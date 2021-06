La agenda veraniega recupera pulso

Oviedo

El verano empezó con Cafca. El festival cierra hoy las puertas de su segunda edición, tres jornadas que, a pesar de las restricciones de la pandemia, congregaron a un gran número de vecinos y visitantes en la Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo volverá a cruzar las puertas del recinto fabril para volver a disfrutar del festival de música independiente “Vesu”. El festival comenzará con un concierto en el teatro Filarmónica y se trasladará el viernes a la Fábrica de Armas, donde actuarán el viernes 2 los grupos “Mujeres” y “Triángulo de Amor Bizarro”, el sábado 3 “Menta”, “La La Love You”, “Hinds” y “Novedades Carminha”. El domingo 4, cerrarán “Biela” y “Cala Vento”. Dentro del mismo festival, el sábado, Kiko Veneno dará un concierto en el teatro Campoamor. Pero la música sigue. En el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo tendrá lugar el ciclo de conciertos “Tiempos Nuevos” todos los martes y viernes desde el 13 de julio al 13 de agosto de 2021. Un plantel de artistas que incluye nombres como “Fee Reega”, “Los Punsetes” o “Sr. Chinarro”. También habrá otro ciclo de conciertos dedicado a los músicos de la región, el ciclo “Enclave Pop”, que se extenderá entre el 15 de julio y el 15 de agosto, previsiblemente, en la plaza de la Catedral. Al cierre del verano, antes de que empiecen las fiestas de San Mateo, le pondrá el broche el festival “Link”, en la Fábrica de Armas, una propuesta de arte y tecnología que también vivirá su segunda edición. El verano también acogerá una nutrida programación municipal bajo el paraguas “Oviedo, Origen del Camino”. La iniciativa comenzará con conciertos en Las Pelayas el 3 de julio y seguirá con distintas actuaciones en otros escenarios como el Auditorio, La Corte, el Museo de Bellas Artes o la Catedral. Las actuaciones organizadas por el Xacobeo también incluirán recreaciones históricas los días 9 y 10 de julio y representaciones teatrales.

Gijón

Gijón ha programado para este verano 376 eventos repartidos por todos los barrios de la ciudad para evitar grandes aglomeraciones y, al mismo tiempo, llevar hasta el último rincón la actividad cultural y musical (muchos son conciertos con aforo reducido). Y, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, están previstas dos grandes novedades: la instalación por primera vez de casetas hosteleras durante la Semana Grande (el Ayuntamiento y la patronal Otea aún negocian la viabilidad de este plan, ya muy desarrollado, pero no cerrado) en el paseo de Begoña y el regreso de la feria taurina en versión reducida (habrá tres corridas los días 13, 14 y 15 de agosto). No volverán, sin embargo, los Fuegos Artificiales, como desveló la Alcaldesa en una entrevista a este diario. Ni tampoco se celebró hace unos días la Hoguera de San Juan, tradicional inicio de la temporada estival. Entre los platos fuertes, repiten dos festivales musicales: Metrópoli (todos los conciertos volverán a organizarse en la plaza de toros), con artistas como “Hombres G”, “Taburete”, Carlos Rivera o “Estopa”; y Tsunami Xixón, que hará casi todos sus espectáculos en El Molinón (el estadio no acoge actuaciones musicales desde hace ocho años), entre los que destacan “Vetusta Morla”, “Zahara” y “Love of Lesbian”. Además, debutará el festival “Oye Gijón”, en El Bibio, con Nathy Peluso y Pol Granchs, entre otros artistas. El LEV Festival, el certamen de Música Antigua, conciertos en la Laboral y el Ye-Yé también pondrán sonido al verano gijonés. El teatro Jovellanos intensificará su programación, con 37 representaciones y estrellas como Nuria Espert y Loles León. También acogerá un homenaje en julio a Arturo Fernández, en el segundo aniversario del fallecimiento del actor. Y los festivales Comet Con y Comic Con saciarán a un público alternativo cada vez más mayoritario. La “Semana negra”, otro de los clásicos del verano en la ciudad y que logró sobrevivir el año pasado a los embates de la pandemia en un formato reducido en torno al Antiguo Instituto Jovellanos, da otro paso y se instalará en el entorno del puerto deportivo. Se espera la llegada de escritores como Rosa Montero, Lorenzo Silva, Marta Sanz y Carlos Zanón. No contará con atracciones, pero el Ayuntamiento y el Puerto negocian para julio, al margen del certamen literario, la instalación de caballitos en los antiguos terrenos de Naval Gijón. El Hípico no volverá por el momento a Las Mestas y repetirá el modelo de competición con aforo reducido que tan buenos resultados dio el pasado año en el Club Hípico Astur (Chas). Todavía están por cerrar los pormenores del Festival de la Sidra Natural y del resto de eventos de finales de agosto y principios de septiembre.

