¿Se irán quitando más la mascarilla los asturianos? El primer día de flexibilización dejó mucha cautela: “Es más seguro ponerla”

Asturias lanza la mascarilla al aire, pero con cautela. Pese a que el Gobierno flexibilizó ayer el uso del cubrebocas en exteriores –se puede caminar con el rostro despejado siempre que se guarde un metro y medio de distancia–, la mayoría de asturianos salió a la calle con él puesto. Un buen número, por su parte, estuvo “pon y quita”, dependiendo de la afluencia de gente, y siempre con la mascarilla cerca: en la muñeca, bajo la barbilla o colgando de una oreja. El motivo de tanto recelo es el “miedo”. Y así lo exteriorizaron ovetenses, gijoneses, avilesinos y mierenses: “Es un incordio pero yo me siento más segura con ella”; “Aún hay mucha gente sin vacunar”; “No sabemos hasta qué punto estamos inmunizados a las distintas cepas”; “Hemos visto sitios en los que han retrocedido y han tenido que volver a las mascarillas”; “Las distancias de seguridad son engañosas”...

Esa celebración comedida se palpó, por ejemplo, en la céntrica calle Uría de Oviedo, en donde las mascarillas ganaron por goleada a las caras al descubierto. La mayoría llevó el cubrebocas puesto por “prudencia”, mientras que otros, confesaron, “por no dar la nota”. “Salí del portal y como vi a todo el mundo con la mascarilla... Me la puse. Pero en cuanto pueda me la quito, porque ya pasé el covid”, dijo Alfredo Echevarría mientras paseaba al perro. Ángel Vera no se dejó llevar por la corriente y caminó por primera vez desde hace 401 días –cuando la mascarilla se hizo obligatoria– sin cubrebocas. “Que la quiten es una maravilla. Ya estoy vacunado y tengo menos miedo”, afirmó; eso sí, con el protector colocado bajo el mentón por si las moscas. Su acompañante, Alexander Alvaredo, prefirió, sin embargo, llevarlo puesto: “No estoy vacunado y me da un poco de miedo”.

Con pinchazo o sin pinchazo, la mayoría de ovetenses fueron ayer como Alvaredo y no se desprendieron de sus mascarillas. “Seguiremos llevándola puesta siempre, y así tendría que ser, porque las distancias de seguridad son engañosas”, señalaron Patricia e Inés, que prefirieron no dar sus apellidos. “Yo soy de riesgo y no me la quiero jugar”, comentó Sergio Méndez, de 17 años y que padece diabetes. Su novia, Carla García, también llevó cubrebocas “por él”. “Creemos que lo lógico era haber esperado un poco más para flexibilizar la restricciones; de todas formas ya había gente que se estaba saltando las normas igual”, opinaron los jóvenes.

Las mujeres de la Marcha Nórdica Asturias, que ayer hicieron la ruta de los meandros del Nora, pidieron utilizar la mascarilla “con cabeza”. “La flexibilización está bien siempre que la gente sea prudente y responsable. En eventos multitudinarios, mercadillos o calles concurridas hay que llevar puesta la mascarilla; no hay que olvidar que solo un 32% ha completado su pauta de vacunación, el covid está con nosotros y la inmunidad de rebaño no existe”, profundizó una de sus integrantes, Purificación Díaz, que es médica de atención primaria en Mieres. Como ella opinó el resto. “Bienvenida la medida pero hay que tener mucha precaución. Yo cuando vaya separada del grupo y haya cuestas me la quitaré, pero en el resto de situaciones no. Hay que utilizar la cabeza. Además, no sabemos hasta qué punto estamos inmunizadas a las distintas cepas”, expresó Pilar García. Otra integrante del colectivo, Belén Rodrigo, indicó que “aunque sea un incordio”, ella se siente “más segura” con la mascarilla puesta en exteriores. Al igual que María José Pérez: “Hay que seguir con ella por el bien de todos”. Y que Merce Iglesias: “Me siento más protegida; hay gente sin vacunar”. Aurora Carbajo, por su parte, indicó que seguirá haciendo lo que hacía. Es decir, “cuando esté caminando por un sitio alejado y sin gente me la quitaré y cuando aparezca alguien me la pondré; hay que usar la cabeza”.

