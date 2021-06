Toda Asturias alcanza la “nueva normalidad” al caer a mínimos los casos en planta y UCI

Los datos correspondientes a Asturias indican una incidencia acumulada a siete días inferior a 40 casos por cada 100.000 habitantes, y tanto la ocupación hospitalaria como en las unidades de cuidados intensivos están en verde, con datos similares a los de septiembre del año pasado. De hecho, el hospital de Cabueñes solamente tenía ayer tres positivos en planta y 2 en UCI, más cuatro en sospechas. Y el Hospital Universitario San Agustín cierra su UCI covid.

La Consejería de Salud comunicó ayer un total de 137 nuevos positivos entre el viernes y el domingo. Los últimos datos del Servicio de Salud del Principado (Sespa) arrojan que a día de ayer había 43 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid, y otras 13 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos en el conjunto del sistema sanitario asturiano.

Los mejores datos se encuentran en los grupos etarios de los mayores de 65 años, que no cosecha tan buenos resultados desde mediados de agosto del año pasado, antes de que la segunda ola por covid 19 se disparó en octubre, alcanzando cifras impensables de contagios –hasta 1.900 casos semanales– y de fallecimientos por covid que llevaron a un “noviembre negro” en el Principado.

Las medidas restrictivas, los cierres perimetrales y las vacunas, que se empezaron a inocular a finales de diciembre, han sido claves para frenar los contagios. Asturias sigue a la cabeza de la vacunación en el conjunto del país y, según los últimos datos del Sespa, ya se ha inoculado a 664.782 personas, el 65,25 por ciento de la población asturiana, con al menos una dosis. Además, a 439.956 se les ha administrado la pauta completa, lo que implica que la inmunización alcanza al 43,18 por ciento de los asturianos.

Por edades, el 97,27 por ciento de los mayores de 90 años ha recibido ya los dos pinchazos, y el 92,75 por ciento de la población de 80 a 89 años tiene la pauta completa. El siguiente rango etario con un mayor porcentaje de inmunizados es el de las personas de 70 a 79 años y le sigue el grupo de 50 a 59 años, con el 77 por ciento. En el caso de los asturianos de 60 a 69, solo el 35 por ciento tiene las dos dosis. Por debajo, están los grupos de 40 a 49 y 30 a 39, que llegan al 35 y al 25 por ciento respectivamente.

La buena noticia del control de la pandemia en Asturias, pese al incremento de contagios entre los jóvenes, se produce mientras saltan las alarmas en Europa por el avance de la “variante delta” del covid-19, que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a anunciar en 72 horas (el jueves, en principio) España exigirá una PCR negativa o vacuna completa a todos los ciudadanos que vengan del Reino Unido. Precisamente ayer se conoció el último informe de secuenciación del virus en España: la variante delta ya representa uno de cada diez casos, aunque su incidencia se reparte de forma desigual según los territorios.

Pruebas PCR también a vacunados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se sometan a pruebas PCR los contactos estrechos de las personas infectadas, con independencia de que ya estén vacunados. Considera que “se dispone de pocas pruebas sobre la medida en que las personas parcial o totalmente vacunadas o previamente infectadas pueden contribuir a la transmisión. Además, existe un riesgo permanente de escape de la vacuna y de reinfección debido a variantes del SARS-CoV-2 con propiedades inmunogénicas alteradas”.

España vendió 293 millones de mascarillas en 2020. La venta de mascarillas fabricadas en España en 2020 alcanzó los 293 millones, y de ellas 265,4 millones fueron de protección facial y 27,6 millones con filtro FFP, según datos del INE.

Repesca para los mayores de 70 años que aún no se vacunaron





El Servicio de Salud realizó ayer un llamamiento a los asturianos de más de 70 años que aún no se han vacunado contra el covid-19, bien por no haber sido localizados, bien por haber rechazado la vacuna en un primer momento. Para ello, se han habilitado horarios y puntos de vacunación en las distintas áreas sanitarias. Las personas a las que va dirigido este llamamiento, nacidas antes de 1951, deberán presentar su carné de identidad o pasaporte, así como la tarjeta sanitaria o de mutualista en el caso de que no pertenezca al Sistema Nacional de Salud. Este periodo extraordinario de vacunación se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en todas las áreas sanitarias, organizando las citas por franjas horarias según el año de nacimiento. El Sespa recordó la importancia de la vacunación para estas personas “por tratarse de un grupo vulnerable”, por lo que la inmunización reduce la gravedad y mortalidad de la enfermedad.