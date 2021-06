¿Cuánta gente ha rechazado vacunarse contra el coronavirus en Asturias? Esto es lo que dicen los datos oficiales

Además desde el inicio de la campaña, el pasado 27 de diciembre, se ha aplicado la protección a 640.674 personas, el 71,09% de la población mayor de 16 años. Muchos ciudadanos han expresado estos meses sus dudas con respecto al proceso de vacunación. A pesar de las evidencias médicas y científicas y de que la gran mayoría quiere vacunarse para luchar contra la pandemia, los hay que no están de acuerdo. Y no es obligatorio estarlo.

La gran pregunta ahora es... ¿qué sucede si ahora no me quiero vacunar o no quiero hacerlo con la marca que me toca? "Las vacunas no se eligen. Se determinan en la estrategia nacional", explican desde la consejería de Salud del Principado de Asturias. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, recordó hace días que la vacunación en España no es obligatoria. Todo el mundo tiene, eso sí, derecho a cambiar de opinión. "Si luego cambian de opinión, se les vacuna, tal y como determina la estrategia nacional", aseguran desde Asturias. Cada área decidirá luego si esa persona se vacuna en el momento que cambia de opinión o si se va al final de la lista.