Detenido durante las oposiciones de Secundaria en Oviedo un profesor en busca y captura

Al examen de hoy estaban citados más de 6.000 profesores en 33 sedes repartidas por Asturias. Los hechos ocurrieron en el instituto de La Corredoria de Oviedo momentos antes de que los opositores entrasen a las aulas. El detenido ya había hecho la prueba teórica del pasado sábado y eso puso a la Polocía sobre la pista. Su caso estaba bastante extendido entre el cuerpo de profesores. “Él llegó a su sede a las nueve menos cinco de la mañana y entorno a las nueve y diez, cuando estaba empezando el llamamiento, se acercaron tres policías de paisano y le dijeron: está usted detenido porque tiene una orden de búsqueda y captura del Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo. Él se intentó zafar, dijo que le estaban haciendo daño y se lo llevaron”, relata otro testigo.

Según el Fiscal, el acusado, de 55 años, remitió en el mes de noviembre de 2015 a dos de sus alumnas de segundo de Bachillerato, menores de edad, correos excediendo los límites de su actuación docente. Así, las invitaba a salir con él a través del correo electrónico que utilizaba para resolver dudas sobre su asignatura. Un ejemplo de estos mensajes es el siguiente: “Si quieres salir un sábado a tomar algo por tu pueblo, no tendría problema en acercarme. Si no sales con nadie y quieres, claro”. Otro: “Este finde que viene tengo trabajo en mi casa, pues me tienen que arreglar un par de persianas. Podríamos quedar para el sábado del puente, en caso de que no marches, te venga bien y quieras. O para este sábado. Para una primera cita tranquila tomando algo”.

El docente será expulsado de la lista de interinos al no haber completado este segundo examen de las oposiciones –en realidad el primero, pero por el coronavirus se repartió en dos días–. Aunque si es absuelto, explican fuentes educativas, podría reclamar y tendría que pagarle como si hubiese trabajado.