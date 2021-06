La bajada de contagios y hospitalizaciones llevan a todos los concejos asturianos a nivel verde: la comunidad entera alcanza la "nueva normalidad"

La incidencia acumulada a siete días en mayores de 65 años en Asturias es actualmente de 4.88 casos por cada 100.000 habitantes. La positividad global (el número de pruebas con resultado positivo en 7 días) es del 3,43 por ciento según el Observatorio de Salud de Asturias. Esos son los dos mejores datos de los informes diarios. La incidencia acumulada general a siete días se establece hoy en el Principado en 39,36 casos. Todo ello conforma un buen panorama que ayuda a aminorar las restricciones y que llega además cuando la vacunación está marcando máximos: en los seis meses que lleva el SESPA inoculando dosis se han inyectado más de un millón de vacunas. Algo que también ha permitir relajar el uso de mascarillas, que desde el sábado ya no son obligatorias en exteriores.

De hecho la Consejería de Salud confirmó esta mañana 47 nuevos casos de coronavirus detectados ayer, jornada en la que se produjeron tres ingresos en planta y ninguno en UCI y no se registraron altas hospitalarias. Actualmente, hay 43 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid y otras 13 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. Ayer no se produjo ningún fallecimiento. Además durante el fin de semana (sábado y domingo) se registraron 81 casos. El Sespa realizó el domingo 1.613 pruebas de coronavirus y la tasa de positividad se situó en el 3,41%. La ocupación total por covid en los hospitales asturianos es del 1,67% y, en el caso de las UCI, se eleva al 4,26%. En cuanto a los datos del fin de semana, el viernes 25 de junio se diagnosticaron 56 casos y se produjeron 6 ingresos en planta y uno en UCI. Además, se registraron 11 altas hospitalarias y no hubo decesos. El sábado 26 de junio se detectaron 34 positivos, 4 personas precisaron ingreso en planta y ninguna en UCI. No se produjeron altas ni fallecimientos. Respecto a las pruebas de diagnóstico, el Sespa realizó 1.624 el viernes y 1.397 el sábado.

La mejor parte (gracias al avance de la vacunación en mayor medida) se la llevan ahora los mayores. El Principado no se encontraba en una situación tan positiva de contagios entre mayores de 65 años desde hace casi un año, concretamente desde el 15 de agosto de 2020, cuando Asturias volvió a registrar una incidencia acumulada de mayores de 65 años a 7 días del 4,88. A partir de ese momento, la cifra se disparó y creció a pasos agigantados hasta intensificarse en una segunda ola que abarcó el último cuatrimestre del año. Aquella segunda ola, que en agosto era incipiente, se fue reforzando a lo largo del mes de septiembre hasta consolidarse, al menos en cuanto a casos confirmados, como una ola más importante que la primera en número y tasas de casos. Es en octubre donde se disparó la aparición de casos y número de fallecidos llegando a su máximo en el mes de noviembre. Ya en octubre fue necesario implementar medidas especiales en la población general y servicios, que se ampliaron en noviembre, con los que se consiguió limitar la diseminación de la infección y la aparición de fallecimientos ligados al COVID. En la semana más álgida de aparición de casos llegó a haber cerca de 1.900 casos semanales. En la primera ola la la semana con más casos apenas llegó a los 800 casos, cifra que fue superada en un solo día en la ola 2, en concreto el 12 de noviembre de 2020 con 807 casos diagnosticados.

Lograr la inmunidad de grupo a finales de agosto: el objetivo de Asturias

Según los últimos datos publicados hoy por Salud, 664.782 personas, el 65,25% de la población asturiana, ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra el covid desde el inicio de la campaña. Además, a 439.956 se les ha administrado la pauta completa, lo que implica que la inmunización alcanza al 43,18% de los habitantes de la comunidad.

Por edades, el 97,27% de los mayores de 90 años ha recibido ya los dos pinchazos. Además, el Sespa ha vacunado al 92,75% de la población de 80 a 89 años con la pauta completa. El siguiente rango etario con un mayor porcentaje de inmunizados es el de las personas de 70 a 79 años, único que llega al 100%. Le sigue el grupo de 50 a 59 años, con un 76,9% inmunizado. En el caso de los asturianos de 60 a 69, solo el 35% tiene las dos dosis. Por debajo, se encuentran los grupos de 40 a 49 y 30 a 39, que llegan al 35% y al 25% de inmunización completa respectivamente.

Por laboratorios, del total de vacunas inoculadas en Asturias hasta la fecha, más del 70% corresponden a la farmacéutica Pfizer-Biontech, marca sobre la que está pivotando la campaña vacunal en España. Le siguen AstraZeneca, con más del 13% y Moderna, con el 9,59%. Janssen, la más deseada por ser de una dosis y la última en aprobarse, solo ha sido administrada al 3,21% de la población.

Otro de los datos positivos que deja el avance de la campaña de vacunación es que ya puede asegurarse que el rechazo a la vacuna no ha calado en Asturias. A excepción de los momentos puntuales en los que los posibles efectos secundarios despertaron dudas en una parte de la población, la región siempre ha registrado tasas muy bajas en las negativas a la inyección. Desde que comenzó el proceso, solo 11.436 asturianos han declinado vacunarse. Lo que supone un 1,69% de la población citada en el Principado.