Avilés

Avilés ha adaptado su programación festiva estival a la pandemia. Todos los espectáculos tendrán control de aforo, no habrá conciertos multitudinarios y a falta de conocerse la programación de las fiestas de San Agustín, en agosto, la tercera ciudad asturiana mantendrá su propuesta del pasado año; es decir, actuaciones en pequeño formato y diversificadas por las distintas plazas de la ciudad, sin el multitudinario mercado medieval ni fuegos artificiales para evitar aglomeraciones. El festival de literatura fantástica y terror Celsius 232 se desarrollará entre el 13 y el 17 de julio y ya ha confirmado su presencia un gran número de autores nacionales e internacionales. Diez días después tiene previsto comenzar la XXV edición del Festival Intercéltico de Avilés y comarca, cuyo formato dependerá de las normas sanitarias vigentes en ese momento. Ya en septiembre, presumiblemente, habrá Festival del cómic y la esperada actuación del cantante colombiano Camilo, que ya ha agotado todas las entradas para su concierto en el pabellón de La Magdalena el 18 de ese mes. En Castrillón, los primeros días de julio, el parque Europa de Piedras Blancas acoge el festival “Suena Castrillón” que contará con un musical a cargo del coro “Castillo de Gauzón”, además de los conciertos en días sucesivos de la “Fundación Tony Manero”, “O’funk’illo”, “Yarea”, Dani Fernández, “Georgina”, “Bebe” y “Seguridad Social”. En Gozón, Luanco acogerá las fiestas del Carmen sin verbenas pero con pequeños conciertos en el muelle a partir del 16 de julio. Además, el mismo emplazamiento acogerá el festival “Luanco al mar” que tiene en cartel dos conciertos de Víctor Manuel, “Los Secretos”, el monologuista Luis Piedrahita y el cantante ovetense Fran Juesas. El festival será del 5 al 9 de agosto. Por el momento, ni Corvera ni Soto del Barco han anunciado novedades sobre sus fiestas estivales, aunque en el caso corverano la foguera de San Juan en Trasona ya fue suspendida para evitar aglomeraciones.

Cuencas

El verano comienza en las Cuencas con dos de sus principales fiestas, que este año tienen distinto formato. Comenzando por San Xuan, en Mieres, cuya programación comenzó el pasado día 1 y se alargará hasta el 3 de julio. Entre lo más destacado, el concierto que ofreció el grupo “Tekila” ayer sábado en la explanada del pozo Barredo; o el concierto de Bruna el 3 de julio a las 20 horas en Mieres Centru Cultural. La otra gran fiesta de las Cuencas es San Pedro, en el distrito langreano de La Felguera, que comenzó el pasado día 22 y se alargarán hasta el día 30. El programa está reducido con respecto a otros años y destaca el teatro que se programará el día 28 a las 20 horas en el nuevo Teatro de La Felguera con “Les promeses del mio Antón”, de Carmen López. El día 29 será la misa solemne a las doce del mediodía y habrá después concierto de la Banda de Música de Langreo. El día 30, a partir de las 11 horas, se repartirá el bollu, la botella de vino y el portfolio a los socios. Además, hay un ferial en el parque Antoni García Lago que se alargará hasta el 1 de julio. El resto del verano está por ver, ya que la otra gran cita es el Descenso Folklórico del Nalón, en Pola de Laviana, que se suele celebrar a mediados de agosto. Este año no habrá descenso, pero el Ayuntamiento anunciará una programación especial.

