La desescalada solo será definitiva "si se controla la cepa india", avisan los expertos

“Es prematuro pensar que estamos ante la desescalada definitiva. Los equilibrios son muy precarios y debemos ser prudentes”, valoró ayer Daniel López Acuña, el epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afincado en Asturias y uno de los asesores del comité sobre el covid-19 del Principado.

El riesgo que entraña la variante delta o india, como se ha apreciado ya con su rápida expansión en países como Israel y Gran Bretaña, que parecían tener controlada la pandemia, es el principal motivo para “mantener la prudencia, evitar conductas de riesgo y no incurrir en aglomeraciones”, según explica López Acuña. “La variante delta, junto con la variante delta plus, debe preocuparnos porque se trata de una doble mutación del virus, que hace que sea más contagioso y más elusivo respecto a la eficacia de las vacunas”, argumenta el exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Emergencias de la OMS. “Su impacto en la India y Nepal y sus características hacen que debamos estar muy alerta y vigilar estrechamente su presencia entre nosotros”, detalla Acuña, que desconfía del impacto que tenga en la sociedad esta flexibilización sobre el uso de la mascarilla: “Preveo dificultades a partir de hoy por la falsa seguridad que generará la medida de levantar el uso obligatorio en exteriores. La ciudadanía se relajará excesivamente y le costará más trabajo mantener las demás medidas de protección”, afirmó el epidemiólogo en la víspera del adiós al tapabocas en las calles, sobre el que no ocultó su temor. “Habrá una percepción errada de que la pandemia ha terminado y se relajarán las medidas que aún es necesario mantener”, pronosticó.

“Debería ser la desescalada definitiva. El único elemento que altera ese escenario es la variante india”, expone Pedro Arcos, director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo, que apunta un objetivo prioritario: “Hay que vacunar rápidamente al grupo de edad entre los 60 y los 69 años, que aún tienen pendiente la segunda dosis de la vacuna”. La urgencia en acelerar la vacunación de ese grupo obedece a dos razones: “La cepa india baja la protección de la vacuna del 70% al 30% si solo se ha recibido una dosis; es un descenso muy grande. En cambio, la pérdida de eficacia solo es del 8% con las dos dosis. Por eso hay que apurar la vacunación de ese grupo, porque en esa franja ya hay más patologías y, además, es un grupo del que hasta ahora solo está vacunado el 30%”. Es decir, más de 106.000 asturianos están pendientes en esa edad de completar la inmunización, lo que supone más de un 10% de la población.

Un porcentaje notable de la franja de edad de 60 a 69 años recibió la vacuna de AstraZeneca, con un periodo entre el primer y segundo pinchazo mayor que en otros fármacos. De hecho, el Principado ya anunció que acortará los plazos para completar la pauta con AstraZeneca. Pedro Arcos indica que el mayor riesgo al que está sometido este grupo de edad, por no tener todavía la segunda dosis, se ha acreditado en un estudio en Escocia. “Hay mayor riesgo de infección en personas con patología previas, como pueden ser la diabetes, la hipertensión u otras”, afirma el epidemiólogo, que también prevé “un aumento de casos entre la gente no vacunada, que son los más jóvenes”, una circunstancia que influirá “en una estabilización del descenso de contagios: el virus se desplaza a los no vacunados”. El avance de la vacunación propicia un nuevo escenario, a juicio de Arcos: “El hecho de que haya más infectados no significa que haya más casos de enfermedad, porque muchos de ellos son asintomáticos al tratarse de gente joven. Por eso es importante que la vacunación avance rápido en grupos de más riesgo”.

