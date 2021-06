Los hosteleros, enfadados: más de la mitad de las cafeterías en los IES seguirán cerradas

“Somos el único colectivo de toda España para el que no hay solución ni se busca”. Es la queja que ayer hicieron los responsables de 84 cafeterías de instituto, que llevan cerradas desde hace más de un año –desde el 13 de marzo de 2020– por la pandemia. Ayer un grupo de afectados se reunió con la directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, Lydia Espina, y los hosteleros salieron con la misma decepción con la que entraron. “Como mínimo hasta enero de 2022 no volveremos a trabajar y solo en 36 de las 84 cafeterías que teníamos”, denuncia Ignacio Rodríguez, presidente de la Asociación de Cafeterías Públicas de Institutos, que representa a 126 familias.

La directora general explicó que este curso “no fue viable compatibilizar la actividad de las cafeterías con las exigentes medidas higiénico-sanitarias que tuvimos que adoptar para que nuestros centros fuesen lo más seguros posibles, como así han sido”. La intención del Principado es que el próximo curso “ya puedan reabrir”, aunque no en todos los centros: solo en 36. Esto significa, protestan los propietarios de los negocios hosteleros, que “muchas familias continuarán sin trabajo”, ya que más de la mitad de los locales seguirán cerrados.

Por si fuera poco, y según aseguran los afectados, no podrán retomar su actividad “como mínimo hasta enero de 2022”. Porque, detallan, el proceso de contratación va muy retrasado: “Hasta septiembre, octubre o noviembre no saldrán como pronto las licitaciones”. La previsión de la Consejería de Educación, no obstante, es que se adjudiquen los pliegos “para el primer trimestre del curso”.