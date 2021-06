“La Universidad tiene expertos en todo y ese conocimiento queremos llevarlo a los concejos”

–Estuvo en el equipo de Juan Vázquez como directora de área de Colegio Mayores. ¿Cómo ha sido volver a formar parte de un Gobierno de la Universidad?

–Lo afronté con muchísima ilusión, porque es una etapa nueva, es un equipo nuevo... Con Juan Vázquez fue una etapa ilusionante, pero yo creo que ahora, con Ignacio Villaverde, estamos ante un futuro realmente esperanzador.

–¿Le apetecía retomar la gestión al más alto nivel?

–Por supuesto. Yo desde el minuto uno, cuando Ignacio Villaverde dijo que se quería presentar, ya hace bastante tiempo, estuve a su lado. Pero no con la idea de tener un cargo, sino de apoyarlo en cualquier caso.

–¿Qué extensión universitaria se encontró al llegar a este despacho?

–Encontré un proyecto del siglo XX cuando nosotros lo que queremos hacer es un proyecto del siglo XXI. La idea que tenemos es recuperar el espíritu del Grupo de Oviedo. La extensión universitaria se inventa en Asturias y se lleva a todo el territorio nacional. Era lo más moderno que había entonces. Así que pensamos que si en aquel momento aquellos académicos supieron ver el futuro, nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero con las herramientas digitales del siglo XXI. Queremos recorrerlo todo, pisar el territorio y extender la Universidad a toda Asturias porque se lo debemos a la región.

–¿Qué están haciendo para llegar a ese objetivo?

–Estamos, precisamente, recorriendo el territorio. Estamos yendo municipio por municipio. Hemos ido a Avilés, a Mieres, a Luarca, a Taramundi, a Peñamellera Baja, a Cangas de Onís, a Cangas del Narcea, a San Martín del Rey Aurelio, a Ribadedeva... Y seguimos. ¿Para qué lo hacemos? Para preguntarles a los ayuntamientos qué preocupaciones tienen, ya que nosotros disponemos del “think tank” (laboratorio de ideas) más importante que existe en Asturias. Tenemos expertos en todas las materias. Por ejemplo, en Santa Eulalia de Oscos les preocupaba el tema de los purines; pues tenemos expertos. En Carreño tenían interés por temas de envejecimiento e inteligencia artificial; también tenemos expertos... Tenemos especialistas en todo y lo que tenemos que hacer es ofrecer a la sociedad asturiana ese conocimiento para mejorar la región.

–¿Qué proyectos concretos tienen en mente?

–En el Vicerrectorado me acompaña en Extensión Universitaria Zulima Fernández, que es profesora titular, ingeniera de minas y matemática. Como yo soy experta en historia del arte, he querido formar un equipo multidisciplinar, con gente que sabe cosas que yo no sé. Zulima sabe mucho de redes, de nuevas tecnologías, de temas de internet... En este sentido, queremos hacer cursos Mooc (cursos online masivos y abiertos) para llevar la formación a todos los pueblos. Nuestro objetivo es que cualquier persona que tenga un móvil pueda seguir un curso o un seminario o lo que sea. Por otra parte, en Proyección Cultural, que es la otra pata de este Vicerrectorado, está José Antonio Vega, que es catedrático de Anatomía. Él está diseñando las políticas culturales. Serán centrípetas, porque haremos actividades en el edificio histórico de la Universidad, y centrífugas, ya que queremos que esas actividades irradien al resto del territorio.

–Explíquese.

–En el edificio histórico hemos hecho un par de exposiciones, que ya estaban programadas. Lógicamente, lo programado lo vamos a llevar a cabo, pero nuestra idea es elegir un tema que preocupe –que puede ser desde el cambio climático o el envejecimiento hasta la sostenibilidad o la pandemia– y realizar una actividad o una serie de actividades sobre esa temática en el edificio histórico y simultáneamente en el resto del territorio. Lo que hemos notado es que los ayuntamientos, cuando vamos a verlos, por un lado les sorprende nuestra presencia y, por otro, nos acogen con gran interés y emoción. Quieren que vayamos, quieren tener la Universidad allí. En San Martín del Rey Aurelio nos han pedido que pongamos una sede de Pumuo (Programa Universitario para Mayores) y lo estamos estudiando; en Luarca estamos en negociaciones para hacer algún tipo de aula relacionada con Gil Parrondo... Estamos yendo también a paradores nacionales, pues había un convenio firmado pero no se había ejecutado. Intentaremos que nos cedan esos espacios tan formidables para realizar actividades.

–¿Cuándo podrán en marcha su plan de actividades sobre temáticas concretas?

–Hay que buscar financiación y hay que pensar que ya hay una programación hecha. Nosotros calculamos que a partir del próximo curso ya podremos empezar a introducir algo de esto y ya el año que viene desarrollar un programa potente de actividades. Recientemente, me reuní con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, porque pensamos que el Edificio Histórico es un lujo. Es un edificio renacentista maravilloso y que está en el centro de Oviedo. Y a la capital le faltan espacios para el arte de vanguardia. Hemos ofrecido al Ayuntamiento organizar un “Oviedo Abierto”, como ya funciona en Madrid y Cáceres.

–Habla de extender la Universidad al territorio regional, pero... ¿Y al nacional? ¿Es una meta plausible en estos cuatro años?

–De momento, lo que podemos hacer es extender la Universidad al territorio regional. Ahora bien, estamos estableciendo vínculos con los emigrantes a América, porque consideramos que el fenómeno de la emigración masiva que hubo a finales del siglo XIX es también Asturias. Este fenómeno del retorno queda a veces en lo anecdótico de las casas de indianos, pero es mucho más. Es el cosmopolitismo, los espacios del saber que generan, esos viajeros que se atreven a ir al otro lado del mar y vuelven con conocimientos nuevos... Por ello, estamos teniendo relación con varias asociaciones de emigrantes y nos están tendiendo la mano. Por ejemplo, en Peñamellera Baja vamos a crear un premio de investigación sobre patrimonio con la colaboración económica y de todo tipo de colectivos de emigrantes de Suarías, así como de gente que está en América; en concreto, en Chile.

–¿Qué actividades desarrollará este verano la Universidad?

–Tenemos veinte cursos programados en sitios muy diversos. Son cursos, además, que sirven a funcionarios o profesores de Secundaria para obtener créditos de formación permanente. Cada diez horas es un crédito. Tenemos cursos en Avilés, Pravia, Oviedo, Carreño, Salas, Gijón, Cangas del Narcea, Santa Eulalia de Oscos y no sé si me queda alguno más. Obviando el año pasado, porque con la pandemia solo se organizaron tres cursos, en 2018 hubo trece y en 2019, nueve. Nosotros organizaremos veinte. Creo que esto muestra el esfuerzo que hemos hecho al llegar de no solo hacer lo que estaba previsto, sino de incrementarlo. Y no serán solo cursos; en Carreño, por ejemplo, tenemos un formato de debate de envejecimiento e inteligencia artificial, y en otros sitios tenemos conferencias.

–¿Cuáles son sus planes para Pumuo (Programa Universitario para Mayores)?

–Ya está cerrada la programación, mantendremos las sedes que había. Y estamos viendo la posibilidad de crear nuevas sedes en San Martín del Rey Aurelio y Taramundi. Darle la oportunidad de pasar por las aulas o de tener un diploma a alguien que no ha podido ir a la Universidad me parece realmente atractivo.