artefactos extraños que se puedan generar durante el tiempo de juego. Como conexiones, tiene una entrada HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 y toma jack para auriculares de 3,5 mm, para conectar directamente al monitor unos altavoces también, por ejemplo.

Hogar, deporte y viajes

Pero como el verano da para mucho, los PcDays tampoco se olvidan de productos para equipar mejor nuestro hogar, o ayudarnos a mantener una vida saludable, con gadgets deportivos ideales para mantenernos en forma. A los amantes del café os está esperando la mejor cafetera: la Oster Power Latte, con 15 bares de presión y tratamiento de leche con la que podréis utilizar la leche que más os guste: descremada, sin lactosa, de chocolate o con los sabores a tu elección. Prepara bebidas irresistibles y, lo mejor de todo, disfrútalas en el momento que prefieras del día, sin necesidad de despertador. ¡Consíguela ya!

¿Eres deportista? No te preocupes, PcComponentes se acuerda de ti, y por eso ha incluido en sus descuentos exclusivos productos con los que podrás seguir cuidándote este verano, estés donde estés. Si lo que te gustan son las actividades en las que soltar adrenalina y emoción, sabemos que no vas a parar este verano, así que, ¿y si eliges una completa pulsera de actividad para registrar tus mejores logros? Llévate en los PcDays la Xiaomi Mi Smart Band 6, que con su pantalla AMOLED de 1,56” te permitirá consultar fácilmente mensajes, llamadas o cualquier otra notificación. Esta smart band permite la personalización, ofreciendo más de 60 estilos diferentes de pantalla diseñados especialmente para verse a pantalla completa, y que podrás ver simplemente con levantar la muñeca. La medición del nivel de saturación de oxígeno en sangre o la calidad de la respiración durante el sueño (y, por consiguiente, el descanso) son algunas de las funcionalidades de Mi Smart Band 6, que además de contar con 19 modos deportivos, reconociendo automáticamente seis de ellos para que puedas centrarte en el estado físico, ofrece información acerca de la duración del ejercicio, las calorías quemadas o la frecuencia cardíaca, elevando la eficiencia de nuestra actividad deportiva. Hazte con la tuya aquí.

¿Cuándo puedo disfrutar de las ofertas de los PcDays?

Los descuentos de los PcDays acaban de arrancar y se extenderán hasta el domingo 27, en una semana cargada de descuentos en gaming, informática, smartphones, viajes y movilidad, hogar y deporte.

Para todos los gustos, necesidades y bolsillos, PcComponentes nos trae atractivos descuentos que se irán desvelando cada día, eso sí, ¡corre a por ellas como si te estuvieras quemando con la arena de la playa! Porque… ¡vuelan! Serán unidades limitadas, por lo que estate muy atento a la web de PcComponentes y sus redes sociales (@Pccomponentes).

Esta fiesta de descuentos también tendrá ofertas sorpresas, sorteazos y mucho más, a través de sus directos en sus canales oficiales en Twitch, Instagram y Youtube, además de contar con destacados influencers que acompañarán a la marca. Y si te has perdido algo, el fin de semana, 25 y 26 de junio, tendrás la última oportunidad en el ‘Outlet Weekend’, con las últimas ofertas de todas las temáticas.

PcComponentes te pone más fácil la compra online, ahora con Bizum

Todos queremos una experiencia sencilla y cómoda en nuestras compras online. Por ello, como novedad, PcComponentes ha incorporado el pago mediante Bizum, una manera fácil y práctica de pagar. Además, también habrá opciones de financiación a medida.

El e-commerce español destaca entre la competencia a la hora de ofrecerte un servicio de atención al consumidor cercano y de confianza. Todos los productos que compres durante los PcDays lo harás con las mejores garantías y con la posibilidad de financiarlos si así lo deseas y con los envíos gratis a partir de 100 euros.