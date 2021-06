La hostelería asturiana, entre las que mejor se recuperan de la crisis por el coronavirus

Asturias se sitúa entre las comunidades autónomas en las que mejor se recuperan la hostelería y la restauración, según se desprende de un estudio realizado por Hostelería de España sobre la cifra de negocio del sector. Aun así, los números están muy alejados de los que se registraron en el primer cuatrimestre de 2019, un ejercicio en el que el Principado batió récord de visitantes.

La facturación media en el conjunto del país durante el primer cuatrimestre de este año (enero-abril) cayó un 25,6 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020, y eso pese a que en marzo del pasado ejercicio se decretó el confinamiento en el conjunto del país. En Asturias, ese descenso interanual fue del 19,7 por ciento, el noveno menos duro del conjunto de las autonomías, según el análisis realizado por Hostelería de España.

Si el foco se pone solo en el mes de abril, el crecimiento interanual se dispara hasta 1.233 por ciento. Hay que tener en cuenta que España entera quedó confinada a mediados de marzo de 2020, y que este año Asturias estuvo cerrada perimetralmente durante Semana Santa (principios de abril), y también algunos concejos por debido a su elevada tasa de contagios por el coronavirus.

Con todo y con eso, el Principado ocupa el quinto mejor puesto en la comparativa interanual del mes de abril, y el cuarto si se compara con el mes de marzo, con un incremento intermensual de la cifra de negocio del 14,6 por ciento.

El sector hostelero asturiano admite que a partir de abril la situación ha mejorado, especialmente en los dos últimos meses. Pero también advierte de que la reducción de aforos y las distancias no les permiten trabajar al 100 por ciento de la capacidad. “Aún no cubrimos ni de lejos las pérdidas y muchos no sacan para los gastos”, afirman.

El cierre perimetral hundió la llegada de turistas

El número de turistas de otras comunidades autónomas que han visitado Asturias en el primer trimestre del año se desplomó un 49 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, debido a las fuertes restricciones de movimientos tanto en otras comunidades autónomas como en Asturias, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE). Ese desplome fue mayor que la media nacional, que se situó en el 47,8 por ciento. El gasto asociado a los viajes también ha caído, con una caída media nacional del 65 por ciento. Y los asturianos son, según el INE, los que más gastan cuando viajan, con una media diaria de 53 euros, frente a los 43 de media, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Asturias, junto con Cantabria y Galicia se encuentran entre los destinos preferidos de cara a las próximas vacaciones estivales, mientras que Baleares y Canarias son los más demandados por los andaluces.