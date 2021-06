El consejero de Salud defiende las vacunas anticovid: han evitado 17.000 casos y 3.500 muertos

"No es adecuado introducir el miedo sobre la vacunación ni poner en duda a nuestros profesionales" . Esla réplica que acaba de dar el consejero de Salud, Pablo Fernández, a una interpelación de la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, en la que pidió que no se inicie la campaña de vacunación a menores sin que haya prescripción médica, como ha ocurrido con la población adulta.

"Usted está al margen de lo que mantiene la medicina mundial y los especialistas", ha afirmado Pablo Fernández, quien ha indicado que la vacunación masiva ha evitado 17.000 casos de covid-19 y 3.500 fallecidos en el conjunto del país. El consejero de Salud ha defendido la necesidad de "hacer frente de forma rápida y ágil mediante la vacunación. Lo dicen científicos de todos el mundo. El beneficio de las vacunas es mucho más alto que los riesgos".

Por otra parte, el titular de la cartera de Salud ha asegurado que la presencialidad en los centros de Atención de Primaria es un 70 por ciento mayor en Asturias a la que había hace un año, durante su respuesta a una interpelación del diputado de IU, Ovidio Zapico. Pablo Fernández ha actualizado los datos sobre la atención presencial en los centros de salud, que se encuentra ahora en un 33% en medicina de familia, el 31% en pediatría y el 68 por ciento en enfermería. También ha indicado que el 69 por ciento de las llamadas requieren una atención telefónica.

Repesca para los mayores de 70 años

El Servicio de Salud realizó ayer un llamamiento a los asturianos de más de 70 años que aún no se han vacunado contra el covid-19, bien por no haber sido localizados, bien por haber rechazado la vacuna en un primer momento. Para ello, se han habilitado horarios y puntos de vacunación en las distintas áreas sanitarias. Las personas a las que va dirigido este llamamiento, nacidas antes de 1951, deberán presentar su carné de identidad o pasaporte, así como la tarjeta sanitaria o de mutualista en el caso de que no pertenezca al Sistema Nacional de Salud.

Este periodo extraordinario de vacunación se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en todas las áreas sanitarias, organizando las citas por franjas horarias según el año de nacimiento. El Sespa recordó la importancia de la vacunación para estas personas “por tratarse de un grupo vulnerable”, por lo que la inmunización reduce la gravedad y mortalidad de la enfermedad.