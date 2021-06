“De la neurocirugía me atrae que queda mucho por investigar”

–¿Cuándo decidió ser médica?

–En mi familia no hay nadie médico, pero desde que tenía unos diez años empecé a decir que quería estudiar medicina y ya no cambié de opinión. Siempre me ha atraído la idea de poder mejorar la vida de las personas y me ha resultado muy intrigante el funcionamiento del cuerpo humano.

–¿Por qué ha elegido neurocirugía?

–Siempre he preferido las especialidades quirúrgicas que las médicas porque se trata de una forma más directa al paciente. Dentro de ellas, mi preferida siempre fue la neurocirugía porque trata un aspecto muy delicado del cuerpo humano. De la neurocirugía me atrae la diversidad de abordajes que ofrece, su complejidad y que es una especialidad en la que todavía hay mucho por aprender e investigar.

–¿Por qué ha optado por el HUCA?

–Siempre he querido vivir en el norte de España y nunca me han atraído las grandes ciudades. El HUCA es un hospital grande, que ofrece una gran variedad de servicios, con un gran volumen de población. Tuve la oportunidad de visitar el servicio de Neurocirugía y me sentí cómoda. Vi que era un lugar en el que podía aprender y ser feliz.