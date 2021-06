“Morir te vas a morir; sé feliz”, la receta del neurocirujano “Coté” Asensi ante la enfermedad

La entrega del “Asturiano del mes” al neurólogo José María “Coté” Asensi Álvarez se convirtió ayer en una oda a la vida y a la necesidad de ser felices. “Morir te vas a morir seguro. Pero por si le sirve a alguien, hay que mirar arriba, ser lo más feliz posible y querer lo máximo posible”, aseguró el médico que se autodiagnosticó en enero de 2020 un tumor cerebral incurable (un gliobastoma). “El pronóstico no hay quien lo sepa”, insistió ayer.

“Coté” Asensi llegó a la sede de LA NUEVA ESPAÑA rodeado de su esposa, Isabel Miranda, sus cinco hijos, otros familiares y amigos. Se mostró feliz, haciendo honor a la que se ha convertido en su máxima en la vida. “No quiero que mi enfermedad me lleve a la tristeza y pierda tiempo, años, llorando”, aseveró ante los asistentes, entre los que se encontraban su hermano el doctor Víctor Asensi, especialista en enfermedades infecciosas; la hematóloga Concha Nicolás, y el otorrino Justo Gómez.

Gonzalo M. Peón, director de LA NUEVA ESPAÑA, explicó el origen del “Asturiano del mes” en 1996, concediendo el primer reconocimiento a la científica Margarita Salas. Desde entonces se han otorgado más de 300, en una lista “que nos hace sentirnos orgullosos de nuestra tierra, porque de un sitio pequeño, periférico y con apenas un millón de habitantes se demuestra que se pueden hacer muchas cosas”. Peón pasó a continuación a explicar la concesión del galardón al neurólogo José María Asensi. “Este es un premio periodístico, que conceden los periodistas con criterios periodísticos. En este caso se le otorga por su entereza y forma de encarar la adversidad, siendo un ejemplo para todos su testimonio en LA NUEVA ESPAÑA. Su autodiagnóstico no solo no le hundió, sino que buscó fórmulas para seguir ayudando a sus pacientes”. Este reportaje se encaramó entre los contenidos con mayor índice de audiencia. “Su testimonio impresionó a nuestros lectores, y seguro que ayudó a muchos de ellos”.

El neurólogo ovetense, que ha creado un blog (“asensineurologo.es”) para ayudar a sus pacientes de párkinson, aseguró que el galardón le “llena de orgullo” sobre todo por sus cinco hijos. Y se refirió sin tapujos a su enfermedad: “Hay diferentes tipos de tumores y tener un cáncer no es morirse en muchas ocasiones, y los pronósticos de los médicos no siempre se cumplen. Hay que seguir adelante, viviendo. A mí, esto no me produjo sensación de tristeza, porque me va a llegar la hora de morir, como a todo el mundo. Mi aspiración es ser feliz en este tiempo”.

Aseguró “Coté” Asensi que desde que es conocedor de su enfermedad “quiero más a mi mujer, a mis hijos y a mis amigos. No tengo problema en acercarme a alguien y decirle que es estupendo y que le quiero mucho. Eso me ha cambiado, porque antes me costaba decirlo. Así de tonto era”.

En el lado contrario a la felicidad está la tristeza, y la depresión, un “problema muy gordo de la sociedad española”. El neurólogo premiado relató que en su juventud “la gente iba por la calle cantando, pasabas junto a una obra y oías cantar. Ahora no hay la alegría que había. Ahora se vive mejor, pero antes se era más feliz”. Y mostró especial preocupación porque hay “un 5 por ciento de niños con depresión. Y está la anorexia nerviosa, que no existía cuando yo estudié, y hay muchas personas con este problema pese al bienestar socioeconómico en el que vivimos”. Así que José María Asensi Alonso ha tomado la decisión de ser feliz: “Prefiero tener hambre y estar contento que estar sobrado y triste”.

Retirado desde que se le diagnosticó la enfermedad, este neurólogo se ha empeñado en trasladar un mensaje que él mismo pone en práctica a diario: “Tira para adelante e intenta ser cariñoso con tu familia y amable con tus amigos”. Ahora, sostiene, se da cuenta “de la enorme suerte que he tenido en la vida”.

El director de LA NUEVA ESPAÑA y el exdirector Melchor Fernández Díaz fueron los encargados de entregar la portada del periódico elaborada expresamente con motivo del homenaje, una caricatura y la estela de José María Legazpi, los atributos con los que se reconoce a los galardonados.