El frío en las aulas, “una de las cosas más duras” del curso de la pandemia

Los alumnos del colegio público Matemático Pedrayes de Lastres ponen hoy fin a su curso más atípico. Los veintitrés alumnos de Infantil y Primaria y los cinco profesores echan la vista atrás a un año “difícil”, a juicio de los docentes, o simplemente “diferente”, desde el prisma de los niños. La directora del centro, Lidia Granda, recuerda todas las medidas de seguridad tomadas este curso: desde distancias, grupos burbuja y entradas y salidas escalonadas hasta la colocación de mamparas transparentes para separar distintos grupos dentro de las aulas y la ventilación.

“Eso último fue una de las cosas más duras: soportar el frío en invierno, especialmente los días que soplaba el nordeste”, indica Sara Noval, profesora de Infantil, sobre la ventilación cruzada. “A principio de curso ya se avisó a los padres de que trajeran a los niños con muchas prendas de abrigo, gorros y bufandas”, añade. No obstante, aún más difícil que el frío fue “el no poder establecer contacto”. “Muchas veces quieren darte un abrazo y tienes que recordarles que no se puede todavía. Al igual que a la hora de compartir los materiales...”, comenta.

Por su parte, Aida Fernández, profesora de Primaria, apela a la “gran capacidad de adaptación de los niños, que son muy conscientes de la situación, y aunque al principio costara acostumbrarse a tantas nuevas normas, han sabido hacerlo, e incluso muchas veces son ellos los que te las recuerdan”. Los alumnos, como Martina Valladares, de tercer curso, se muestran optimistas. “Aunque no hayamos tenido excursiones, me he divertido mucho este curso”, dice. Lo más duro, a su juicio, fue respetar las distancias de seguridad “y no poder jugar con los demás como antes”.