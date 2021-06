Los institutos cierran exhaustos sus aulas

Asturias cierra definitivamente hoy el curso del coronavirus. Más de 54.000 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional despedirán este mediodía un año académico que pasará a la historia por las mascarillas, las distancias de seguridad y, en algunos casos, la semipresencialidad. Se suman así a los 63.929 alumnos de Infantil y Primaria, que ya iniciaron sus vacaciones de verano hace una semana. El balance de los institutos, según aseguran sus equipos directivos, es “positivo”. “Si me hubiesen preguntado en septiembre cómo acabaría el curso, lo primero que hubiera contestado es que: ‘Vamos a cerrar en quince días’. Pero aquí estamos”, resumió uno de los responsables de centros entrevistados por LA NUEVA ESPAÑA, Santiago González, del IES Doctor Fleming de Oviedo.

Eso sí, tanto profesores como estudiantes llegan al verano “muy cansados”: “Todos hemos hecho un esfuerzo tremendo; ha sido el curso más largo de nuestras vidas”. Y ese esfuerzo fue reconocido ayer por la Consejera de Educación, Carmen Suárez, en una carta en la que confesó sentirse “orgullosa de pertenecer a un colectivo docente que ha sabido arrimar el hombro en un momento crucial”. “Me corresponde reconocer la ingente labor que habéis realizado desde los centros, en un alarde de compromiso y profesionalidad; estoy inmensamente agradecida por vuestra dedicación”, expresó.

Según Suárez, durante el año lectivo que se va el sistema educativo asturiano “ha estado sometido a la prueba de estrés más dura que hubiéramos podido imaginar”. Y aunque prefiere quedarse con lo bueno, reconoce que ha sido un curso “difícil”. “Hemos sentido miedo a lo desconocido, inseguridad y frustración. Hemos tenido que aprender sobre la marcha a gestionar una crisis sanitaria de dimensiones desconocidas. Y hemos cometido errores (...). Entiendo que algunas medidas hayan causado malestar y generado quejas”, expresó. La que más ruido ocasionó fue la semipresencialidad en algunos cursos, un modelo que, según ha prometido el Gobierno regional, no se repetirá en septiembre.

El profesorado del instituto Carmen y Severo Ochoa de Luarca se quedó ayer, sin embargo, con lo positivo: con la “fuerza y responsabilidad” demostrada por los estudiantes y sus familias. El jefe de estudios, Jesús Fernández, destaca en este sentido la buena disposición de los alumnos, “que aguantaron el frío” y las corrientes en pasillos y aulas, fruto de la buena ventilación cruzada. En este centro, por suerte, no fue necesario recurrir a la semipresencialidad. “Esto fue importante, porque así se pudo crear una rutina que es beneficiosa”, menciona. La orientadora, María Fernández, apunta que la formación presencial es clave para el desarrollo de los adolescentes: “Ellos necesitaban verse en persona y compartir lo de siempre”.

Andrés Roces, del IES Río Nora de Pola de Siero, fue a debutar en el peor curso, en el del covid. Pero a juzgar por lo que cuenta, la experiencia no fue tan mala. “En los peores momentos la gente saca lo mejor de sí misma. La cooperación ha sido absoluta, tanto entre los docentes como con las familias y los alumnos”, celebra. A la vista de la evolución de la pandemia, Roces entiende que lo razonable es que, para el próximo curso, “se pueda recuperar algo más de normalidad” y, sobre todo, que “no haya la incertidumbre con la que hemos vivido estos meses”. No cambia mucho la percepción que se tiene de este curso en Lugones. “Fue más agotador, con un esfuerzo añadido para sortear todas las dificultades que ha traído el virus”, como lo define Gonzalo Bengoa, profesor de Pedagogía Terapéutica del centro Santa Bárbara. “Creo que ha salido mejor de lo que augurábamos el pasado septiembre y ha sido gracias al empeño de la profesión”, valora.

Covadonga Fernández, directora del IES Infiesto, indica que lo más complicado de este año académico fue “la incertidumbre”. “El no saber –abunda– qué es lo que iba a pasar, por ejemplo, cuando subió la incidencia en la zona y el concejo estuvo confinado; hubo nervios porque no sabíamos que pasaría”. El centro piloñés tuvo presencialidad total, “pero sacrificando aulas específicas, como los laboratorios, los talleres, o incluso el salón de actos”. Fernández también reconoce la “gran labor” de los conserjes y el personal de limpieza, “que este año han tenido que hacer un esfuerzo extra, con mil ojos y mil manos”. La directora asume el “cansancio” de todo el claustro escolar: “Este curso no empezó en septiembre, sino en marzo del año pasado; a estas alturas los profesores ya notan el agotamiento de la falta de normalidad. Ha sido el curso más largo de nuestras vidas”.

