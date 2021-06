Educación se mantiene firme. Como ya venía advirtiendo desde hace semanas, en los planes del Principado no está mantener la ratio de profesores por alumno del curso que acaba de terminar. "Habrá los recursos (humanos) que sean necesarios, pero no los del año pasado," ha vuelto a insistir hoy la consejera, Carmen Suárez, en el cierre de un curso en el que la administración regional desdobló aulas a fin de garantizar la seguridad de los estudiantes en los centros educativos, lo que conllevó una mayor contratación de interinos. Además Suárez también ha ratificado la intención de que el próximo curso se garantice la presencialidad del 100% del alumnado pese a que todavía no habrá una normalidad absoluta: "Hay que mantener distancias de seguridad y tener mascarillas, geles y demás. La pandemia no ha terminado".

Seguridad en las aulas

"Los centros han sido seguros. El porcentaje de aulas confinadas en este curso ha sido mínimo", ha destacado Suárez, quien destaca que el próximo curso seguirá habiendo medidas de seguridad para evitar contagios. "Se mantendrán, aunque habrá flexibilidad en la distancia de seguridad", ha señalado sobre una medida que ya ha sido trasladada a la comunidad educativa: "Hemos medido y el alumnado cabe".

Contrataciones

La consejera de Educación ha insistido en la idea de no hacer el esfuerzo del pasado curso en lo que a contrataciones se refiere: "Los sindicatos plantean unos recursos. Les hemos hecho una propuesta que nos parece razonable".