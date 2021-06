El Rector actuará con "fuerza" contra quienes manipulen la selección de talento

Al rector Ignacio Villaverde le “preocupa y mucho” el alto porcentaje de endogamia que existe en la Universidad de Oviedo –del 83,98%, según datos del Ministerio– y, más aún, la “manipulación” que se hace en Asturias de los procesos de selección del talento. El reciente caso de una profesora de la Universidad de Vigo que llegó a los tribunales ha sacado a la luz un “problema muy serio” y que, por desgracia, está a la orden del día en instituciones académicas de todo el país: hacer plazas a medida para los candidatos de la casa, espantando así a los aspirantes que proceden de otras comunidades. “Tenemos que captar el mejor talento, ya sea de dentro o de fuera. Los procesos de selección no pueden estar manipulados, porque corrompen y pervierten el funcionamiento de una Universidad”, afirmó ayer con contundencia Villaverde.

El máximo dirigente académico de la región avanzó que “poco a poco” su Rectorado irá adoptando medidas encaminadas a acabar con este tipo de amaños. “Es un trabajo que requiere tiempo, cuidado, pero también fuerza y determinación, y desde luego este equipo los tiene”, manifestó, a raíz de que los jueces diesen la razón a la catedrática de la Universidad de Vigo Paloma Morán, que en 2019 optó a una plaza de catedrática de Genética de la Universidad de Oviedo para volver a Asturias, dado que es ovetense. Sin embargo, tal y como concluyeron los magistrados, la institución adaptó la plaza “a las características y condiciones” de la aspirante de la casa, que fue finalmente la adjudicataria, modificando el perfil: de Genética a Neurogenética.

Villaverde hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Universidad, en el que el equipo rectoral presentó un informe de gestión de sus primeros cien días de gobierno. El Rector cuantificó en un 75% el cumplimiento de los treinta retos que asumió nada más llegar al cargo y que pronto podrán consultarse uno a uno en un nuevo sitio web –Estrategias y Retos, se llamará– dentro de Uniovi.es. “No solo es un mecanismo de transparencia, sino también de responsabilidad para que se vea en todo momento en qué grado vamos cumpliendo nuestras estrategias”, explicó. La idea es dar continuidad a esta web con nuevos retos. “Nos gustaría haber alcanzado el 100%, pero hemos tenido que responder con urgencia a cuestiones que no esperábamos para solventar, por ejemplo, el bloqueo de la Fundación Universidad de Oviedo”.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó la liquidación del presupuesto de 2020, correspondiente al equipo anterior. Según aporto Villaverde, “una vez más” la Universidad de Oviedo tuvo superávit. En concreto, de 2,4 millones en tesorería no afectada –no gastado y no asociado a ninguna finalidad concreta– y 15 millones en tesorería afectada. “Son cifras que se vienen repitiendo desde 2016. El capítulo más ejecutado es el de personal con un 98,6%, mientras que el resto se sitúa entre un 60 y un 90%. Nuestro objetivo es llegar a un 95%, porque las administraciones no ahorramos. Y todo lo que no se ejecute significa que hay objetivos que no estamos cumpliendo”, manifestó.

En este sentido, el Rector comentó que el vicerrectorado de Internacionalización está trabajando para reducir la cuantía que la UE les demanda por no justificarlo en tiempo y forma: un millón de euros. “Estamos intentando minimizar el coste, tratando de salvar lo que podamos salvar, porque si tenemos que hacer frente a un millón, eso significará que tendremos que quitar dinero a otros proyectos”, aclaró. No obstante, parte del dinero sería recuperable, pues la mayoría procede de “acciones internacionales en donde estamos varias universidades”. También en materia económica, Villaverde avanzó que su equipo ha propuesto diferentes modelos de financiación a los centros y departamentos que contemplen una parte fija y otra variable en función de objetivos cumplidos. “Hemos intercambiado opiniones y durante el verano trabajaremos en una propuesta. La parte variable no excederá el 10% y además la fijarán los propios centros. Buscamos un nuevo modelo que sea sencillo”, remató.