Según los datos aportados ayer por las consejerías de Educación y Salud, Asturias cierra el curso con los datos más bajos de incidencia de coronavirus: menos que la mitad del primer trimestre. En concreto, en la recta final de clases –de la semana del 22 al 28– se registraron 1.026 positivos entre el alumnado y 74 en el profesorado y personal de servicios. A fecha 23 de junio, el Principado calcula que el 94,8% del profesorado había sido inoculado con al menos una dosis y el 86% había completado la pauta. En total, el listado está integrado por 24.191 personas. La diferencia hasta completar el 100% en la primera dosis se explica, según Salud, “por el ligero porcentaje de rechazos y por aquellos que no han podido participar en la campaña por razones sanitarias”.

“Asturias es la única región que no mantendrá los refuerzos docentes”

Asturias irá “en contra de las directrices de la Ministra Celaá” y será “la única comunidad que prescindirá el próximo curso del profesorado de refuerzo covid”. Así lo denunciaron ayer los cuatro sindicatos docentes con representación en la Mesa Sectorial de Educación, ANPE, UGT, CC OO y SUATEA, en una rueda de prensa conjunta. Los representantes del profesorado advirtieron que “el Principado pretende ahorra con la educación” y “volver a la normalidad como si nada hubiera pasado”. “Y sí que ha pasado”, criticaron: “El proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los alumnos se ha visto muy afectado, especialmente el de los más vulnerables”.

Las cuatro fuerzas sindicales exigieron a la Consejería de Educación que retome el diálogo y mantenga los refuerzos de plantilla que se hicieron por el coronavirus al considerarlos “imprescindibles”. A ANPE, UGT, CC OO y SUATEA no les vale la promesa que ha hecho el departamento de Carmen Suárez de conservar profesores covid en “situaciones concretas”, siendo “objeto de especial atención los centros que tuvieron semipresencialidad” este curso y la atención a la diversidad. “Es una cortina de humo. Nosotros pedimos medidas generalizadas”, remarcó Gumersindo Rodríguez, de ANPE. En juego están los puestos de más de 700 profesores, contabilizando también a la concertada.

Según el manifiesto que leyeron los sindicatos, Educación “está cayendo en los mismos errores que se cometieron el curso pasado”, y operando desde la “improvisación”. “La desgracia que supone la pandemia debería convertirse en una oportunidad de mejora para la comunidad educativa asturiana. Debería ser una oportunidad para que nuestra clase política comprenda que menos alumnado en clase supone mayor calidad educativa”, manifestaron. Sin embargo, los anuncios hechos hasta ahora demuestran que para el Gobierno “la educación no es una prioridad”.

Por eso, las organizaciones sindicales piden a la Consejería que “rectifique” y le mandan deberes: “Es necesario finalizar el proceso de vacunación de toda la comunidad educativa, incluido el alumnado, mantener la distancia de seguridad que todos los expertos siguen estableciendo en metro y medio, bajar la ratio, adecuar espacios y reforzar las plantillas”.

Instituto Doctor Fleming (Oviedo)

“Dar clase con mascarilla fue un agobio”, dicen los alumnos

–¿Cómo ha sido este curso?

–Bueno, un poco agobiante. Fue raro estar todo el día con mascarilla. Me duelen las orejas...

–¿Qué pides para septiembre?

–Más excursiones y menos medidas de seguridad.

Ray Saiz, de 13 años y alumno de 1º de la ESO del instituto Doctor Fleming, es uno de los muchos jóvenes ovetenses que hoy aparcarán los libros para empezar unas merecidas vacaciones de verano. En realidad, algunos ya llevan días de descanso. El Fleming estaba ayer, en el penúltimo día de clases, a medio gas. Hay “cansancio” y muchas ganas de olvidar el curso del coronavirus. “Fue muy agobiante no poder ver la cara a los compañeros por culpa de las mascarilla”, señaló la alumna Paula González, de 12 años. “Lo peor han sido las distancias”, comentó Iván Baztán, de 13, aunque algún abrazo cayó. “Las clases han resultado difíciles por las mascarillas; a veces me duelen las orejas y no me escuchan bien”, dijo Jesid Arciniegas, de 12, que pidió para septiembre recuperar las actividades extraescolares.