Nombre OMS BETA B.1.351 Sudáfrica, mayo 2020 18 diciembre 2020 GAMMA P.1 Brasil, noviembre 2020 11 enero 2021 Linaje Lugar de la muestra más antigua Fecha de designación Transmisibilidad Evasión a inmunidad ALFA B.1.1.7 Reino Unido, septiembre 2020 18 diciembre 2020 Vacuna efectiva* DELTA B.1.617.2 India, octubre 2020 11 mayo 2021 *** ** Nombres y características de las variantes KAPPA B.1.617.1 India, octubre 2020 4 abril 2021 (NINGUNO) D614G ETA P.3 Filipinas, enero 2021 24 marzo 2021 ÉPSILON B.1.427/B.1.429 EE UU, marzo 2020 5 marzo 2021 IOTA B.1.526 EE UU, noviembre 2020 24 marzo 2021 ZETA P.2 Brasil, abril 2020 17 marzo 2021 ** Transmisibilidad relativa a la B.1.1.7 aún por determinar * Efectividad en el mundo real contra enfermedad grave. No todas las vacunas son efectivas contra todas las variantes. Es importante la doble dosis, especialmente para la Delta, para la cual una dosis de vacuna de ARNm (Pfizer o Moderna) o AstraZeneca es solo un 30% efectiva *** Podría contener más evasión a la inmunidad que la Gamma, aún por determinar Nombres y características de las variantes VARIANTES DE PREOCUPACIÓN ALFA B.1.1.7 Reino Unido, septiembre 2020 18 diciembre 2020 Nombre OMS Linaje Lugar de la muestra más antigua Fecha de designación Transmisibilidad Evasión a inmunidad Vacuna efectiva* BETA B.1.351 Sudáfrica, mayo 2020 18 diciembre 2020 Nombre OMS Linaje Lugar de la muestra más antigua Fecha de designación Transmisibilidad Evasión a inmunidad Vacuna efectiva* GAMMA P.1 Brasil, noviembre 2020 11 enero 2021 Nombre OMS Linaje Lugar de la muestra más antigua Fecha de designación Transmisibilidad Evasión a inmunidad Vacuna efectiva* DELTA B.1.617.2 India, octubre 2020 11 mayo 2021 Nombre OMS Linaje Lugar de la muestra más antigua Fecha de designación ** Transmisibilidad *** Evasión a inmunidad Vacuna efectiva* VARIANTES DE INTERÉS KAPPA B.1.617.1 India, octubre 2020 4 abril 2021 Nombre OMS Linaje Lugar de la muestra más antigua Fecha de designación ETA P.3 Filipinas, enero 2021 24 marzo 2021 Nombre OMS Linaje Lugar de la muestra más antigua Fecha de designación ZETA P.2 Brasil, abril 2020 17 marzo 2021 Nombre OMS Linaje Lugar de la muestra más antigua Fecha de designación IOTA B.1.526 EE UU, noviembre 2020 24 marzo 2021 Nombre OMS Linaje Lugar de la muestra más antigua Fecha de designación Transmisibilidad Evasión a inmunidad Vacuna efectiva* ÉPSILON B.1.427/B.1.429 EE UU, marzo 2020 5 marzo 2021 Nombre OMS Linaje Lugar de la muestra más antigua Fecha de designación Transmisibilidad Evasión a inmunidad Vacuna efectiva* (NINGUNO) D614G Nombre OMS Linaje Transmisibilidad Vacuna efectiva* * Efectividad en el mundo real contra enfermedad grave. No todas las vacunas son efectivas contra todas las variantes. Es importante la doble dosis, especialmente para la Delta, para la cual una dosis de vacuna de ARNm (Pfizer o Moderna) o AstraZeneca es solo un 30% efectiva ** Transmisibilidad relativa a la B.1.1.7 aún por determinar *** Podría contener más evasión a la inmunidad que la Gamma, aún por determinar Nombre OMS BETA B.1.351 Sudáfrica, mayo 2020 18 diciembre 2020 GAMMA P.1 Brasil, noviembre 2020 11 enero 2021 Linaje Lugar de la muestra más antigua Fecha de designación Transmisibilidad Evasión a inmunidad ALFA B.1.1.7 Reino Unido, septiembre 2020 18 diciembre 2020 Vacuna efectiva* DELTA B.1.617.2 India, octubre 2020 11 mayo 2021 *** ** Nombres y características de las variantes KAPPA B.1.617.1 India, octubre 2020 4 abril 2021 (NINGUNO) D614G ETA P.3 Filipinas, enero 2021 24 marzo 2021 ÉPSILON B.1.427/B.1.429 EE UU, marzo 2020 5 marzo 2021 IOTA B.1.526 EE UU, noviembre 2020 24 marzo 2021 ZETA P.2 Brasil, abril 2020 17 marzo 2021 * Efectividad en el mundo real contra enfermedad grave. No todas las vacunas son efectivas contra todas las variantes. Es importante la doble dosis, especialmente para la Delta, para la cual una dosis de vacuna de ARNm (Pfizer o Moderna) o AstraZeneca es solo un 30% efectiva ** Transmisibilidad relativa a la B.1.1.7 aún por determinar *** Podría contener más evasión a la inmunidad que la Gamma, aún por determinar

Llega el verano y muchos asturianos quieren marcharse de vacaciones a otras regiones, pero se encuentran con que no tienen la pauta de vacunación completa y se preguntan si podrían vacunarse en otras regiones. El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, indicó ayer que “eso sería una posibilidad en otro tipo de campañas, pero hay que tener en cuenta que cada comunidad tiene un número de vacunas limitado a su población de referencia, por lo que vacunar en base a poblaciones móviles supone un cálculo muy difícil que puede provocar perjuicios en la logística de vacunación”. Por ello indicó que lo razonable sería “ajustar las vacaciones a nuestra fecha de vacunación, tenemos que pensar que seguimos en pandemia y que hace muy poco tiempo estábamos evacuando residencias con casos”. Cofiño pidió no bajar la guardia respecto al uso de mascarillas en exteriores, que se suaviza a partir de hoy sábado: “Hay que mantener el cuidado, en espacios al aire libre hace tiempo que sabemos que el riesgo es mucho menor, pero el mensaje clave es que debemos portar la mascarilla para utilizarla en situaciones de riesgo”.

Uso de la mascarilla en Asturias Se permitirá que los ciudadanos vayan sin ella puesta por la calle, siempre que se pueda respetar una distancia de seguridad de 1,5 metros con personas no convivientes. Cuando las personas se encuentren fuera de su domicilio, deberán disponer en todo momento de una mascarilla para uso personal por si así fuera requerido o en previsión de aglomeraciones o necesidad sobrevenida en espacios interiores o en transporte público. Seguirá siendo de uso obligatorio en interiores, transporte público y también en exteriores si no se puede mantener la distancia de seguridad, como en aglomeraciones o eventos multitudinarios. Si en estos eventos se celebran en espacios al aire libre y las personas ocupan asientos separados entre sí por, al menos, 1,5 metros, no serán obligatorias. Se exime de la obligatoriedad del uso de las mascarillas para los residentes en centros sociosanitarios donde más del 80% hayan recibido la pauta completa de la vacuna. Pero esta excepción no aplicará a las visitas ni a los trabajadores de esos centros.

