Entre la desconfianza y el entusiasmo: así se quitó Asturias hoy la mascarilla en exteriores

Los asturianos ya pueden volver a mirarse a la cara por la calle. La mascarilla, complemento obligado desde hace casi un año y símbolo de la pandemia, deja de ser obligatoria en exteriores desde hoy mismo. Y en la calle se nota. Al menos en algunas calles porque el hecho de que ya se pueda quitar el tapabocas no significa que todo el mundo lo haga. Ni mucho menos. Un simple paseo esta misma mañana por calles del centro de Oviedo o por el paseo de El Muro de Gijón deja a las claras una realidad de prudencia. Hay muchos asturianos que siguen llevando la protección aunque ya estén vacunados y aunque mantengan la distancia de seguridad. De hecho hay quién dice que son mayoría. La nueva norma que flexibiliza el uso del cubrebocas en España entró en vigor a las doce de la noche de esta madrugada. Lo hace, eso sí, con algunas obligaciones como la guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros con los no convivientes y llevar siempre una mascarilla encima.

“Me la quité y ya no me la voy a poner más”, asegura entusiasmada Ana Jambrina, de paseo por las calles de Oviedo. “Cuando sales sin ella y te da el aire sientes que la libertad existe”, añade. Su postura, a favor de despedirse de las mascarillas definitivamente, no es mayoritaria. El temor a nuevos brotes y la prudencia hasta que la vacunación llegue más grupos de población hacen que muchos asturianos prefieran seguir como hasta ahora. “Yo voy a seguir con la mascarilla por costumbre y porque tampoco veo necesario quitarla tan de golpe”, apunta Diego Rodríguez.

El sentir general es que hay que aplicar el sentido común: quitársela cuando no haya riesgo (en el campo, la playa, un parque...) y llevarla puesta cuando no se vaya a poder evitar el contacto con otras personas (las calles principales, lugares en los que se produzcan aglomeraciones...). Lo importante, recalcan desde el Ministerio de Sanidad, es tener claro que la pandemia no ha terminado y "llevar siempre encima una mascarilla". Pese a la insistencia en este último mensaje, el Gobierno ha asegurado que no incorporará sanciones para obligar a tener una mascarilla a mano.

Las calles no son el único lugar en los que cambia la norma desde hoy (ni el único sitio donde hay dudas). En los eventos al aire libre, si el público está sentado y guarda un metro y medio de distancia de seguridad también se podrá prescindir de la mascarilla. En cambio, en eventos multitudinarios sin esa distancia, como conciertos, habrá que poner el tapabocas.

Otro cambio relevante en el uso de mascarilla se da desde hoy en los geriátricos. Los residentes no tendrán que llevarla si está vacunado el 80% por ciento de su centro, aunque sí será obligatoria para los trabajadores y las visitas. "Los que más sufrieron esta pandemia serán los primeros en poder liberarse de la mascarilla, gracias al esfuerzo que hicieron de vacunarse, porque las tasas de vacunación son muy importantes”, asegura Fernando Martínez Cuervo, director de la residencia de mayores de El Cristo (Oviedo). Una idea que refrendan los propios usuarios, que no ven el momento de recuperar, poco a poco, cierta normalidad. “¿Que si tengo ganas de quitar la mascarilla? Por descontado. A ver si abren el bar y podemos volver a bailar en la residencia”, asegura Patricio Fernández Campomanes-Tocino, a punto de cumplir los 99 años mientras toma el sol en un banco a las puertas de la residencia de mayores Santa Teresa, en el centro de Oviedo.

El alivio en el uso de la mascarilla también llega a los cruceros, ya que no será obligatoria para los pasajeros de barcos y buques en su camarote y tampoco cuando se encuentren en cubierta siempre que puedan mantener la distancia de seguridad de metro y medio con las personas no convivientes.

Pendientes de la cepa india

Los expertos juzgan clave la prudencia ciudadana y el control de la variante india o delta para que esta desescalada pueda ser la definitiva. Se trata del mayor riesgo con el que no contaba el Gobierno central cuando apostó por rebajar de manera gradual el uso de la mascarilla, empezando por los espacios al aire libre. La vacunación aún presenta “agujeros negros”, y una “relajación excesiva” podría conllevar un incremento de contagios, especialmente peligroso para el grupo de población entre los 60 y los 69 años de edad, aún a la espera de recibir la segunda dosis de la vacuna.

“Es prematuro pensar que estamos ante la desescalada definitiva. Los equilibrios son muy precarios y debemos ser prudentes”, valoró ayer Daniel López Acuña, el epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afincado en Asturias y uno de los asesores del comité sobre el covid-19 del Principado.

“La cepa india baja la protección de la vacuna del 70% al 30% si solo se ha recibido una dosis; es un descenso muy grande. En cambio, la pérdida de eficacia solo es del 8% con las dos dosis. Por eso hay que apurar la vacunación de ese grupo, porque en esa franja ya hay más patologías y, además, es un grupo del que hasta ahora solo está vacunado el 30%”, expone Pedro Arcos, director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo . Es decir, más de 106.000 asturianos están pendientes en esa edad de completar la inmunización, lo que supone más de un 10% de la población.