Pese a todo y a la pandemia, el director del instituto ovetense, Santiago González, hizo ayer un balance “francamente positivo”. “Mientras mucha gente teletrabajaba, los centros seguimos abiertos y el profesorado aquí ha estado”, afirmó. Al pie del cañón, luchando contra dificultades no menores, como la semipresencialidad. “Las aulas espejo no es la solución”, opinó. “Lo fundamental –agregó– es que el alumnado esté en el centro”. González ve con optimismo el próximo curso, ya que, dice, la reducción de distancias entre pupitres a 1,2 metros “nos da aire”.

Colegio Montedeva (Gijón)

Los docentes ven un error volver a las ratios precovid

María Lobo es una alumna que hoy finaliza sus estudios de la ESO en el colegio Montedeva. Es atleta de medio fondo, pero para ella, como para el resto de escolares, el curso pandémico que termina bien podría definirse como una carrera de obstáculos. Clases de 45 minutos y semipresenciales, mascarilla todo el tiempo y medidas sanitarias estrictas han marcado sus semanas y las del resto de compañeros, de 3º y 4º de la ESO. “Al colegio se viene a estudiar, pero también a estar con los amigos. Ha sido extraño”, asegura la joven.

Pero no todo ha sido malo. O, al menos, no tan malo como se esperaba. Así lo explica Miguel Marcos, el director general del centro escolar. “Pensé que sería como en marzo del 2020, que tarde o temprano tendríamos que cerrar los colegios de nuevo”, explica. No fue así. Marcos apuesta por mantener algunas de las medidas que llegaron con el virus, como la reducción de ratios. “En los cursos en los que bajaron los ratios se ha notado mucho. La atención de los profesores a los alumnos ha sido mucho más personalizada”, resume. “Tuvimos que ir dando respuesta poco a poco a todo, pero que se disminuyeran los ratios fue una acierto; es una pena que no se vaya a mantener”, apostilla María José Gutiérrez, una de las profesoras de Secundaria.

Carlota Ordieres es otra alumna de 4º de la ESO. Recuerda el primer día que sonó el despertador y le tocó clase desde casa. “Al principio se hizo complicado, pero hubo muchas clases de refuerzo”, explica. Este tipo sistema desaparecerá el curso que viene. “Conseguir cierta regularidad ha sido un gran triunfo de todos”, zanja el director, Miguel Marcos.

Instituto Carreño Miranda (Avilés)

“Por culpa del covid perdimos los complementos educativos”

“Lo mejor de este año fue el alumnado, que se portó y cumplió desde el principio, eso fue lo más gratificante; lo peor, que las mejoras logradas con las ratios, con los dos turnos de recreo y de entrada y salida se vayan a perder el próximo curso”. Esa afirmación es de la profesora de Inglés del IES Carreño Miranda de Avilés María Antonia Fernández del Viso, que analiza así el año educativo marcado por las restricciones, las mascarillas, el gel y las distancias de seguridad.

La directora del centro, Natalia Menéndez, coincide con su compañera en el cumplimiento de las normas covid por parte del profesorado y del alumnado. Sin embargo, lamentó que la pandemia “imposibilitara el desarrollo de diversas actividades como las salidas, el proyecto de centro de los viajes lingüísticos, en definitiva, los complementos educativos”.

Felipe Uría González acaba de finalizar el primer curso de ESO y valoró positivamente el hecho de “conocer gente nueva en el instituto”. A la hora de exponer los inconvenientes vinculados con el curso que finaliza hoy con la entrega de notas, Uría reconoce que no llevó bien “estar en los recreos separados por clases,” ya que eso le impidió poder charlar “con amigos” que acuden al mismo instituto y estudian con otros grupos-burbuja. “Estar todo el día con mascarilla fue muy pesado y el hecho de tener siempre las ventanas abiertas en el aula... Ahora bien, pero en invierno hubo días de pasar frío”, concluyó el joven, estudiante que pasará a 2º de ESO.

Centro Integrado de FP de Langreo

La principal dificultad en la FP: guardar las distancias

“Ha sido un curso complicado, pero espero y confío que durante el próximo podamos ir recuperando la normalidad”. Son palabras de Laudino Rodríguez, director del Centro Integrado de FP (CIFP) de Langreo. Los alumnos ya han terminado las clases en un curso en el que, como en todos los ámbitos, el covid ha marcado las pautas.

“La mayor dificultad que nos hemos encontrado han sido las medidas para guardar las distancias”, explica Laudino Rodríguez, que indica que hubo módulos en los que se vieron obligados a desdoblar las clases en dos grupos para poder garantizar esos espacios de seguridad. Un factor que implicó que los docentes tuvieran menos tiempo para poder desarrollar la materia. “Hubo que comprimir la materia, porque había menos tiempo, pero aún así hemos sacado el curso adelante”, indica.

