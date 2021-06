"La presencialidad en la sanidad es esencial para las personas mayores", defiende UGT

En cuanto al tema de la presencialidad, Fernández Lanero señaló que existe "preocupación": "Queremos ver cómo se va a recuperar esa presencialidad, hace tiempo que venimos diciendo que la sanidad requiere de más recursos económicos, todavía no nos recuperamos de los recortes del PP de la anterior crisis, y lógicamente hay colectivos muy vulnerables que necesitan esa presencialidad, como es el colectivo de las personas mayores; no solo esos, pero esos fundamentalmente, tienen dificultades para llevar una atención a través del teléfono y a través de internet porque no están preparados y porque además la salud es muy difícil hacerla por medios telemáticos, por lo tanto, queremos saber cómo se va a volver a recuperar esa normalidad presencial". Y advirtió de que "la atención telefónica no está funcionando”.

En ese aspecto incidió Manuel Francisco Menéndez, secretario general de la Unidad de jubilados y pensionistas: “Estábamos preocupando porque la pandemia estaba alejando a los mayores de los centros de salud” y aseguró que "los medios digitales tienen que acercar la sanidad al ciudadano no alejarnos”. Un problema que se puede acrecentar durante el verano: “Entramos en un periodo estival, en un periodo de vacaciones, estamos volviendo a la normalidad, nos dicen que ya podemos viajar, están los viajes del Imserso pendientes, decir que ya nos podemos relacionar, que ya estamos vacunados, queremos volver a la normalidad sanitaria, queremos tener presencia, no queremos filtros”.

A pesar de que el consejero de Sanidad aseguró que todo paciente que lo desee puede acudir al médico, Menéndez explicó que eso no está sucediendo: “Lo primero que tienes que hacer es llamar por teléfono, primero que te cojan el teléfono, en algunos sitios hay problemas para que te cojan el teléfono, luego es un administrativo el que te coge el teléfono, quién decide si te da la cita o no; yo personalmente tuve un problema el otro día. Hay problemas para citas presenciales y citas que se demoran en el tiempo”, añadía. Para concluir insistió en que lo que se necesita son "medios humanos y económicos” y en que "la presencialidad es esencial para las personas mayores”.