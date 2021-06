Barbón, Feijóo y Revilla no se apean de la mascarilla: "Hay que llevarla encima, el virus sigue trabajando"

"Más allá de la norma funciona el sentido común, hay que llevarla con uno siempre y se quitará en el momento en el que mantengamos distancias de seguridad. Invito a la prudencia, todos tenemos muchas ganas de ir avanzando a la normalidad pero hay que ser prudentes", aseguró Barbón. Feijóo, por su parte, recordó que "la pandemia no se ha acabado, el virus sigue trabajando". Y agregó: "Todavía no tenemos vacunas suficientes como para poder garantizar que la mascarilla no sigue siendo una práctica útil. Es una norma que se inspira en el sentido común: en interiores, mascarilla y distancia de seguridad; y en exteriores, hay que elegir una cosa o la otra. En el territorio rural no tiene sentido la mascarilla e incluso cuando deambulas solo por las calles, pero es necesaria cuando no hay distancia de 1,5 metros". Revilla, por su parte, confesó lo que él mismo hará. "Lo que pido es precaución. Yo, desde luego, en lugares abiertos no la voy a llevar, pero si estamos en grupo la voy a seguir llevando porque el virus está entre nosotros".

El presidente cántabro recordó que su comunidad ha tenido "una cantidad de contagios entre jóvenes espectacular". Por eso, pidió que "hay que tener todavía muchísimo cuidado y que cada uno sea consciente de que hay un ansia grande de libertad pero el virus no se ha ido". La llamada a la prudencia a la juventud también la realizaron los otros dos líderes autonómicos. "Más que nunca hay que mandar un mensaje a los jóvenes de que se cuiden, en las UCI también hay jóvenes. Nos quedan unos meses y no vamos a estropear lo hecho en lo poco que queda", afirmó Feijóo. Barbón, por su parte, hizo el mismo llamamiento a la prudencia de los jóvenes, que "ahora son los más vulnerables", pero le dio un tono positivo: "Confiamos en la juventud porque lo ha hecho muy bien durante este tiempo".

El presidente asturiano recalcó que las tres comunidades del Noroeste "hemos sido mucho más cautelosas" que otras, y reconoció que "Asturias se identifica mucho con las medidas tomadas en Galicia y Cantabria, porque nuestra población es más vulnerable al estar más envejecida y porque es lo mejor para la reactivación económica". Barbón recordó asimismo que "somos las comunidades autónomas con mejores datos de vacunación de España".

Su homólogo gallego se refirió a la norma de la mascarilla publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado y que mañana entrará en vigor. "La mascarilla sigue siendo útil y obligatoria portarla. La pandemia no ha acabado. A partir de ahí, entiendo que cada comunidad, en función de su situación, recomendará el uso de la mascarilla con mayor o menor intensidad. Algunas comunidades tienen un pico y están en una situación peor, y sus servicios de salud seguirán planteando la mascarilla; y en otras donde está controlada, y con vacunación en 40-45%, la norma dictada es prudente en este tiempo", señaló Feijóo.

Un encuentro con trasfondo xacobeo

Los tres líderes del Noroeste se reúnen en Potes con el telón de fondo del Año Xacobeo. De hecho, es el motivo central del encuentro. El programa de actos únicamente prevé actividades relacionadas con el Camino del Norte a Compostela, pero en función de cómo se desarrolle la jornada los tres dirigentes autonómicos podrían abordar asuntos de interés común, como las ayudas a las empresas electrointensivas o la situación del lobo y sus daños al ganado.

"Los Caminos de Santiago del Norte son una riqueza compartida de Galicia, Cantabria y Asturias que las tres comunidades podemos y debemos rentabilizar", ha señalado el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el encuentro que mantuvo con sus colegas Miguel Ángel Revilla y Alberto Núñez Feijoó. Fue junto al monasterio de Santo Toribio de Liébana, minutos antes de descubrir un monolito del Camino de Santiago similar a los que ya existen en lugares como Cracovia, Bruselas o Río de Janeiro y que simbolizan la universalidad de la ruta a Compostela.