Entre los docentes, Eloy Suárez, explica los problemas que tuvieron que superar. Por un lado, la comunicación, algo común en casi todos los centros. “Teníamos que alzar más la voz para hacernos oír, aunque es verdad que en nuestras clases no hay tanta teoría como en otras enseñanzas”, comenta. Pero precisamente en las prácticas se encontraron con otra traba: “Al tener que explicar a algún alumno como manejar algún sistema, había que tener cuidado con mantener las distancias, o cuando un alumno usaba un equipo que iba a utilizar después otro, estar pendientes de que se limpiara correctamente”. Con todo, Laudino Rodríguez ve cosas positivas: “Hemos tenido que dar un paso en el tema digital”.

Un aula futurista para formar a los nuevos profesores

La innovación educativa llega a la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo, que el próximo curso estrenará una hiperaula. Se trata de un espacio que rompe con la docencia tradicional y en el que los futuros maestros tendrán acceso a los últimos avances tecnológicos. “Tenemos que mostrar a nuestros estudiantes otra forma de enseñar. Entre otras cosas, porque las pantallas inteligentes ya están llegando a los colegios”, asegura el decano, Celestino Rodríguez, que hoy presentará esta aula, denominada “Espacio dinámico educativo”, junto al rector, Ignacio Villaverde; la Consejera de Educación, Carmen Suárez, y la directora general de Universidad, Cristina González.

De esta forma, la Facultad asturiana se suma a una tendencia iniciada en España por la Complutense de Madrid y que busca dar un vuelco a la formación de los futuros profesores. “Se trata de un aula piloto, aunque todas deberían ser así. Esta es una forma de empezar”, afirma Celestino Rodríguez, que se marca como objetivo que todos los alumnos, tanto de grado como de máster, pasen por este espacio el próximo curso.

El aula, ubicada en lo que antes era la biblioteca, ha sido construida desde cero con un presupuesto de 25.000 euros. Parta de la financiación proviene del Instituto Cervantes, ya que la Facultad de Educación es uno de sus centros examinadores. El “Espacio dinámico educativo” dispondrá de pantallas táctiles, 25 ordenadores híbridos con armarios para recargarlos y de mobiliario dinámico, según adelanta Rodríguez.

La iniciativa servirá, además, para rendir homenaje a la labor y el compromiso de los docentes durante la pandemia. “Los centros educativos hicieron un gran esfuerzo por acoger a nuestro alumnado en prácticas y quisimos agradecérselo de alguna manera”, detalla el decano. Ese agradecimiento consistirá en el descubrimiento hoy de una placa colocada en el aula con el siguiente texto: “En reconocimiento a quienes hicieron posible una educación de calidad en tiempos de pandemia. Gracias, docentes, por vuestro esfuerzo, dedicación y acompañamiento. Sois ejemplo de compromiso por transformar la escuela y la sociedad”.

La Universidad premia los mejores estudios sobre medicina deportiva del país

La Universidad de Oviedo acogió ayer la entrega de los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte Liberbank. El trabajo que obtuvo el primer premio está firmado por un equipo de investigadores internacionales procedentes de la Universidad Autónoma de Madrid, además de centros de Taiwán, Australia, Estados Unidos y Noruega. En nombre de todos ellos recogió el galardón, de 6.000 euros, el investigador David Martínez Gómez. Este estudio concluye que la práctica de la actividad física durante el tiempo de ocio se asocia a una reducción de la mortalidad por cualquier causa en un 33%. El segundo trabajo reconocido ayer con 3.000 euros fue elaborado por las universidades Europea de Madrid y Europea Miguel de Cervantes, y los hospitales 12 de Octubre, Niño Jesús y la Fundación Jiménez Díaz. En su representación estuvieron ayer Alejandro Lucía Mulas y Carmen Fiuza.

El Consejo Social de la Universidad aprueba las cuentas de la institución, con un superávit de 5,9 millones El pleno del Consejo Social de la Universidad de Oviedo dio ayer luz verde a las cuentas de la institución académica, cuyo resultado presupuestario es de 5.998.533,10 euros de superávit. En relación con estas cuenta, el informe de auditoría ha formulado una serie de recomendaciones que coinciden con las del ejercicio anterior: “La Universidad debería adaptar el inventario de bienes al registro contable, y no sobrevalorar los derechos de crédito reconocidos vinculados con el otorgamiento de las becas de estudiantes del Ministerio, ya que ello puede distorsionar el resultado presupuestario”.