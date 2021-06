Así se celebró San Juan en Asturias: hogueras virtuales, fuentes enramadas y juegos infantiles para celebrar la noche más corta del año

La llama de San Juan sigue viva en Asturias. Pese a las restricciones y las imposibilidades propias de la pandemia, que impidieron hacer hogueras, la región disfrutó a su manera de la llegada del solsticio de verano: las fogueras virtuales, fuentes enramadas, juegos infantiles y música tradicional mandaron en una fiesta, la del segundo año del covid, en la que los deseos se quemaron por internet y las llamas salieron de proyectores.

Oviedo

El San Juan se repartió por tres escenarios y tuvo como grandes protagonistas a los niños en Oviedo. La programación arrancó a las cinco y media de la tarde e incluyó talleres infantiles, juego y pequeñas "hogueras" que se celebraron entre la plaza del Conceyín, en la Corredoria, la de Daoiz y Velarde y la de la Catedral.

El plato fuerte de la programación fue un "video-mapping" (proyección sobre la fachada de un edificio que aprovecha su volúmenes para crear juegos especiales de luz y profundidad, como si el edificio cobrara vida) en la iglesia San Isidoro El Real, dedicado a la “hoguera de San Juan”, donde no faltó el fuego, aunque proyectado. "Ojalá hubiésemos podido tirar las mascarillas al fuego", lamentó Isabel Álvarez, una de las decenas de personas que se dieron cita en el primer pase de la proyección, a las once de la noche. Estaban previstos otros dos: a las once y media y a las doce.

Gijón

"Ojalá podamos volver a Poniente el año que viene". Ese es el deseo conjunto de María José Díaz y de Carlos García, una pareja de gijoneses que se animaron a vivir San Xuan con la hoguera virtual impulsada por el Ayuntamiento. Puntuales, a las cinco de la tarde, que era cuando comenzaban su actividad, cogieron su teléfono móvil y pincharon en el enlace. Pronto, en su salón, atronó la "danza prima" y la pantalla del teléfono quedó copada por una hoguera virtual. Díaz, que tiene 27 años, se prepara para una oposición de psicología y es una habitual de la noche del 24 de junio, que en condiciones normales se celebra en la playa de Poniente. Forma parte de un grupo de amigos entre los que se cuenta Jorge García, un joven que vive con pasión la noche de San Xuan. "Siempre procura reunir los suficientes palés para que la nuestra sea la segunda hoguera más grande de la noche", explica. Por su parte, Carlos García, que también tiene 27 años, es entrenador de un equipo de alevines del Roces. A las cinco de la tarde, cuando España aún no había goleado a Eslovaquia, barruntaba pedir como deseo ver al equipo nacional en la siguiente fase de la Eurocopa. Al final, barrió para casa y deseo que su escuadra tenga una mejor temporada el año que viene. "Ojalá puedan jugar y disfrutar del deporte como se merecen", apuntó un joven, que, como muchos otros, deseó que este año sea el último que tenga que quedarse en casa durante San Juan.

En Gijón también hubo hoy enrame de fuentes. “Na Señardá” decoró la estatua de Pelayo en la plaza del Marqués; “El Xolgoriu” se encargó del estanque del parque Vicente Ferrer; el grupo de coros y danzas del Grupo Covadonga enramó la fuente de la plaza de La Guía; “Jovellanos” los Campinos por la calle San Bernardo; “La Alegría” la fuente de La Pipa; la “Xaranzaina” la plaza Bosque de Muniellos (Nuevo Gijón); “Excelsior” la fuente La Rionda (Llantones); “El Tuxurrón” la fuente de Fonfria (Cenero); “Los Xustos” la fuente del 17 de agosto y la banda de gaitas Villa de Xixón decoró la playa del Arbeyal.

Ayer fueron enramadas las del parque de la Fábrica del Gas, a cargo del Grupo Folclórico “Trebeyu”; la de los Campinos, por la asociación de coros y danzas “Jovellanos”; la del parque de Laviada por “Xolgoriu”; la de Isabel II en Cabueñes por “Xiringüelu”; el lavadero de Porceyo por “La Alegría”, la de plaza Clara Ferrer por “Xaranzaina” y la de ermita de San Miguel de Dueñas en Castiello de Bernueces por “Los Xustos”. Ninguna de las seis se canceló por el mal tiempo.

Mieres

La Noche de San Xuan en Mieres no tuvo la tradicional "foguera", pero la tregua que ofreció la lluvia permitió a los mierenses echarse a la calle y disfrutar de las actividades programadas en el marco de las "casi fiestas" de este año, el "Tovía nun ye San Xuan". El acto estrella del día fue el concierto del cantautor Quique González, que ocupó el escenario del pozo Barredo, limitado a unos 350 espectadores que disfrutaron de sus canciones desde las nueve de la noche. No fue el único espectáculo de la noche de San Xuan. En el parque Jovellanos se desarrolla desde las diez y media un festival de baile, con los grupos folclóricos "L'Artusu", "Prau Llerón" y "Ruxidera", presentado por el monologuista Carlos Alba.

Laviana

Por su parte, en Pola de Laviana se engalanaron las fuentes de la localidad durante la tarde. También hubo música en la zona hostelera, con la cuarta edición del "Bandíname", el festival de bandinas en el que participaron siete formaciones musicales que recorrieron 23 establecimientos. Ya a última hora, desde las diez, se desarrolla el espectáculo "Cantos de fuego".