Siero, Noreña y Llanera

El verano en Siero estará plagado de actividades, aunque hay algunas de las fiestas típicas que no podrán realizarse. No se hará ninguna verbena: ni Carbayu de Lugones, que solo tiene planificada una misa, ni la macrofiesta del Carmín, por motivos sanitario. Aunque en este último caso sí que tienen previsto actividades para llenar de música toda la Pola. La Asociación de Festejos de Santa Isabel de Lugones hará “lo que esté en su mano”, dentro de la legalidad, y sí que tiene previsto un programa festivo con teatros, juegos infantiles y mucha alegría. La tradición de llevar el roble a la plaza de Les Campes tampoco sobrevivió al coronavirus este año. En Llanera, por su parte, tendrán los “exconsurados”, con una programación mermada por culpa de la situación pandémica: pregón, y diferentes actos por Lugo y Posada, pero sin cena medieval y sin orquestas nocturnas. Además, por primera vez llegará “Llanegra”, una extensión de la semana negra de Gijón deslocalizada. Y en Noreña, el Ecce Homo tendrá celebración en septiembre, con un programa adaptado a las restricciones sanitarias en el que aún se está trabajando.

Centro

En Pravia disfrutarán durante julio y agosto, de viernes a domingo, de programación cultural al aire libre con teatro, cine y conciertos de música, así como actividades dirigidas a los más pequeños. Además, todos los viernes habrá visitas guiadas a Somao, Pueblo Ejemplar 2020 de la Fundación Princesa de Asturias. El 9 de julio Pravia acoge uno de los conciertos de FESTIAMAS, con grupos asturianos, y el día 17 habrá una sesión musical con el grupo “Mágicos 70´s”. En el mes de agosto el programa sigue con el concierto de la Orquesta Céltica Asturiana, el día 15, y las Jornadas de Teatro, en la última semana del mes. Aunque no habrá fiesta, sí que prevén organizar algún acto cultural por El Cristo y Nuestra Señora del Valle, a principios de septiembre.

En Carreño, todos los jueves de julio y agosto habrá actividades “Cultura en plaza”. Además, habrá actos en torno a las fiestas de San Félix (incluido el festival de la Sardina), San Roque y el Santísimo Cristo. El certamen hortofructícola de El Valle será del 11 al 18. A los pocos días, la gastronomía toma protagonismo con la Feria de la Conserva, del 22 al 25, y el XXXVI Festival del Bonito, del 23 al 25. En parecidas fechas, del 20 al 22, tendrá lugar la décima edición del Festival de Títeres y Teatro Familiar “El Rinconín de los Títeres” y, el día, 24, el Festival de Bandes de Gaites. Y, para rematar el mes, el Teatro Prendes acoge el Festival de Cine de Aventuras y la Mar al Aire Libre, del 27 al 29. En agosto la música toma el relevo con la VII Semana del Jazz, del 3 al 7 de agosto, y el Festival de Piano del día 17 al 19. Además, a partir del día 18 llega el XXXI Salón del Teatro Costumbrista Asturiano de Candás.

En Grado, la actividad cultural será diaria en la Casa de Cultura, con exposiciones, conferencias y otras actividades que se completan con el Museo Etnográfico y de Historia Local, abierto con visitas guiadas. La música será protagonista durante todo el verano con conciertos al aire libre en distintas calles y plazas de la villa moscona. Todos los viernes, sábados y domingos, y algún lunes y martes, habrá sesión musical. “Cosas de Casa” inicia la programación el 3 de julio, a las 19.30 horas, en la plaza General Ponte. También se celebrarán las jornadas de teatro de verano en “El Frontón” los días 9, 12, 13, 14 y 15 de julio, a las 21 horas. Por último, aunque no habrá celebración de Santiago y Santa Ana, la Hermandad sí entregará el bollo y la botella de vino el 24 de julio.

En Villaviciosa, el Museo de la Semana Santa, la colección permanente de “El Gaitero”, el centro de interpretación de la ría de Villaviciosa, San Salvador y Santa María de Valdediós y la muestra sobre la estancia de Carlos V en la Casa de los Hevia abrirán en julio y agosto a los visitantes. Además, habrá otras actividades como el mercado de artesanía y agroalimentación los días 15, 22 y 29 de julio, el Festival de Música de Villaviciosa, el día 17, o la segunda Feria de la Acuarela, los días 17 y 18 de julio. Asimismo del 23 al 25 de julio se celebrará la sexta edición del Festival del Arándano y Frutos Rojos de Asturias “Berry Festival” que coincidirá, el día 24, con el Festival Folclórico “Aires de Asturias” y la feria nacional de cerámica creativa, los días 24 y 25 de julio. El mes lo terminan con “Villa sobre ruedas”, una feria del motor con zona market, el 31 de julio y 1 de agosto. Un mes que comienza sobre ruedas y con las Noches de Teatro en el Teatro Riera. Además, del 5 al 8 de agosto será la Feria del Azabache en Tazones y, en El Puntal habrá un recital flotante los días 6, 7 y 8 de agosto. En el mismo mes también habrá cine en la calle y el festival “La Villa mágica”. Por otro lado, el Círculo Cultural de Valdediós organiza el día 9 de julio, a las 19 horas, la XIX edición de Poesía en Valdediós. Un espacio que seguirá siendo protagonista todo el verano con los “Atardeceres musicales”, a las 20 horas, con cita los días 7, 14, 21 y 28 de agosto y 4 de septiembre.

