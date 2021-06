La última amenaza para los adolescentes: apuestas encubiertas en los videojuegos

Constituye la última amenaza para los adolescentes y vive dentro de los videojuegos: las cajas de botín. Son “apuestas encubiertas” que, según advierten los expertos, cada vez van a más y que España debería prohibir ya. El primer estudio nacional hecho con 4.123 menores, 200 de ellos asturianos, ha revelado que casi el 30% de los jóvenes (el 28,9%) caen en la trampa de las cajas de botín. Este nuevo fenómeno consiste en la compra de objetos virtuales aleatorios (armas, cartas, personajes...) mediante dinero real o del propio juego; son microtransacciones. “Un menor de edad no entraría en un bingo o en un casino. Incluso esa imagen nos generaría rechazo. Pero es que hoy los niños están apostando desde el salón desde sus casas”, avisa el investigador principal del informe, el psicólogo de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) Joaquín González Cabrera, que lleva años afincado en Asturias.

Lo que es más alarmante aún es que los chavales apuestan con el conocimiento de sus padres. O eso dicen en un 91% de los casos. “Un 69,9% de los encuestados afirmaron, además, que las familias hicieron alguna supervisión sobre esas compras. Pero, en realidad, no supervisaron nada porque no entienden que las cajas de botín son un problema y que sus hijos están muy expuestos”, ahonda González Cabrera. El coordinador del trabajo insiste en que no están en contra “ni de las microtransacciones ni de los videojuegos”, pero, aclara, “cuando hay aleatoriedad y dinero de por medio ya estamos hablando de otra cosa”. De “apuestas encubiertas”, subraya. “Esto es como las colecciones de cromos pero elevado a la enésima potencia, porque los videojuegos los utilizan millones de personas”, agrega.

Las cajas de botín están en todos los juegos conocidos: Overwatch, FIFA, Calla of Duty, Fornite, League of Legends... Y en más del 58% de los juegos de Google Play y iPhone Games. En este sentido, dicen los autores del informe de la UNIR, “uno de los datos más preocupantes es que el 56% de los juegos para móvil que contienen cajas de botín se consideran aptos para niños a partir de 7 años y el 93% para a partir de 12”. Ante esta gran amenaza, el psicólogo asturiano manda un mensaje muy claro a las familias: “Supervisen si sus hijos acceden a cajas de botín y, por favor, no dejen que las compren”. Porque hay una relación muy estrecha entre estos recursos y los problemas de trastorno del juego por internet. Por eso, los especialistas también exigen al Ministerio de Consumo que las regule y las prohiba “de forma tajante” en menores.

El estudio se realizó entre febrero y marzo de este año con una muestra de 4.123 menores que cursan estudios no universitarios en 24 centros de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Cantabria y Comunidad Valenciana. Entre los múltiples resultados obtenidos destaca que el 5,5% de los jóvenes habían gastado más de 100 euros en cajas de botín en el último mes. ¿Cómo consiguen el dinero? “Los padres a lo mejor les dan dinero para comprar un videojuego o un determinado accesorio, pero a partir de ahí pierden el hilo y muchas veces ese dinero acaba en apuestas. Esto es como darles un billete de 50 euros a la puerta de un casino”, reflexiona Joaquín González Cabrera.

El investigador del grupo Ciberpsicología señala además que hay muchos youtubers que enseñan a los adolescentes a abrir estas cajas de apuestas. Sirve como ejemplo un menor youtuber con 1.080 suscriptores (Maxwell Gamer). “Los chavales de hoy están más expuestos que hace quince o veinte años. A los problemas tradicionales, que no hemos resuelto, hemos sumado otros nuevos. Dicho con otras palabras, los problemas han mutado y tiene dos cabezas: la tradicional y la online”, remata.