En Gijón, el veinteañero Sergio López resumió con estas palabras la opinión mayoritaria de los vecinos: “Está bien para poder estar tranquilo en el parque, pero por la calle, así como así, no nos las pensamos quitar todavía”. En la villa de Jovellanos, aunque se vio el “look” de mascarilla por debajo de la barbilla, siguieron reinando las bocas tapadas, al menos, en las calles más concurridas. Hasta en las terrazas la mayoría de clientes aguardaban su consumición sin quitársela. “Al final es más cómodo”, razonó Lucía Lozano, de 19 años, que entiende que es “más lío” tener que estar siempre pendiente de la distancia de seguridad con desconocidos.

Su amiga, Alba Velasco, también siguió luciendo su FFP2 y aportó otra perspectiva que puede explicar esta desconfianza general. A sus 23 años, ha trabajado este último año en Irlanda –hace apenas dos semanas que regresó a Gijón– y allí los rostros van siempre al descubierto al aire libre, pero a metro y medio. “Allí jamás fue obligatorio llevar mascarilla por la calle y nadie lo hace, te la pones para entrar al súper y poco más, pero es que lo de la distancia allí va a rajatabla, y aquí nos juntamos más sin darnos cuenta. También somos más de abrazarnos y tal”, relató. El grupo, que por edad todavía no entra dentro de la campaña de vacunación, explicó que su vida social sigue estando aún “bastante limitada”, pero creen haberse acostumbrado. “Entre las clases y las restricciones hace ya tiempo que no tenemos una vida normal”, lamentaron. Todos forman parte de la charanga “Kop’a vino” de Gijón, que como el resto de agrupaciones ha tenido que paralizar su actividad antroxera.

“Llevábamos esperando por este día mucho tiempo”, afirmaron casi al unísono Natalia González, Francisco Alonso y Arancha Rodríguez mientras tomaban una cerveza en una terraza del barrio marinero de Sabugo, en Avilés. “Cuando salí del portal de casa, no me puse la mascarilla y prendí un pito, era para celebrarlo”, afirmó Alonso.

Los tres son naturales de La Arena (Soto del Barco) y aunque consideran que la mascarilla sigue siendo necesaria porque el virus todavía anda haciendo de las suyas, se sienten “liberados”. “Es un agobio (la mascarilla) pero en verano más”, opinó Rodríguez, consciente de que el cubrebocas solo se puede retirar en espacios al exterior y manteniendo la distancia de seguridad. “Por eso, es imprescindible llevarla igual”, matizó. En la misma línea, Natalia González indicó que la mascarilla “sigue siendo necesaria” como medida para ayudar a frenar los contagios y, aunque el hecho de poder quitarla en la calle le parece bien, “todavía hay un poco de miedo”.

Para celebrar el primer día sin mascarillas en la calle después de meses y meses de pandemia, los tres amigos anunciaron ya por la mañana su intención de acudir a una fiesta en una conocida discoteca avilesina, en la que estaba programado “musicón” de la mano de DJs como David Herrero, Damián Martín, “Chanin” o “Leenosh”. Desde que llegaron a Avilés observaron que, pese a que ya está permitido caminar sin mascarilla y a distancia, “la mayoría de personas siguen llevándola”. “No hay tanta gente sin ella; es más, vimos poca”, resumieron los arenescos “el día de la liberación” de las mascarillas.

Prudencia. Esa fue una de las palabras más repetidas ayer en Mieres entre la numerosa gente que, pese al levantamiento del uso obligatorio de la mascarilla, aún seguía portando este ya tan rutinario complemento. Similar situación en Langreo. “Yo ya tenía ganas de quitarla, o al menos, de poder hacerlo en determinadas situaciones”, aseguró Jaime Iglesias mientras paseaba por la céntrica calle Jerónimo Ibrán de Mieres. En las terrazas de esta concurrida vía, los ciudadanos en las mesas usaban la mascarilla en su mayoría, como dicta la ley.

María José García es sanitaria y trabaja en el Álvarez-Buylla de Mieres. Fue una de esas tantas personas que decidieron seguir protegiéndose tapando su cara. “Creo que todavía es algo precipitado, y yo de momento voy a seguir llevándola”, apuntó. Charo Montes asintió: “Yo también la voy a llevar porque pienso que es más seguro”. No obstante, puntualizó, “es verdad que si en algún caso te la olvidas, o vas a pasear y no hay mucha gente, te la puedes quitar con tranquilidad”. Ángel Gutiérrez también optó por llevarla. “Acabo de leer que los contagios se han duplicado, y creo que por prudencia es mejor llevarla puesta porque, en realidad, con nosotros la vamos a tener que seguir llevando”, manifestó apurando su café.