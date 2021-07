El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha hecho un llamamiento a la juventud asturiana para que "no baje la guardia" frente al covid después de que ayer se conociera que el brote de Mallorca también afecta a jóvenes asturianos.

"No tengo todavía los datos sobre ello, pero si la ministra de Sanidad dice que nuestra comunidad es una de las afectadas es que es así. Quiero hacer una reflexión. Asturias tiene los mejores datos de vacunación de toda España. En estos momentos estamos a punto de alcanzar que uno de cada dos asturianos tenga la pauta completa, la inmunización. Y también estamos a punto de que dos de cada tres asturianos tengan una dosis inoculada (...) No podemos truncar esa esperanza. Por eso necesito apelar a la prudencia, hacer un llamamiento a la ciudadanía asturiana y especialmente a la población joven, en la que yo confío plenamente, porque durante todo estos meses lo han hecho muy bien y que no podemos bajar la guardia (...)", señaló Barbón.

Preguntado acerca de si está previsto que se acelere en Asturias la vacunación de los grupos de población más jóvenes, el jefe del Ejecutivo autonómico explicó que no depende del Principado disponer de más dosis con las que agilizar el proceso. No obstante, si llegasen más vacunas, la comunidad está preparada, apuntó, para seguir utilizando las dosis de manera inmediata.

"Las dosis que llegan no dependen de nosotros, ni siquiera del Gobierno de España, sino de Europa. Lo que sí es cierto es que, si no me falla la memoria, Asturias había utilizado ya un 98 por ciento de las vacunas recibidas (...) En Asturias se usan todas y se trata de llegar al máximo posible. Y si llegaran más, tenemos la logística preparada para vacunar a todo ritmo y vacunar lo antes posible a las etapas más jóvenes. Pero la llegada de vacunas no depende nosotros (...) Hago un alegato a la juventud asturiana, que entiendo que está cansada, porque son muchos meses, para que por favor refuercen esas medidas de seguridad. Que lo han hecho muy bien todos estos meses, que estoy muy orgulloso de la juventud asturiana y que no podemos bajar la guardia", incidió el presidente del Principado.