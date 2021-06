La modificación de la ley de Salud del Principado llegará la semana que viene a la votación final en la Junta no sin antes haber aportado un motivo extra de tensión a las relaciones inestables de la izquierda parlamentaria asturiana. IU pidió ayer al Gobierno la retirada de su proyecto a la vista de que el texto lleva adosada una modificación de la composición del Consejo de Salud Pública que no le satisface, porque da entrada a los sindicatos sectoriales del sector sanitario además de a los de clase, UGT y CCOO. La coalición ve una vulneración de la ley de libertad sindical, que atribuye a las dos centrales mayoritarias la condición de “agentes sociales”, y una afrenta porque es Podemos el que firma junto al PP la enmienda transaccional por la que se altera en estos términos la configuración del Consejo.

El coordinador de IU, Ovidio Zapico, cargó ayer duramente contra la actitud de los morados, que a su juicio se prestan a ser “aliados de la derecha y la extrema derecha”, y pidió un aplazamiento de la presentación del texto que el PSOE le niega, pero no porque no comparta sus argumentos. La portavoz socialista, Dolores Carcedo, respalda esa convicción y su temor de que un organismo de participación ciudadana se convierta en un foro “de representación y reivindicación sindical”, pero también llama a no perder de vista que no es este el propósito principal de la ley y a centrarse en el precepto esencial de fondo, el que pretende habilitar al Gobierno del Principado como autoridad competente para declarar la situación de emergencia sanitaria.

Tampoco se le escapa que solo PSOE e IU se oponen a ese cambio de composición, que cuenta con el aval de todo el resto de la cámara y está por tanto en disposición de salir adelante ahora o cuando se plantee en el futuro. Con esa convicción, el trámite de la reforma legislativa continúa, con un ligero retraso que obligará a convocar el lunes la Comisión de Salud para someter a examen el dictamen final de la ley a tiempo de ser incluido en el orden del día del último Pleno del periodo de sesiones, el que está fijado para el martes y miércoles próximos. Llegará por los pelos y precedido por esa discrepancia, que más que probablemente se sustanciará en un voto particular de IU que habrá de ser sometido a la consideración de la cámara, pero que no afectará a la previsible aprobación del texto.

Todo el resto de la Junta hizo expreso ayer, en efecto, su respaldo a la ampliación del Consejo de Salud a los sindicatos sectoriales mientras se apuran los plazos para dar de paso el dictamen de la ley e incluirlo sobre la bocina en el Pleno que cerrará la actividad de la Junta hasta septiembre. La sesión se avecina intensa porque incluye, además de este, el debate y votación de otros cuatro textos legislativos. Se abordará el proyecto de ley de garantía de derechos y prestaciones vitales básicas y la toma en consideración de tres proposiciones presentadas por la oposición: la Ley del Deporte y la Actividad Física, propuesta por Ciudadanos como alternativa al proyecto del Gobierno sobre la misma materia, y las del PP sobre polígonos industriales y “atención y ordenación farmacéutica”.