También Nava perfila la programación de verano con actividades deportivas en julio y agosto y el Museo de la Sidra funcionando a pleno rendimiento, así como las visitas a la sierra de Peñamayor. Además, habrá un campamento deportivo-cultural y un campus de fútbol. En agosto, habrá carrera ciclista con el memorial “Jairo García” y será el Trofeo “San Bartolomé” de fútbol. En cuanto a las actividades culturales, aún por cerrar, comienzan el 2 de julio con la presentación de la revista del Círculo de Amigos de Nava, a las 19 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura. Habrá Festival de la Sidra, con concursos en la calle, del 9 al 11 de julio.

Oriente

Con casi todas las grandes fiestas tradicionales suspendidas, en el Oriente apenas hay actividades veraniegas programadas. La XVII edición del Ribadedeva en Corto [REC] se celebrará los días 12 al 14 de agosto, en los jardines del Archivo de Indianos. Bajo el epígrafe “Los Findes Indianos” habrá durante julio y agosto conciertos, exposiciones, rutas guiadas, conferencias, cine, bailes, gastronomía, mercados y juegos infantiles. Colunga celebrará del 6 al 8 de agosto el XXIII Festival de artes escénicas en la calle “Las tres noches de Lastres”.

Occidente

Tineo inaugura el verano celebrando sus fiestas patronales de San Pedro el 28 y 29 de junio. Estarán adaptadas a la nueva situación sanitaria, pero contarán con el concierto de “Assia” el lunes a las 20.30 horas, en la plaza del Ayuntamiento, y al día siguiente se mantiene la misa y la procesión a mediodía, seguidas del concierto de Vaudí. Por la tarde, actuará la Coral de Tineo y se presentará la banda de música La Armonía de Tineo. Además, durante los fines de semana del verano el Ayuntamiento tiene previstas diferentes actividades culturales. Del 23 al 25 de julio, la localidad tinetense de Navelgas celebrará el XX Campeonato Nacional de Bateo de Oro. Además, en agosto, Tineo celebra San Roque los días 15 y 16, aunque este año de nuevo no se llevarán a cabo de la manera tradicional, sino que se ofertarán diferentes actividades culturales. Cangas del Narcea no celebrará unas fiestas del Carmen y la Magdalena tradicionales. De hecho, su mayor atractivo, la Descarga, ya ha sido suspendido. No obstante, el Ayuntamiento está preparando una programación de actividades para el mes de julio que dará a conocer en los próximos días. En Navia el festival musical ”Navia Suena” se desarrollará del 16 al 27 de julio, Actuarán varios grupos y artistas. El 16 de julio, “Bruna”; el 17, “Cómplices”; el 18, “Los Deltonos”; el 22, “Hijos de la luna” y “Otus Scpos”; el 23, Rodrigo Cuevas y Nacho Álvarez; el 24, “Taburete” y “Staytons”; el 25, “MClan”, “Petit Pop” y “Venturi”; el 26, “Luar na Lubre” y “Ún de Grao”; y el 27, Kiko Veneno y “Primas Hermanas”. Entre el 23 y el 25 del mismo mes también habrá un mercado artesano en la nave del puerto. En Cudillero habrá fiestas patronales de San Pedro, San Pablo y San Pablín. El martes 29 de junio a las 11.30 horas desfila la charanga “L’Struendo”, a las 12 horas habrá misa y a las 13 horas dará inicio el sermón de L’Amuravela. El miércoles 30, como único acto, a las 12 horas se celebrará la misa y el jueves, día de San Pablín, a las 11.30 horas volverá a desfilar la charanga, a las 12 horas habrá procesión floralal Puerto Viejo, donde se celebrará la misa por todos los fallecidos. El reparto del bollo en la Ribera será de 19 a 21 horas.