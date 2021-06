“Nos tocó ser fuertes”, dicen los docentes ante el final de las clases

La clave siempre estuvo en la confianza. Lo que pasa es que Eva Iglesias, la directora del colegio Hermanos Arregui, en Pola de Siero, no siempre lo vio tan claro como ahora, que se termina el que ha sido el año escolar más duro para el profesorado: nuevos protocolos, grupos estancos y ver cómo los niños, que son amigos de toda la vida, no se pueden juntar en clase. Por fortuna –aunque sobre todo por el esfuerzo del claustro– todo salió bien y en la escuela, aunque hubo positivos, no tuvieron ningún brote de coronavirus: objetivo cumplido, curso superado.

“Fuimos los músicos del Titanic: nos quedamos tocando mientras nos hundíamos y el resto se salvaba”, cuenta Eva García, profesora de Educación Física y tutora de cuarto de Primaria en el colegio público Condado de Noreña. Está sentada frente al ordenador, en un descanso de poner las notas en las actas del alumnado. En este último año ha sido su mejor aliado: después de “un millón de cursos”, el claustro, y consecuentemente los niños y niñas han sufrido un proceso de digitalización acelerado. No fue fácil. “Fue ir en contra de todo lo que conocíamos. No se podía compartir nada, ni hacer trabajos en grupo. Y a mi no me gusta enseñar sin ver las caras y sin el contacto físico”, relata.

En sus ojos claros hay un reflejo del agotamiento sufrido por la tensión, la presión y el miedo. “Todos en nuestras casas, además, teníamos lo nuestro. Pero había que ser fuertes”, señala. Lo peor fueron los confinamientos: le tocó dos veces dar clase desde su casa, y dar respuestas a sus alumnos que no tenía. Y no, enseñar a través de una pantalla, no es lo mismo.

El capitán de ese barco que consiguió llegar a fin de curso sin varar fue Daniel García Ron, director del colegio de Noreña, aunque estuvo a punto de costarle la salud. “Todo lo que diga Daniel lo suscribo”, afirma Eva Iglesias sobre su colega. “No sabíamos nada, pero teníamos que dar respuestas”, apostilla esta profesora del Hermanos Arregui. Fueron “enfermeros, médicos, técnicos sanitarios, psicólogos, además de profesores”, en palabras de García Ron.

Por ejemplo, en Noreña no encontraban la manera de organizar los baños sin que coincidieran grupos burbuja. Pero implementaron un sistema de tarjetas en la puerta que les permitió la utilización del servicio con normalidad. “Me sorprendió la capacidad de adaptación del alumnado”, cuenta García Ron. Eva Iglesias, del centro sierense, coincide con él: “No lo podríamos haber hecho sin la colaboración del Ayuntamiento y de los padres”.

No todo fue malo para ellos. Esther Iglesias es una alumna que el curso que viene empezará sexto de Primaria, y que siempre había tenido algún problema para socializar. Pero con la pandemia, al haber grupos más pequeños, le fue mucho más fácil: “Me diría: habla con tus compañeros”, bromea. También está encantada con las nuevas actividades que hicieron, como un concurso de decorar un Güevo Pinto. Eso sí, aunque hay cosas que permanecerán en el futuro, ni alumnos ni profesores repetirían este curso escolar.