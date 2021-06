El ritmo de vacunación en Asturias no toca techo: nuevo récord con 82.199 dosis inyectadas en una semana

La jornada con más vacunas administradas ha sido el pasado lunes, 21 de junio, con 16.140. Solo un día después, el martes 22 de junio, la región superaba otro hito al superar el millón de dosis aplicadas desde el incio de la campaña.

En el momento actual, están empezando a ser llamados los asturianos de 37, 36 y 35 años. El ritmo de vacunación será fuerte a lo largo de la próxima semana. A continuación, en julio y agosto, la llegada de dosis a Asturias bajará, y será inferior al de junio. El compromiso del Ministerio de Sanidad, que la Consejería de Salud considera factible, es que a finales de agosto esté inmunizada el 70 por ciento de la población.

La segunda dosis y la cepa india

“Hay que vacunar rápidamente al grupo de edad entre los 60 y los 69 años, que aún tienen pendiente la segunda dosis de la vacuna”, lo dice, tajante, Pedro Arcos, director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo. La urgencia en acelerar la vacunación de ese grupo obedece a dos razones: “La cepa india baja la protección de la vacuna del 70% al 30% si solo se ha recibido una dosis; es un descenso muy grande. En cambio, la pérdida de eficacia solo es del 8% con las dos dosis. Por eso hay que apurar la vacunación de ese grupo, porque en esa franja ya hay más patologías y, además, es un grupo del que hasta ahora solo está vacunado el 30%”. Es decir, más de 106.000 asturianos están pendientes en esa edad de completar la inmunización, lo que supone más de un 10% de la población.

Un porcentaje notable de la franja de edad de 60 a 69 años recibió la vacuna de AstraZeneca, con un periodo entre el primer y segundo pinchazo mayor que en otros fármacos. De hecho, el Principado ya anunció que acortará los plazos para completar la pauta con AstraZeneca. Pedro Arcos indica que el mayor riesgo al que está sometido este grupo de edad, por no tener todavía la segunda dosis, se ha acreditado en un estudio en Escocia. “Hay mayor riesgo de infección en personas con patología previas, como pueden ser la diabetes, la hipertensión u otras”, afirma el epidemiólogo, que también prevé “un aumento de casos entre la gente no vacunada, que son los más jóvenes”, una circunstancia que influirá “en una estabilización del descenso de contagios: el virus se desplaza a los no vacunados”. El avance de la vacunación propicia un nuevo escenario, a juicio de Arcos: “El hecho de que haya más infectados no significa que haya más casos de enfermedad, porque muchos de ellos son asintomáticos al tratarse de gente joven. Por eso es importante que la vacunación avance rápido en grupos de más riesgo”.