Barbón y Mallada deshielan su relación en busca de acuerdos a mitad de legislatura

El Gobierno no dudó en calificar de “positiva” la primera reunión, cara a cara, con “la jefa de la oposición”, mientras que Teresa Mallada dejó claro que Barbón tendrá hoy mismo ocasión de demostrar una voluntad de “consenso”, de la que los populares darán pruebas fehacientes: “Vamos a apoyar la ley de Salud Pública, en la que hemos introducido varias enmiendas que mejoran el texto definitivo, que nos han apoyado, y también votaremos a favor de la Ley de Garantías de Derechos y Prestaciones Vitales, en la que no tuvimos tanta suerte de que aceptasen nuestras enmiendas, pero que aunque no es nuestra ley apoyaremos, porque Asturias necesita una ley en esa materia”, adelantó Mallada.

La líder de los populares asturianos espera que haya reciprocidad por parte del PSOE y que no tumbe la toma en consideración de su proyecto de ley sobre polígonos industriales, que no entraña ni mucho menos su aprobación sino que tenga luz verde para iniciar su tramitación en el parlamento autonómico, a partir ya del mes de octubre. El principal obstáculo radica en que el Consejo de Gobierno ya informó desfavorablemente ese proyecto legislativo de los populares, por lo que ahora el Grupo Socialista en la Junta General debería contradecir el parecer expresado por el Ejecutivo de Barbón o, al menos, abstenerse en esa votación, que, para un mayor simbolismo, será la última del curso político en la Junta.

Hubo algún que otro guiño mutuo. La portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, se refirió a Teresa Mallada como “jefa de la oposición”, mientras que la dirigente popular declaró que “he pedido a mi Presidente el voto de su grupo”, en alusión a Barbón. Pero así y todo, pese a la cordialidad que caracterizó el encuentro de casi una hora, Mallada no pudo garantizar si habrá reciprocidad socialista a los votos favorables del PP en el pleno de hoy: “No tengo la seguridad. Le he dicho que ponga en valor esa voluntad de consenso que él reclama porque se trata de una ley que ha sido objetivamente avalada por la gran mayoría de empresarios que están en polígonos industriales, unas áreas claves para el desarrollo de Asturias”.

La presidenta del PP acabó lanzando un órdago al presidente autonómico. “Asturias necesita un Gobierno que ponga a Asturias por encima de siglas y de intereses personales”, planteó Mallada, que incluyó entre los asuntos trascendentales “para ir de la mano” como el empleo o la financiación autonómica.

Melania Álvarez hizo una valoración “positiva” de la reunión, dentro del marco de “diálogo que caracteriza a este Gobierno” y admitió que se había hablado de cuestiones vertebrales para Asturias. La portavoz del Ejecutivo se cuidó de no anticipar la posición del PSOE en la toma de consideración del proyecto de ley sobre polígonos del PP. “Se está analizando y valorando esa posición y será el Grupo Parlamentario el que finalmente desvele si ese voto va a ser favorable”, manifestó Melania Álvarez quien dejó entrever que la reunión supuso un cierto avance: “Ojalá esta petición de encuentro se hubiese producido antes, lo que hubiese supuesto, quizá, que el devenir de esta situación fuese otro”.