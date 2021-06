Reforma en el Principado: estas son las trabas que se eliminan con la nueva ley de simplificación burocrática

La muy anunciada simplificación de trámites administrativos en el Principado modifica trece leyes o decretos y fija el método del que se ha dotado el Gobierno regional para eliminar las trabas burocráticas que ahora enredan multitud de obras e intervenciones en largos procedimientos. La llamada “Ley de medidas administrativas urgentes”, a información pública desde ayer, da el primer paso hacia la reforma de la Administración autonómica que el Ejecutivo se ha marcado como proyecto de legislatura. Suprime o aligera gestiones urbanísticas, medioambientales o de patrimonio cultural y confirma, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la opción por la eliminación de la licencia previa como requisito en determinados supuestos de obras consideradas de enjundia moderada –“de sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica”–, cuyo inicio sería autorizado sin más paso previo que una simple declaración responsable del promotor.

Así sucederá, dice el texto legislativo, con las intervenciones que no generen una variación integral del exterior de un inmueble, con “movimientos de tierras no significativos”, cierres de fincas que no linden con suelo público, talas de árboles autorizadas o instalación de placas solares de autoconsumo, sin distinción entre obras públicas y privadas, aunque como norma general “se exigirá licencia” para intervenciones transformadoras “en terrenos de dominio público”. Lo mismo pasará con una lista larga de actuaciones que incluye los grandes movimientos de tierra, las nuevas edificaciones, las demoliciones o ampliaciones de toda clase de construcciones o los cambios de uso, entre otras.

La declaración responsable

La declaración responsable habilita para el inicio de la actuación desde el mismo día de la entrada del documento en el registro de la administración competente, dice el texto legislativo, y la obra deberá ejecutarse como máximo en el año posterior a su presentación, prorrogable una sola vez a instancias del interesado y por un plazo no superior al previsto inicialmente. Si la comprobación posterior de requisitos aprecia incumplimientos o deficiencias en lo declarado por el promotor, la ley prevé la posible paralización de las actuaciones.

Acelerar la actividad comercial

En consonancia con el propósito declarado de “favorecer la actividad y el desarrollo económicos”, también se suprime la licencia previa de instalación y funcionamiento en diversas actividades comerciales y de servicios y la de las obras de acondicionamiento de locales comerciales, “siempre que no requieran de la redacción de un proyecto de obra”. El anteproyecto de la disposición ha abierto quince días hábiles a exposición pública y ya no puede llegar a la Junta en el plazo que para ella vaticinó el presidente del Principado. Adrián Barbón prometió su entrada en el parlamento para este periodo de sesiones, que finaliza la próxima semana, con lo que como muy pronto su recorrido parlamentario se desplazará hacia el otoño.

El patrimonio cultural

La parte del texto que trata de aligerar los trámites relativos a la protección del patrimonio cultural prevé eliminar la autorización del Principado para buena parte de las obras menores en los entornos de Bienes de Interés Cultural (BIC) o núcleos de población íntegramente protegidos. Trata de responder así a una reiterada demanda de los afectados, cuyos proyectos solían eternizarse en los plazos del Principado y que ahora podrán obviar ese trámite. Bastará con la autorización municipal y serán los ayuntamientos los encargados de elaborar un catálogo de bienes que deben ser protegidos y de definir la relación de obras menores “que no requerirán autorización previa de la Consejería de Cultura”, donde no podrán incluirse restauraciones, obras mayores o grandes tratamientos sobre fachadas. En la misma dirección, la declaración municipal de un expediente de ruina solo necesitará informe de patrimonio en los BIC o inmuebles protegidos.

Hórreos y paneras

Se prevé también evitar el trámite de autorización previa para el mantenimiento de hórreos y paneras, lo que contribuirá a evitar el posible deterioro durante la espera por la licencia.

El planeamiento municipal

También se aligera, o más bien se centraliza, el trámite de elaboración, revisión o modificación de los planes generales municipales. En los municipios menores de 40.000 habitantes –todos menos los cinco más grandes–, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (la CUOTA) centralizará los informes sectoriales que requiere la normativa autonómica (los de patrimonio, comercio, movilidad y carreteras) y emitirá un veredicto único que se entenderá favorable a los tres meses de la recepción de la solicitud.

El medio ambiente

En materia de medio ambiente, la Administración busca aligerar consultas, rebajar costes y trámites en la constitución o modificación de proyectos empresariales. Se reforma la normativa vigente para determinar claramente cuáles son los “efectos adversos significativos sobre el medio ambiente” que determinan el endurecimiento de la tramitación de las autorizaciones, por ejemplo una elevación del 15 por ciento anual de las emisiones, los vertidos o la generación de residuos, y se suprime la figura de la “evaluación preliminar de impacto” que Asturias instituyó en una ley autonómica de 1991. Ahora se considera superflua por entender suficiente la legislación estatal en este ámbito. Paralelamente, se trata de aligerar la tramitación ambiental del planeamiento urbanístico acortando los plazos de consultas y determinando qué modificaciones de los planes generales deberán someterse a una evaluación ambiental estratégica simplificada y cuáles tendrán que seguir la ordinaria.

Las ayudas de la UE

El texto aprovecha para simplificar la gestión presupuestaria de los fondos europeos de recuperación y resiliencia, por ejemplo eliminando limitaciones para efectuar transferencias de crédito, para incorporar los remanentes de un ejercicio al presupuesto de gastos del siguiente o para que el Presidente y los consejeros autoricen gastos de no más de un millón de euros con cargo a esos fondos.

La función pública

En su condición de ley “ómnibus”, que modifica aspectos de varias leyes precedentes, esta primera norma de la reforma de la Administración afronta en parte y de forma tangencial el espinoso asunto de la estabilización del empleo temporal en la función pública asturiana. Reforma la legislación fijando en un 40 por ciento la valoración máxima que se otorgará a los méritos –la experiencia– en la fase de concurso de los procesos selectivos de personal. Es la primera respuesta oficial que da el Gobierno regional a una de las demandas de los interinos, y la primera cuantificación numérica de la promesa que hizo el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, de ponderar “hasta donde sea jurídicamente razonable” la experiencia y los años de servicio de los interinos a la hora de valorar los concursos-oposición que se convocarán. Los sindicatos que los representan habían reclamado que la cuantificación de sus méritos se elevase hasta el 50 por ciento, acogiéndose a las estimaciones que hace a este respecto el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), pero Cofiño ya había advertido que el Principado no podría llegar hasta ese punto al que la normativa básica hace alusión “de un modo un poco ambiguo”. Hasta ahora, no obstante, la normativa autonómica contemplaba esa posibilidad de llegar hasta el 50.