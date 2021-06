Los interinos censuran la sentencia que los mantiene como “no fijos”: “Seguimos igual”

La sentencia, emitida por la Sala de lo Social del Supremo, establece que el personal laboral de la Administración pasará automáticamente a ser indefinido no fijo cuando transcurran tres años de contrato sin que se haya resuelto el proceso de selección. Se aplica así la reciente doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado día 3 declaró contraria al Derecho europeo la normativa española.

El alto tribunal ha explicado que el cómputo de ese plazo no puede verse interrumpido por normas presupuestarias sobre paralización de ofertas públicas de empleo, ya que la cobertura de vacantes cubiertas por trabajadores interinos no implica incremento presupuestario. Así que la duración máxima de un contrato de interinidad será la del periodo de tiempo durante el que se prolongue el proceso de selección para cubrir esa vacante, y con un máximo de tres años para que adquiera la condición de trabajador indefinido no fijo.

Antonio Navarro, presidente del Sindicato de Trabajadores Temporales de la Administración (SINTTA), reaccionó con cautela ante al decisión del Supremo, por dos razones. La primera, que la que se pronuncia es la Sala de los Social, por lo que, “en principio, solo afecta a los laborales, no a los interinos estatutarios”. Y segunda, porque el TJUE “desde hace ya bastante tiempo ha dictaminado que la figura del indefinido no fijo no es válida”. “Así que continúa el abuso y se sigue infringiendo la ley europea”, indicó Navarro, quien reconoce, en todo caso, “una pequeña mejoría”, porque “se reconoce al fin que a partir del tercer año se está en fraude, cuando hasta ahora ha habido sentencias que han avalado la situación de trabajadores hasta con veinte años de interinidad”.

En cuanto a los interinos, “de momento nada, hasta que se pronuncie el Supremo”, apuntó Navarro, quien subrayó que en el sector de la Educación, por ejemplo, “no hay visos de que vayamos a ajustarnos al derecho europeo”. Añadió: “seguimos esperando que se imponga la cordura que se cumpla lo que manda TJUE y que (los dirigentes políticos) se dejen de dar vueltas”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CIS) valoró de manera “positiva” la interpretación de la doctrina por parte del Supremo, porque “da mayor protección y seguridad jurídica al personal interino laboral”, al que se le reconoce la condición de indefinido no fijo. “Asimismo, establece de manera muy clara la duración máxima de tres años para cubrir las vacantes, salvo que se haya iniciado el proceso selectivo y este período no podrá interrumpirse con la excusa de la paralización de las ofertas de empleo público”, subraya CIS, que considera que esta doctrina “pone de nuevo el foco en el abuso de la temporalidad por parte de nuestras administraciones”.

El sindicato independiente resaltó que este “problema” requiere “de una vez por todas una propuesta efectiva por parte del Ministerio que ponga coto a esta práctica en nuestras administraciones y solucione la grave situación que afrontan miles de personas en toda España”.

Borja Llorente, secretario general de la Federación de Enseñanza en Asturias de Comisiones Obreras (CC OO), indicó que el gabinete jurídico del sindicato entiende que la sentencia se refiere únicamente “a empleados públicos con contrato temporal laboral”. Desde este punto de vista “no es novedosa”, puesto que “ya había sentencias del TS dictaminando la conversión de los laborales en abuso de temporalidad en indefinidos no fijos”. Llórente indicó que la sentencia no pasa de ser “un fake”, pues ya había jurisprudencia en el mismo sentido. “En principio, no cambia nada. Es la doctrina habitual”, añadió.

Marisol Gómez, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT), en sintonía con los servicios jurídicos del sindicato señaló que habrá que aguardar a conocer el texto de la sentencia.